هزيمة أوكرانيا… وهزيمة الغرب معها

التحلي بـ«شجاعة الراية البيضاء» والتفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، هذا ما دعا إليه بابا الفاتيكان الأوكرانيين.
البابا وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية السبت الماضي، اعتبر أن «كلمة تفاوض هي كلمة شجاعة عندما ترى أنك مهزوم» مقرا في ذات الوقت بأن ما يطرحه قد يُشعر البعض بالخجل ولكنه ضروري «قبل أن تزداد الأمور سوءا».
هذه الدعوة التي رفضتها كييف وحلفاؤها ورأوا فيها دعوة إلى الاستسلام جاءت في صيغة أقرب ما تكون إلى النصيحة الذي تعترف أن معركة الأوكرانيين مع موسكو معركة خاسرة لن تقود سوى إلى الهزيمة، وهو نفس ما عبّر عنه المؤرخ والأنثروبولوجي الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر أخيرا، حيث سعى إلى إثبات أن هذه الهزيمة ليست فقط واقعة لا محالة، بل هي كذلك «هزيمة الغرب» وهو عنوان كتابه الصادر قبل بضعة أشهر عن دار «غاليمار» للنشر.
في بداية كتابه ينطلق الكاتب من أن الحرب الروسية الأوكرانية شأنها شأن أغلب الحروب العالمية لم تجر كما هو متوقع، كاشفة عن جملة من المفاجآت من بينها أنها تجري في قارة كانت تظن أنها تنعم باستقرار أبدي، وأنها جعلت المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا في حين كانت بين الأولى والصين، وصمود الأوكرانيين مع أن الاعتقاد كان أنهم سيسحقون بسرعة، وصمود الاقتصاد الروسي الذي كان يظن أنه سينهار، وتلاشي أية إرادة أوروبية مستقلة بذاتها، فيما تبقى المفاجأة المدوية هي عجز الصناعة العسكرية الأمريكية عن تأمين حليفتها أوكرانيا بكل ما تحتاجه من عتاد حربي.
ويمضي الكاتب في فصل كامل لشرح صلابة روسيا التي رآها من أكبر مفاجآت هذه الحرب متسائلا باستغراب عن سوء تقدير الغربيين لذلك في حين أن نقاط قوة روسيا كانت معروفة ومتاحة وبالأرقام. وبخصوص العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا فقد اعتبر الكاتب أنها «قادت روسيا إلى القيام بسلسلة من إعادة الصياغات الاقتصادية وأن تستعيد استقلالها بالنسبة إلى السوق العالمية» وبالتالي فإنه «رغم الصدمة والتكلفة التي لحقت بالاقتصاد الروسي فإن العقوبات كانت بمثابة الهدية».
التحلي بـ«شجاعة الراية البيضاء» والتفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، هذا ما دعا إليه بابا الفاتيكان الأوكرانيين
ويمضي إيمانويل تود في كتابه من الحجم المتوسط وبصفحاته الـ370، والذي من المنتظر ترجمته من الفرنسية إلى لغات عديدة أخرى شأن كتبه السابقة، إلى أنه عدا الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الأخرى مثل كندا وأستراليا واليابان فإن بقية العالم فضّل الوقوف مع روسيا وتفهّم موقفها، منتقدا نرجسية هذا الغرب وتواصل اعتقاده أنه هو مركز الكون وأنه يمثّله كلّه مع أن «العولمة التي أطلقها تنشف وعجرفته تثير السخط فالنرجسية الغربية وما يتبعها من عمى أصبحت إحدى أوراق القوة الاستراتيجية لدى روسيا».
ويرى الكاتب أن غرب العقوبات على روسيا لا يمثل سوى 12 في المئة من سكان العالم «ومع ذلك واصل المعسكر الغربي الاعتقاد والتصرّف كما أنه مازال سيّد العالم وإعلامه مُصرّ على اعتباره، هو وحده فقط، ما يُسمى المجتمع الدولي» شارحا في فقرات متتالية لماذا يتمنى «باقي العالم» (خارج هذه الكتلة الغربية المعجبة بنفسها والتي تتصرف على أنها هي العالم كله) أن تخرج روسيا منتصرة من هذه الحرب وهو ما يتوقعه الكاتب نفسه في غضون خمس سنوات.
