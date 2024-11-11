هزيمة الديمقراطيين التي صنعها الحزب

واشنطن – «القدس العربي» : حفلت الانتخابات الأمريكية الأخيرة بعدد من المفاجآت من عيارات مختلفة لم تقتصر على العودة الصاخبة للرئيس السابق دونالد ترامب، على الرغم مما أحاط بشخصه ومسيرته من قضايا، كانت أية واحدة منها في السابق كفيلة بإنهاء الحياة السياسية لأي مرشح.

فتلك العودة التي لم تكن متوقعة ليست مصدر الدهشة الوحيد في موسم سياسي شهد الكثير مما هو غير مألوف وتمخض عن نتائج تعكس انقلابًا في المزاج الشعبي الأمريكي وجنوحًا بينًا نحو الشعبوية وبعيدًا عن تقاليد الحياة العامة في الولايات المتحدة التي تبدو، باضطراد، أكثر تسامحًا مع الاستبداد وأقل حرصًا على السياق الديمقراطي الذي ساد وترسخ بعد الحرب الأهلية قبل 160 سنة.

كثيرة هي المفاجآت التي نتجت عن الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي، ومنها الإقبال الضئيل على الاقتراع والذي تراجع بحوالي 10 ملايين ناخب عن عام 2020، (145.689.291 مقابل 155.508.985) وفوز ترامب بالرئاسة بفارق كبير في أصوات المجمع الانتخابي (312-226) على الرغم من أن الأصوات التي حصل عليها قريبة جدًا من أرقام الدورة السابقة (فقط بزيادة 484.591 صوتًا)، كذلك حصول ترامب على دعم ملحوظ من أصوات الملونين وذوي الأصول اللاتينية والعرب الأمريكيين وهم ثلاث مجموعات تحتسب عادة في خانة الحزب الديمقراطي، وتحقيق الحزب الجمهوري لتقدم واضح في ولايات ذات ميول ديمقراطية مثل نيويورك وميشيغن وكاليفورنيا وهو ما مكنهم من الحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ والحفاظ عليها في مجلس النواب.

المفاجأة الأكبر كانت الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب الديمقراطي، ولم تقتصر على خسارة كامالا هاريس للرئاسة، والتي بيّنت أن الحزب فقد التيار الأكثر حيوية فيه، وهو التيار الليبرالي الشبابي الذي لم تجد المؤسسة الحزبية على ما يبدو طريقة تفتح الباب أمام اندماجه الكامل فيها، بعد ظهوره السريع في انتخابات 2016، التمهيدية، وتشكيله حركة اعتراضية لافتة في الانتخابات التمهيدية هذه السنة.

تمثلت المفاجأة في أن الناخبين الديمقراطيين تناقصوا بأكثر من عشرة ملايين وثلاثمئة ألف صوت (حصل الرئيس جو بايدن على 81.284.666 صوتًا عام 2020، بينما حصلت هاريس على 70.980.381). يظهر هذا الرقم أن الديمقراطيين هم الذين خسروا الانتخابات وليس الجمهوريون من ربحها، لأن أرقام الناخبين الجمهوريين لم تزد نسبتها سوى أقل بكثير من نقطة مئوية واحدة (0.648%)، وهي نسبة لم تكن كافية لإحداث هذا الفارق الكبير لو قوبلت بمنافسة فعلية من الديمقراطيين.

بديهي أن خسارة الحزب الديمقراطي ليست بنت ساعتها، وليست ناتجة عن أخطاء في إدارة الحملات الانتخابية، المسألة أعمق من ذلك بكثير ولا تتعلق بالدمقراطيين وحدهم، وقد سارع أبرز رموز التيار الليبرالي والمرشح السابق للرئاسة السيناتور بيرني ساندرز إلى تحميل الحزب مسؤولية الفشل، لأنه تخلى عن الطبقة العاملة وفقد التفاعل مع قضاياها متسائلًا “عما يمثل الحزب حاليًا وما إذا كان بإمكان الناس العاديين أن يقولوا إنه حزب يقاتل من أجل مصالحي؟”. يعرف ساندرز جيدًا هذا الموضوع، فهو الذي قاد الشباب والليبراليين في انتخابات 2016 للفوز بتزكية الحزب التي حظيت بها هيلاري كلنتون بنت المؤسسة، وإحدى رموز “الحرس القديم”. كان ساندرز واضحًا في برنامجه الإنتخابي سياسة داخلية أكثر إنصافًا للفقراء والأقليات ومحدودي الدخل، تقوم على تفعيل القطاع العام خصوصًا في التعليم والصحة وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي ولجم الشركات الكبرى والنخب المالية، وسياسة خارجية أقل “إمبريالية” تقوم على إعادة النظر في العلاقات مع دول الجنوب والحد من الدعم المطلق لإسرائيل والأنظمة غير الديمقراطية في العالم.

وكاد ساندرز أن ينجح لولا ألاعيب المؤسسة ووقوف نخب الحزب النافذة ضده.

لكن المسألة لم تبدأ في 2016، بل تعود إلى أوائل القرن الحالي وما سمي بالحرب على الإرهاب وردود الفعل الغاضبة عليها والتي ترجمت عام 2008 بفوز أول رئيس أسود لأمريكا باراك أوباما والذي تبعه في الانتخابات التشريعية بعد سنتين من ظهور “حزب الشاي” اليميني الديني الذي شكل رد الفعل العنصري الأوضح على “صدمة” انتخاب أوباما وأثار الفوضى في الحزب الجمهوري الذي صار رهينة كتلة ناخبة صلبة لا تقبل الأمر الواقع ولا ترى الشأن العام إلّا بمنظار عنصري فئوي متزمت.

