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هكذا احتفلت ابنة دنيا بطمة الكبرى بيوم ميلاد شقيقتها- (فيديو)

12 - أكتوبر - 2024

الفنانة المغربية دنيا بطمة

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“القدس العربي”: حرصت الفنانة دنيا بطمة الموجودة منذ نحو عام في السجن بسبب قضية “حمزة مون بيبي”، على معايدة ابنتها الصغيرة ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها الرابع.

ونشرت عائلة الفنانة المغربية، على السوشيال ميديا، صوراً ومقطع فيديو من المفاجأة اللطيفة التي تم إعدادها للطفلة الصغيرة في مدرستها وبين أصدقائها، وظهرت غزل وهي تمسك بيد شقيقتها ليلى وهي ترتدي فستاناً جميلاً لشخصية “فروزن” الكرتونية وتدخل بها إلى الصف، لتفاجأ بقالب حلوى من عدة طبقات على شكل قصر أميرات “ديزني”.

وحرصت غزل على ترك صفها وحضور عيد ميلاد شقيقتها وقامت بوضع تاج مميّز على رأس الأخيرة مع وشاح باللون الوردي عليه عبارة “عيد ميلاد سعيد”، وتم الاحتفال بالطفلة الصغيرة بين أصدقائها في المدرسة وفي أجواء طفولية مميّزة.

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