يقول الكاتب في فصل بعنوان «لماذا اختار باقي العالم روسيا» أن «روسيا تعيش من مواردها الطبيعية ومن عملها ولا تنوي بأي طريقة فرض قيمها على العالم وهي أصلا لا تملك الوسائل، لا لاستغلال (الباقي) اقتصاديا ولا لتصدير ثقافته إليه. وفي مواجهة أمريكا تعيش بجهد وعمل (الباقي) وتعظّم له ثقافة عدمية، فإن روسيا تبدو عموما مفضّلة بالنسبة لهذا (الباقي)» وصولا لما يراه الكاتب من أن «الاتحاد السوفياتي ساهم بقوة في إزالة الاستعمار أول مرة وعدد كبير من الدول تنتظر الآن من روسيا أن تساعد في إزالته ثانية».
لقد مضى الكاتب على امتداد صفحات كتابه في تسفيه مكانة الولايات المتحدة والغرب عموما وتقهقره واهتزاز قيمه الدينية والاجتماعية ودفاعه عن قيم عجيبة الأطوار كالمثلية الجنسية، عكس بقية العالم، معتبرا أن أوروبا «انتحرت» بتبعيتها لواشنطن في حرب أوكرانيا ليصل إلى استنتاج مفاده أن هذا الغرب الحالي، بكل ما يمثله، في طريقه إلى هزيمة نكراء لأن «الوعي التاريخي للفاعلين الغربيين، وليس فقط الأمريكيين، هو في أدنى مستوياته، فحكوماتنا تتخذ قرارات لكن رؤيتها لموازين القوى الكونية، العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية، ولتطوّرها، هي كما رأينا مجرد هلوسة».
ولأن الحرب الإسرائيلية على غزة فاجأت صاحب الكتاب قبل طبعه فلم يجد من مفر في إضافة فصل قصير يدعم أطروحاته عن هذا الغرب ليرى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل بلا حدود ولا تفكير هو «عَرَض انتحاري» وأن ما يجري سيجعل من روسيا رغم حربها أمام «إمكانية أن تظهر كقوة سلام، وبالنسبة للعالم العربي فهي من الآن فصاعدا الدرع الوحيد أمام العنف المتجدد للولايات المتحدة».
كاتب وإعلامي تونسي
الحرب بأوكرانيا , حرب إستنزاف للطرفين المتقاتلين , و كذلك الحرب بغزة !
الخاسر الوحيد هم المدنيون , وخاصة أهل غزة !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
قبل المؤرخ والأنثروبولوجي الفرنسي إيمانويل تود…أعلنا موقفًا يعاضد روسيا على صفحات جريدة القدس العربيّ؛
ولأكثر من مرّة…ليس دفعاً عن روسيا كروسيا؛ بل لأنّ الحرب الروسيّة على أوكرانيا؛ مهما صرخ الساذجون السطحيون؛
النصر الروسيّ فيها بالنيجة على المديين المتوسّط والبعيد؛ سيكون لصالح الأمن القوميّ العربيّ.ومنْ لايرى هذه الحقيقة: أعمى؛ البصر والبصيرة؛ مهما كانت حججه ذات الفذلكة.
فعلًا سيد جمال, بل أن مجرد الأستماع لوجهة النظر الروسية صار جُرماً يستوجب التنديد والتوبيخ !!!!! كما حصل مؤخراً مع توكر كارلسون بعد إستجوابه للرئيس بوتين.
الأنثروبولوجي إيمانويل تود, هدا الفرنسي-اليهودي الشريف المنحاز للحق الفلسطيني كحال كل الشرفاء في العالم حيّر الأعلام الفرنسي المجبول على طاعة واشنطن, فلا هو قادر على إغلاق منابره في وجه أكاديمي صلب من طينة إيمانويل تود ولا هو قادر على محاورته كما يُفترض في وسيلة إعلامية. حتى تهمة “العداء للسامية” التي ألجمت الكثيرين لا “تظبط” مع إيمانويل تود تحديداً لأنه يهودي !!
