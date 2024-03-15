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هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب 

15 - مارس - 2024

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الرباط: ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب، مساء الجمعة، وفق مسؤول محلي.
وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي) ناصر جبور، إن “الهزة سجلت في الساعة 20:17 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوتها 4.7 درجات”.
وأوضح جبور، في تصريح، أن “مركز الهزة سجل قبالة سواحل مدينة الدريوش (وسط البحر)”.
وشعر بالهزة سكان محافظات الدريوش والناظور والحسيمة (شمال)، والمناطق المجاورة لها، وفق جبور.
ولم ترد معلومات حتى ساعة نشر الخبر عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق وزارة الداخلية.

 (الأناضول)



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  1. يقول كريم:
    مارس 16, 2024 الساعة 12:26 ص

    الحمدلله الهزة سجلت بالساحل المتوسطي بالقرب من الحسيمة ، وليس لها أي تأثير .

    رد
  2. يقول نورالدين:
    مارس 16, 2024 الساعة 12:29 ص

    اللهم احفظ إخواننا في المغرب

    رد

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