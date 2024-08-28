هشام حداد يرد على خبر طلاقه من زوجته: حياتنا بتخصنا وحدنا- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق الممثل ومقدم البرامج هشام حداد وزوجته ناتالي رزق، بعد زواج دام 12 سنة رُزقا خلالها بطفلين هما مارك وكارل.

وعُزي سبب الانفصال إلى تراكمات واختلافات في وجهات النظر أدت إلى الاتفاق على إجراءات الطلاق بشكل راق منذ حوالي عام بما يضمن سلامة وراحة الولدين وعدم ترك آثار سلبية عليهما.

وبعد ساعات على انتشار خبر طلاقه، خرج الإعلامي هشام حداد عن صمته وكتب عبر “الستوري”: “لكل صحافي عم بجرب يدقلي ليعمل سكوب عحساب خصوصيتي وحياتي الشخصية تأكد أني ما رح رد ولو أنا بدي أحكي شي عن حياتي كنت حكيت مني لحالي.. حياتنا بتخصنا وحدنا وعفكرة المهم انو انا وناتالي هالمرا العظيمة والولاد بألف خير وحياتنا مكفاية للأحسن إن شاء لله نكاية بكل حدا ما بريدلنا الخير… مارك وكارل بسلمو عليكن وبقولولكن انن مبسوطين هالأيام أكثر من قبل حتى”.