عرف ترامب كيف يغذي هذا التيار ويستقطبه من خلال قيادته حملة إعلامية وسياسية متواصلة تدعي أن أوباما ليس أمريكي المولد وبالتالي لا يحق له الترشح دستوريًا. وشكلت هذه الحملة العصب الأساس للتعبئة بين المحافظين وهو ما ازداد بعد فوز أوباما بولاية ثانية عام 2012.

كان واضحًا عشية الانتخابات التمهيدية لعام 2016 أن كلينتون ومن خلفها المؤسسة الحزبية تسعى لاسترضاء الناخبين المسيحيين البيض الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان أميركا وذلك من خلال وعود ومواقف بدت وكأنها نوع من الاعتذار عن انتخاب أوباما، وفي داخل الحزب حرصت كلينتون على تحجيم التيار الليبرالي والعودة إلى السند المضمون والمتمثل بمؤيدي إسرائيل الذين يشكلون الماكينة الحزبية الأكبر وأكثر مصادر التبرع سخاءً، كان الوجه الآخر لهذا التوجه تتمة للمقاربة الأولى خصوصًا وأن أوباما كان أقل رئيس شعبية بين الإسرائيليين الذين كان 78% منهم لا يعتبرونه صديقًا لدولتهم! ولذلك كانت مبادرتها نحو عتاة الصهاينة في نيويورك “وول ستريت” وكاليفورنيا “هوليوود” لحظر حركة مقاطعة الاحتلال والاستيطان تحديًا وقحًا للتيار الليبرالي في الحزب، ولذلك نجح ساندرز في تمثيل تهديد جدي لترشيحها الذي قاد في النهاية إلى الهزيمة أمام ترامب.

جرى إلباس ترشيح بايدن عام 2020، عباءة الطوارئ والضرورة القصوى، فبعد أربع سنوات من عشوائية ترامب ومواقفه الاستبدادية والارتجالية ومحاباته للميليشيات والحركات الأكثر تطرفًا والتي انتقلت من الهامش إلى متن الحياة السياسية، سادت مقولة مفادها ألّا مجال للتنافس الداخلي في الحزب الديمقراطي في مواجهة الخطر المحدّق بالديمقراطية نفسها، وأن البلاد في حاجة إلى من يعيد الثقة بالمؤسسات التي ضعضعها ترامب ويعيد ثقة دول العالم بواشنطن، وهكذا لم يلق بايدن مواجهة جدية بعد أن وعد بأن يكون جسرًا لجيل جديد من الحزب الذي يعاني من شيخوخة كل قياداته، وكان الفوز من نصيبه في أواخر جائحة “كوفيد” التي أظهرت ترامب كمسؤول مستهتر. لكن بايدن ابن المؤسسة التاريخي والذي أمضى في واشنطن عقودًا بين أعلى المناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية، انقض على إرث شريكه السابق أوباما ولم يألُ جهدًا في محاولة جعل الحزب الديمقراطي أكثر بياضًا من خلال رفضه لأي مبادرات تشريعية لا تحظى بموافقة الجمهوريين، وبعد أن جدد شبابه دوليًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي حظي موقفه منه بتقدير الحزب في معظمه، جاء موقفه من الإبادة في غزة ليفضح ازدواجيته وعنصريته وعدم مصداقيته عندما يتكلم عن حقوق الإنسان وحرية تقرير المصير، وتفاصيل تصدي الشباب والطلاب والليبراليين لنفاقه معروفة وموثقة ودفعته في النهاية إلى العزوف عن الترشح للرئاسة بعد فوات الأوان وبعد تثبته بالمنصب لمنع قيام انتخابات تمهيدية تضخ دمًا جديدًا في شرايين الحزب العجوز.

تزامنت تلك التحولات الحزبية مع تحولات اشمل في البلاد، تحولات تقنية (إنترنت وتواصل اجتماعي وفضاء افتراضي) وتحولات اجتماعية – أخلاقية أبرزها التسامح مع المثليين والمتحولين جنسيًا، وهنا تجلى الفارق بين الحزبين، ففي حين وجد التيار اليميني في الحزب الجمهوري من يمثله ويتبنى طروحات ويخوض الانتخابات على أساسها بشعبوية لعب فيها الإعلام الكلاسيكي والحديث دورًا مهمًا، كان التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي يقابل بالصد والتسفيه وترمى عليها الاتهامات بالتهور وانعدام المسؤولية، وكان الرئيس الذي ما انفك يعلن أنه صهيوني ولو لم يكن يهوديًا، يبرر لرئيس وزراء إسرائيل اليميني المجرم (في عيون تيار ديمقراطي وازن) كل أعماله ومجازره، بينما الأخير يعمل علنًا لدعم عودة ترامب الى البيت الأبيض.

بين هذين الحدين لم يجد الناخب الديمقراطي ما يحفزه للإدلاء بصوته، وكان السؤال الأكثر تردادًا في حلقات النقاش التي كانت معدة للتحذير من مخاطر عودة ترامب: “ما هو الفارق بين الحزبين… كلاهما يدعمان الاحتلال ولا يهتمان بأحوال الناس البسطاء ويتسابقان لنيل رضى أصحاب المليارات التي تمت مراكمتها في إدارة بايدن أكثر من أية إدارة جمهورية”.