الغرب يعرف القليل جدا عن روسيا وجلّ هدا القليل موروث من فترة الحرب الباردة, إرث موبوء إجتهدت قوى الغرب في تصديره جنوباً وشرقاً بنيّة تعطيل حركات التحرر الناشئة. مع الوقت صدّق الغرب كدبه وصار يؤمن بفكرة روسيا الهشّة, المنخورة الآيلة للأندحار.لم يكتفي الغرب بترقب إنهيار روسيا بل صار يشتغل على تسريعه,من إستراتيجيات بريجنسكي وكيسنجر إلى “الثورات” الملونة إلى حروب الوكالة: جرّبوا تقريباً كل شيئ, وفشلوا في كل شيئ
فعلًا سيد جمال, بل أن مجرد الأستماع لوجهة النظر الروسية صار جُرماً يستوجب التنديد والتوبيخ كما حصل مؤخراً مع توكر كارلسون بعد إستجوابه للرئيس بوتين. الأنثروبولوجي إيمانويل تود, هدا الفرنسي-اليهودي الشريف المنحاز للحق الفلسطيني كحال كل الشرفاء في العالم حيّر الأعلام الفرنسي المجبول على طاعة واشنطن, فلا هو قادر على إغلاق منابره في وجه أكاديمي صلب من طينة إيمانويل تود ولا هو قادر على محاورته كما يُفترض في وسيلة إعلامية. حتى تهمة “العداء للسامية” التي ألجمت الكثيرين لا “تظبط” مع إيمانويل تود تحديداً لأنه يهودي !!
الغرب يعرف القليل جدا عن روسيا وجلّ هدا القليل موروث من فترة الحرب الباردة, إرث موبوء إجتهدت قوى الغرب في تصديره جنوباً وشرقاً بنيّة تعطيل حركات التحرر الناشئة. مع الوقت صدّق الغرب كدبه وصار يؤمن بفكرة روسيا الهشّة, المنخورة الآيلة للأندحار.لم يكتفي الغرب بترقب إنهيار روسيا بل صار يشتغل على تسريعه,من إستراتيجيات بريجنسكي وكيسنجر إلى “الثورات” الملونة إلى حروب الوكالة: جرّبوا تقريباً كل شيئ, وفشلوا في كل شيئ
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أستاذ كريشان تقبل الله طاعتكم ونضالكم. الموضوع ذخيرة وليس موقف عقلاني إنساني هناك قاسم مشترك بين زعيم الفاتيكان وحكومة الاحتلال الصهيوني فكلاهما استخدم كلمة تفاوض الأول بسبب نقص الذخيرة في معامل الغرب والصهيوني استخدمها لكسب الوقت- (فذو العفة) لعلة لا يظلم والظلم من شيمه- لم الآن طلب رفع الراية البيضاء أليس من أجل توفير الذخيرة للصهاينة والتركيز على دعمهم بدلا من الأوكران أستاذي الفاضل الظلم الغربي لا يحتاج لمؤرخ وخبير في الأنثروبولوجيا ليكشفه أي طبيب بيطري بإمكانه أن يفهم سلوك الحكومات الغربية ومن في البيت الأبيض بشرط أن يكون لديه خبرة في التعامل مع الخنازير ومطلع على نظرية داروين إسرائيل تجرعت الهزيمة فأكثر من ثلث مدرعاتها دمرت وخرجت عن الخدمة جنودها يعيشون في حالة هلع ورعب داخل المصحات النفسية بكافة تصنيفاتهم ضباط صف ضباط ومجندين جيش عديم الأخلاق لا يجرؤ إلا على المدنيين والأطفال شعوب العالم تخرج في مظاهرات وتلعن هكذا جيش فلم لا يطالب زعيم الفاتيكان جيش الصهاينة المهزوم برفع الراية البيضاء والخروج من أرضنا؟!
