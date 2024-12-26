هكذا احتفل فنانون لبنانيون بعيد الميلاد!

بيروت – «القدس العربي»: احتفل عدد من الوجوه الفنية اللبنانية بعيد الميلاد المجيد في أجواء عائلية مفعمة بالفرح والحب والبهجة، وانسحبت هذه الاجواء الميلادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بصور الفنانين الذين احتفلوا مع عائلاتهم بأجواء دافئة ملؤها الامل والحب والسلام لعائلاتهم ولوطنهم لبنان.

وأبرز المحتفلين بهذه الاجواء الميلادية الممثلة نادين نسيب نجيم التي شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو بدت فيه متألقة بفستان ضيق بنقشة جلد النمر وهي تضع لمساتها الاخيرة على مائدة العشاء وتضيء الشموع الحمراء، وتمنت لمتابعيها ميلاداً سعيداً في تعليق مقتضب جاء فيه: «عيد ميلاد سعيد للجميع».

كما احتفلت النجمة نانسي عجرم بالعيد، وشاركت متابعيها فرحة العيد من خلال نشرها صوراً بدت فيها بغاية الاناقة والسحر بارتدائها فستاناً ضيقاً أخضر اللون وهي تجلس بقرب شجرة الميلاد والضحكة تملأ محياها بلقطات عفوية وطبيعية.

وقدمت نانسي من خلال صورها هذه معايدة إلى متابعيها متمنية عيدا سعيداً كما كتبت: «عيد ميلاد سعيد، أتمنى أن يجلب موسم الاعياد هذا لك ولأحبابك السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها».

وتوجهت بالشكر إلى كل معجبيها على وقوفهم بجانبها «إلى جميع معجبيي الرائعين، شكراً جزيلاً! شكراً لكم على الوقوف بجانبي والغناء مع موسيقاي وكونكم جزءاً مهماً من رحلتي. انتم حقاً تجعلون كل يوم يشعر وكأنه عيد ميلاد».

اما المطرب عاصي الحلاني الموجود في دبي، فقد احتفل مع عائلته بعيد الميلاد، وشاركت ابنته ماريتا الحلاني مجموعة من الصور بدت في إحداها مع زوجها كميل ابي خليل بلقطة رومانسية إلى جانب شجرة الميلاد، كما بدا عاصي مع افراد عائلته وهم يتحلقون حول الشجرة.

وفي أول عيد ميلاد يجمعهما معا كعروسين، احتفل النجمان ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بعيد الميلاد، حيث نشرت دانييلا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الاجواء الميلادية ومن بينها مائدة الطعام الفخمة المزينة التي تم تحضيرها لجمع افراد عائلتها، وبدا زوجها في أحد الفيديوهات وهو ينشد الترنيمة الميلادية «مورانتاه» وهو جالس إلى مائدة العشاء، وفي صور اخرى نشرتها لاحقاً بدت دانييلا برفقة زوجها وأرفقتها بتعليق: «عيد ميلاد سعيد من آل زيتون».

وإحتفلت النجمة ماغي بوغصن بعيد الميلاد على طريقتها، ونشرت عدداً من الصور ومقاطع الفيديو بدت فيها بمفردها وهي تقوم بتزيين شجرة الميلاد بفرحة عامرة تغمرها، وتألقت بفستان أسود مفتوح على ظهرها وأكدت أن شهر ديسمبر/ كانون الاول هو أجمل شهر في السنة لأن الميلاد هو أجـمل عيد.