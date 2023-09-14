هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات تضرب مناطق في المغرب

الرباط: ضربت هزة ارتدادية، صباح الخميس، بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر مركز زلزال ليلة الجمعة/ السبت شمالي المغرب، وشعر بها سكان مراكش والمناطق المجاورة.

وقال مسؤول بالمعهد المغربي للجيوفيزياء، إن “الهزة الارتدادية وقعت في منطقة إيغيل بإقليم الحوز، وهي مركز الزلزال الأول”.

وأوضح أن الهزة “سجلت حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي”.

وضرب الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت.

وحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 حالة وفاة و5674 إصابة، إضافة لدمار مادي كبير.

(الأناضول)