حياكم الله. أحد أسباب صمود روسيا هو دعم إيران لها ورغم أن الغرب يدرك ذلك لم يوجه لها أي ضربة عسكرية رغم لعبها عن طريق الحوثيين في البحر الأحمر لأن إيران لا تشكل خطرا على اليهود ولا تريد إلا اللعب المحدود فهدفها مشاركة الغرب وأخذ حصتها من خيرات العرب ولعلها تقبض مالا كلما لعبت دور البعبع أما بالنسبة لتحرير الأقصى فلو أن لدى إيران 1% نية في تحرير فلسطين وتفكيك الاحتلال لاجتمع عليها ثلاث وثلاثون دولة .. أخالف الكاتب الفرنسي أن روسيا هي الدرع الوحيد أمام العنف المتجدد للولايات المتحدة الأمريكية فتقدم ترامب في الانتخابات وهو صديق لبوتين سيؤدي لتفكيك الاتحاد الأوروبي وإعلان الحرب على الإسلام ودعم المجازر والاحتلال إن وصل ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا مرة ثانية ستندلع حرب عالمية ثالثة بعد شهر من تسلمه للبيت الأبيض إنه أخبث من الأخوت بايدن.
غزو روسيا العسكري لأوكرانيا، هي حرب الدكتاتور الإرهابي مجرم الحرب بوتين، التي شنها ليحقق بها أمجاده الشخصية، على نمط الحروب السوفيتية، ومن قبلها الحروب القيصرية، لفرض نفوذ وسيطرة الاحتلال الروسي على شعوب المنطقة، وليعزز بها سلطته الدكتاتورية المطلقة على روسيا وما حولها، والشعب الروسي هو الذي سيدفع الثمن الفادح لتلك الحرب، في بلد ما زالت تعاني من الآثار المدمرة للنظام الشيوعي الذي حول الشعب الروسي إلى مسوخ مشوهة، والقول بأن: “روسيا هي الدرع الوحيد للعالم العربي” هو الهلوسة بعينها، فقد عانينا من إجرام قوات بوتين ومرتزقة جزار الحرب فاجنر في سوريا، وليبيا،
هههها …..أمر البعض غريب عجيب …..أكبر هزيمة هي الهزيمة المعنوية لصاحب مقولته السيئة ” عامان من الفشل و العبث ” عن تونس و رئيسها الأستاذ قيس سعيد ….يريد القدر أن يكتمل اليوم في تونس المشروع السياسي الطموح بانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم . في غضون ” عامان …ههها ….عامان” ….إرساء نظام سياسي جديد 100 %…. معجزة سياسية في تونس …..لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود ؟
كان ممكن من البداية تلافي الحرب. لكن الغرب اراد وتوقع ان تخسر روسيا او تضعف والغرب لن يخسر شيء سوى ماديا اما المصائب والويلات ليست عليه بل على غيره وهي اوكرانيا
الغرب القى باوكراينا في الجحيم الروسي
واوكراينا ستقسم .
البابا قدم نصيحة لا أكثر ولا أقل
هذا ما دعا إليه بابا الفاتيكان, ماذا يعرف الفاتيكان عن قواعد الحرب و كيف وصل الى ان احدالاطراف مهزوم كان حريا بالفاتيكان ان يدعو الطرف المعتدي للتراجع والانسحاب بدل دعوة المظلوم بالتنازل عن حقوقه.
الغرب خلافا لما جاء في المقال يحكم العالم بامواله و التكنولوجيا و القوة العسكرية، من يدافع عن الملاحة البحرية الدولية في البحر الاحمر هل هو الفاتكان ام روسيا ؟؟ الغرب حقق كل اهدافه في اوكرانيا، بوتن تعلم الدريثس جيدا هو الان يتخبط في عزلة اقتصادية وعسكرية يلجأ لدول العالم الثالث للحصول على المسيرات و يجد نفسه في ملاحقة الجنائية الدولية كانه رئيس دولة من العالم الثالث… التقدم الاخير لروسيا سببه ان الدعم الغربي تاخر وليس ان الغرب انهزم، الغرب لازال يتحكم بمصير العالم انظروا الى غزة وحده الغرب يستطيع أن يفعل شيئا وليس احد اخر المل يكتفي بالشعارات من الصين لروسيا لتركيا