هزة أرضية بقوة 4.3 درجات جنوبي العاصمة الجزائرية- (تدوينة)

الجزائر: شهدت ولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية، السبت، هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد المركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، في بيان، بأن “هزة أرضية سجلت عند الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحا (10:51 ت.غ)”.

وأوضح أن مركز الهزة على بعد 4 كيلومترات شمال شرق منطقة درا في ولاية المدية جنوبي العاصمة.

بدورها، ذكرت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، في بيان، أنه “بعد القيام بعمليات استطلاع أعقبت الهزة، لم تسجل أي تدخل أو نداءات للمواطنين طلبا للنجدة”.

ويعتبر شمال الجزائر منطقة نشاط زلزالي، وتعود آخر هزة عنيفة شهدتها المنطقة إلى مايو/ أيار 2003، بلغت شدتها نحو 7 درجات بولاية بومرداس شرق العاصمة، وخلفت أكثر من ألفين و200 قتيل، وخسائر مادية هائلة.

(الأناضول)