هزّات ارتدادية كبيرة بعد زلزال بقوة 7,6 درجات في الفيليبين

مانيلا: ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جنوب الفيليبين، السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، تبعته أربع هزات ارتدادية دفعت سكان المناطق الساحلية إلى الفرار، وسط مخاوف من حدوث تسونامي.

ضرب الزلزال الأول قبالة سواحل البلاد على عمق 32 كيلومتراً، عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ)، في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو، بحسب المركز.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إنه في وقت باكر، الأحد، وعلى مدى ساعات عدة، ضربت المنطقة أربع هزات ارتدادية قوية بلغت قوتها 6,4 و6,2 و6,1 و6,0 درجات على التوالي.

7.2 magnitude earthquake in PH

STRONGEST SO FAR THIS YEAR.

Philippines is on Tsunami Alert 🌊 #EarthquakePH #Earthquakesurigao #Philippinesearthquake #TsunamiPH pic.twitter.com/t6OPc0LATr

— Khate (@copy_mogul) December 3, 2023