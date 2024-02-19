هزائم بايرن تبقيه في “فيلم رعب لا ينتهي”

بوخوم (ألمانيا): قال ليون غوريتسكا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ، إن الهزيمة الثالثة على التوالي، التي تلقاها الفريق البافاري في مختلف المسابقات، بالخسارة 2 / 3 أمام مضيفه بوخوم الأحد في الدوري الألماني، “تبدو وكأنها فيلم رعب لن ينتهي”.

ويتأخر بايرن، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الـ12 على التوالي، بثماني نقاط خلف باير ليفركوزن (المتصدر) مع تبقي 12 مرحلة فقط على نهاية المسابقة.

وخسر بايرن صفر / 3 أمام مضيفه ليفركوزن الأسبوع الماضي ببوندسليغا، قبل أن يخسر صفر / 1 خارج ملعبه أمام لاتسيو الإيطالي، يوم الأربعاء الماضي، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتركت تلك الهزائم المتتالية توماس توخيل، مدرب بايرن، في عين العاصفة، في ظل انخفاض مستوى الفريق، وتراجع نتائجه من الناحية الرقمية مقارنة بسلفه يوليان ناجلسمان، الذي أقيل من منصب المدير الفني في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وكما هو الحال في العديد من الأندية السابقة التي قام بتدريبها، انتشرت تقارير إعلامية حول خلاف توخيل مع اللاعبين وشعور مجلس الإدارة بالإحباط بسبب سلبيته.

لكن يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، عندما سُئل عما إذا كان توخيل سيكون على رأس القيادة الفنية لبايرن في مباراته ضد ضيفه لايبزغ في مباراته المقبلة بالدوري الألماني، رد قائلا “بالطبع”.

وشعر توخيل نفسه بأن الخسارة التي تعرض لها بايرن تحت الأمطار الغزيرة أمام بوخوم، صاحب المركز الحادي عشر بترتيب بوندسليغا، لم تكن مبررة.

وصرح توخيل لشبكة (دي زد أيه إن) عقب المباراة “لا أعتقد أن الهزيمة كانت عادلة. أعتقد أن الكثير من الأمور سارت ضدنا. كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ قد حدث بشكل خاطئ”.

وتوقفت المباراة مرتين لفترة طويلة بسبب قيام المشجعين بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب احتجاجا على سعي رابطة الدوري الألماني للحصول على مستثمرين خارجيين، فيما أصبح المغربي نصير مزراوي أحدث المنضمين لقائمة إصابات بايرن المتخمة بالنجوم.

ولم يكن ليروي ساني لائقا بما يكفي للمشاركة أساسيا مع بايرن، وتعرض دايوت أوباميكامو للطرد بعد تسببه في احتساب ركلة جزاء ضد بايرن للمباراة الثانية على التوالي بجميع البطولات ليواجه عقوبة الإيقاف.

وفي المقابل، حافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في كل المنافسات هذا الموسم، ويهدف لإحراز لقب الدوري الألماني لأول مرة تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، لاعب وسط بايرن السابق.

واعترف توخيل بأن الدفاع عن لقب البطولة “يبدو غير واقعي” في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن بايرن اقتنص اللقب من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي.

وأكد توخيل قائلا “في الموسم الماضي كنا نثق بأنفسنا وقدرتنا على حصد البطولة حتى النهاية وحصلنا على المكافأة”.

وعزز الإنكليزي هاري كين موقعه في صدارة هدافي بوندسليغا هذا الموسم، بعدما أحرز هدفه الـ25 في المسابقة أمام بوخوم، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ بايرن من السقوط في فخ الخسارة، لاسيما بعدما أهدر فرصة ذهبية أخرى لهز الشباك.

وأصبح قائد منتخب إنكلترا أسرع لاعب على الإطلاق في الدوري الألماني يسجل 25 هدفا بالبطولة، حيث شارك في 22 مباراة فقط في موسمه الأول بألمانيا.

وفي حال تحطيم المهاجم المخضرم (30 عاما) الرقم القياسي كأكثر اللاعبين إحرازا للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن السابق، الذي سجل 41 هدفا، لن يكون ذلك ذي جدوى إذا فشل في التتويج بالبطولة، خاصة وأنه لم يفز بأي لقب على الإطلاق طوال مسيرته مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

وفي هذه الأثناء، تمكن بوخوم من الثأر من خسارته صفر / 7 أمام بايرن 3 مرات في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأكد كيفن شتوغر، الذي أحرز هدف الفوز لبوخوم من ركلة جزاء: “أعتقد أن فريقنا بأكمله فخور بهذا الأداء”.

(د ب أ)