هكذا احتفلت سيرين عبد النور بذكرى زواجها- (صورة)

“القدس العربي”: احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بذكرى زواجها الذي يوافق 8 تموز/ يوليو من الشهر الحالي، وحرصت على مغازلة زوجها فريد رحمة بطريقة رومنسية.
ونشرت سيرين صورة رومنسية تجمعها بزوجها، ظهرت فيها وهي تقبله ووجهت له رسالة جاء فيها: “عيد زواج سعيد حبيبي، أنا ممنونة لرب العالمين لأنه أرسلك إلى حياتي. أنا أحبك”.
وكذلك شاركت متابعيها على تويتر بصورة عفوية من حفل زفافها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “من 16 سنة مثل هالوقت قلنا نعم … للعمر كله بحبك 8/7/2007 الساعة 7”.
تفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع رومنسية سيرين وانهالت عليها التعليقات التي تمنت لهما المزيد من السعادة وسنوات من الحب والتفاهم مع ابتهما تاليتا وابنهما كريستيانو.
من ١٦ سنة مثل هل وقت قلنا نعم
للعمر كله ❤️ #بحبك
8/7/2007 الساعة ٧ @farid_rahme #سيرين_عبدالنور#سيرين_عبد_النور pic.twitter.com/sRD6vwcdH5
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) July 8, 2023