هشام العجبوني لـ”القدس العربي”: سعيّد فاز في “لعبته الانتخابية” والمعارضة مطالبة باستعادة ثقة التونسيين

تونس- “القدس العربي”: قال هشام العجبوني، القيادي البارز في حزب التيار الديمقراطي في تونس، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية لم تكن مفاجئة، معتبرا أن الرئيس قيس سعيد فاز في “اللعبة الانتخابية” التي وضع كل قواعدها وشروطها واختار الهيئة المشرفة عليها.

وأعلنت هيئة الانتخابات، مساء الإثنين، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد تقدمه بنسبة 90.69 في المئة من عدد الأصوات، بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وزهير المغزاوي (1.97 في المئة).

وقال العجبوني، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “من الطبيعي جدا أن يحصل قيس سعيد على مبايعة هذا العدد من التونسيين، لأنه منذ انقلاب 2021 احتكر المجال العام وأصدر المرسوم 54 لإسكات المعارضين والزج بهم أو تهديدهم بالسجن. ثم وضع كل قواعد اللعبة وعيّن الهيئة المشرفة على الانتخابات وحدّد امتيازاتها ووضع يده على القضاء، وتم إقصاء أغلب منافسيه الجديين من السباق الانتخابي ولم يتم احترام قرارات المحكمة الإداريّة الباتة وغير القابلة لأي وجه من وجوه الطعن (القاضية بإعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي)، ثم حدّد سعيد بنفسه سقف الإنفاق الانتخابي، وهو مبلغ هزيل جدا، والأدهى والأمرّ هو نزع صلاحيّات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات قبل أسبوع من الانتخابات، وهذا ما لم يحدث في التاريخ”.

وأضاف: “كما أننا لم نشهد حملة انتخابية طبيعية باعتبار وجود أحد المترشحين الثلاثة (العياشي زمال) في السّجن، ورفض قيس سعيد مخاطبة الناخبين من خلال الإعلام، وكذلك رفضه إجراء مناظرة مع المترشح الذي بقي خارج السجن (زهير المغزاوي). وهذا المناخ جعل أكثر من 70 في المئة من الناخبين يعزفون عن الانتخابات، باعتبار أن قيس سعيد سيفوز بها حتما مهما حدث. وخاصة أنه تم منع زمال من القيام بحملة انتخابية أو حتى مخاطبة ناخبيه من داخل السجن، وهذا ما حدّ من حظوظه وحطّ من عدد الأصوات التي حصل عليها”.

واعتبر العجبوني أنه كان على زمال والمغزاوي “الانسحاب من السباق في ظل كل هذه الخروقات والتضييقات، وترك قيس سعيد ينافس نفسه، كما أراد لهذه الانتخابات أن تكون”.

من جهة أخرى، اعتبر العجبوني أن “إقصاء عدد كبير من المرشحين وارتكاب خروقات جسيمة (من قبل هيئة الانتخابات) خلال العملية الانتخابية لم يساهم في تعبئة الناخبين وحثهم على المشاركة، وخاصة الشباب الذين فقدوا الأمل وأصبحوا لا يفكّرون إلا في الهجرة. كما أن عدم قيام أغلب أحزاب المعارضة بنقدها الذاتي واستخلاص العبر من أخطائها وسوء أدائها بعد الثورة، أفقدها مصداقيتها لدى الناخبين، فضلا عن استهدافها وكيل الاتهامات لها من قبل سعيد بالتآمر والخيانة والعمالة، بدون أي إثباتات، والزج بجزء هام منها في السجون ظلما وعلى أساس تهم واهية”.

وفيما يتعلق بخيارات المعارضة في ظل تواصل حكم سعيد، قال العجبوني “نحن في حزب التيار الديمقراطي، أصدرنا بيانا اعتبرنا فيه أن الانتخابات غير شرعية ولن نعترف بنتائجها، نظرا لما شابها من خروقات جسيمة لم تجعل منها انتخابات نزيهة وشفافة وتعددية ومعبّرة عن إرادة الناخبين. لذا فدورنا الآن يتمثل في مواصلة المقاومة والنضال من أجل استرجاع مسار الانتقال الديمقراطي وحرية التعبير والصّحافة”.

وأضاف: “من المهم كذلك العمل على إعادة هيكلة الأحزاب وتجميع القوى السياسية المعارضة والقيام بمراجعات وعملية نقد ذاتي، والاتفاق على ميثاق لمبادئ العمل السياسي في المستقبل ولإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات، حتى لا تتكرّر أخطاء الماضي وكي تسترجع الأحزاب مصداقيتها أمام الرأي العام”.