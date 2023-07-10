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هكذا احتفلت سيرين عبد النور بذكرى زواجها- (صورة)

منذ 49 دقيقة

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“القدس العربي”: احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بذكرى زواجها الذي يوافق 8 تموز/ يوليو من الشهر الحالي، وحرصت على مغازلة زوجها فريد رحمة بطريقة رومنسية.

ونشرت سيرين صورة رومنسية تجمعها بزوجها، ظهرت فيها وهي تقبله ووجهت له رسالة جاء فيها: “عيد زواج سعيد حبيبي، أنا ممنونة لرب العالمين لأنه أرسلك إلى حياتي. أنا أحبك”.

وكذلك شاركت متابعيها على تويتر بصورة عفوية من حفل زفافها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “من 16 سنة مثل هالوقت قلنا نعم … للعمر كله بحبك 8/7/2007 الساعة 7”.

تفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع رومنسية سيرين وانهالت عليها التعليقات التي تمنت لهما المزيد من السعادة وسنوات من الحب والتفاهم مع ابتهما تاليتا وابنهما كريستيانو.

 

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