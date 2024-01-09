هكذا تأقلم نتنياهو مع معاداة اليمين الأوروبي المتطرف للسامية مقابل دعم الاستيطان

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “كيف تأقلمَ نتنياهو مع معاداة السامية لليمين المتطرف الأوروبي مقابل دعمه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية؟”، قالت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو تبنّى بصبر تحالفات في أوروبا مع القوى اليمينية المتطرفة ذات الجذور التاريخية المعادية للسامية، بهدف ضمان دعمهم غير المشروط، داخل الاتحاد الأوروبي، لسياسات الاستيطان والاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

تم تجهيز الأسوار المجرية المانعة للمهاجرين، المستوحاة من الجدار العازل في الضفة والحواجز على الحدود المصرية، بأنظمة مراقبة إسرائيلية

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة الأولى في إستراتيجية نتنياهو تمثّلت في محو القائمة العنصرية والمعادية للسامية للجماعات اليمينية المتطرفة على أبواب السلطة مقابل دعمها لسياسة الاحتلال والاستعمار والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية. وقد غذّت كراهية العرب والمسلمين هذه التقاربات الأولى؛ وانتهى الأمر بتعزيز التحالفات القوية، مثل تلك التي أقامها بنيامين نتنياهو مع المجري فيكتور أوربان، في أعقاب زيارته الرسمية إلى بودابست، عام 2017، وهي الأولى لزعيم إسرائيلي إلى هذا البلد بعد سقوط النظام الشيوعي.

واعتبرت الصحيفة أنه لا شيء غير مقبول بالنسبة لبنيامين نتنياهو، الذي وضع جانباً سخط وعاطفة ومخاوف اليهود المجريين في مواجهة هذه الأنشطة المعادية للسامية […] وقد ضَمنَ بنيامين نتنياهو لأوربان الاستفادة المتجددة من خبرته في مسائل حدود الأسلاك الشائكة. وهكذا تم تجهيز الأسوار المجرية المانعة للمهاجرين، المستوحاة من الجدار العازل في الضفة الغربية والحواجز على الحدود المصرية، بأنظمة مراقبة إسرائيلية.

وبعد مرور عام، جاء الدور على فيكتور أوربان لزيارة نظيره الإسرائيلي. أشاد نتنياهو بمبادرات المجر للدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية – من خلال الامتناع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ من خلال استخدام حق النقض ضد الانتقادات الأوروبية الخجولة للاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. واستقبل فيكتور أوربان، بصرخة “الديكتاتور”! من قبل المتظاهرين الإسرائيليين أثناء مغادرته ياد فاشيم، النصب التذكاري للمحرقة. واختتمت زيارة الصداقة متبادلة المنفعة هذه بوعد نتنياهو فيكتور أوربان بفتح أبواب إدارة ترامب أمامه، مقابل مساعدته في تقريب إسرائيل من مجموعة فيشغراد التي شكلتها المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

مراجعة منهجية لتاريخ المحرقة

وتابعت الصحيفة التوضيح أنه في وارسو قام حزب القانون والعدالة، الذي أسسه كاتشينسكي، في الوقت نفسه، بتدمير سيادة القانون والحريات بشكل منهجي، وذهب إلى حد إصلاح قانون العقوبات لإسكات التعاون مع الحكومة الاسرائيلية […] فمشروع النازيين يهدد بالسجن لمدة ثلاث سنوات للأشخاص الذين يميلون إلى النسب إلى الأمة أو الدولة البولندية، بطريقة علنية وعلى الرغم من الحقائق، المسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الألماني. ومن أجل إعطاء ضمانات لوارسو، سارع بنيامين نتنياهو إلى التفاوض على بعض التعديلات مع ترك جوهر النص على حاله، قبل

أن يوقع مع نظيره ماتيوس مورافيتسكي إعلاناً مشتركاً يبرئ البولنديين من مشاركتهم الجماعية في الجرائم المعادية للسامية. وهي مبادرة ساهمت بشكل مثير للقلق في تحرير الخطاب المعادي للسامية في بولندا.

مارين لوبان التي رقصت عام 2012 مع النازيين الجدد في حفل تكريم اليمين المتطرف في فيينا، لم تعد تتردد اليوم في تقديم نفسها على أنها “الدرع” الأفضل للدفاع عن “الشعب الفرنسي الذي يعتنق الديانة اليهودية ضد الأيديولوجيا الإسلامية”

وعلى الرغم من هذا الفشل، رأى بنيامين نتنياهو، في العام التالي، أن جهوده لاستضافة قمة اللجنة الرباعية لأوروبا الشرقية في إسرائيل تقوضت بسبب انشقاق بولندا في اللحظة الأخيرة. وهو ما لم يثنه عن محاولة زعزعة الإجماع الأوروبي النسبي بشأن القضية الفلسطينية، تتابع الصحيفة الفرنسية، موضّحة أن الإستراتيجية المفترضة، هي: “أرغب في تحقيق التوازن في العلاقات غير الودية دائمًا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. أفعل ذلك من خلال اتصالات مع مجموعات من دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية والآن مع دول البلطيق ودول أخرى بالطبع”.

ومضت الصحيفة قائلة إن بنيامين نتنياهو، الذي هاجرت عائلته في الأصل من ليتوانيا قبل الإبادة الجماعية، لم يكن لديه كلمة واحدة لانتقاد أو تثبيط مشروع إعادة كتابة التاريخ في هذا البلد.. بل على العكس من ذلك، رحّب بـ”جهود” نظيره الليتواني سوليوس سكفيرنيليس من أجل “إحياء ذكرى المحرقة”. وقال رئيس الوزراء الليتواني رداً على ذلك: “أعتقد أننا تعلمنا دروس التاريخ”.

“صفقة فاوستية”

أما في إسبانيا، فلم يهتم مدير الشؤون الخارجية في حزب الليكود بدروس التاريخ ليتمنى النجاح للفرانكويين الجدد في حزب فوكس عشية الانتخابات التشريعية في إسبانيا. وبرر: “من يدعم إسرائيل واليهود، فأنا أدعمه في المقابل”، مرحباً بـ”مساعدة” هذا “الحزب الشقيق” في البرلمان الأوروبي.

وبخصوص ألمانيا -تتابع الصحيفة الفرنسية- ذهب نائبان ألمانيان من حزب “البديل من أجل ألمانيا”، ماتياس موسدورف ومارك ستيفان يونغن، إلى إسرائيل، في الآونة الأخيرة، حيث زارا ياد فاشيم، على الرغم من إحجام إدارة هذه المؤسسة، التي رفضت تنظيم احتفال في هذه المناسبة في القاعة التذكارية. فالجماعة اليمينية المتطرفة الألمانية، التي جعلت من كراهية المسلمين هدفها الرئيسي، تضم في صفوفها معادين للسامية ومنكري الهولوكوست ومعجبين بهتلر. وفي عام 2017، أثار ممثلها في تورينجيا، بيورن هوكي، السخط من خلال دعوته إلى “تحول 180 درجة في سياسة الذاكرة”، حتى أنه وصف النصب التذكاري للهولوكوست في برلين بأنه “نصب تذكاري للعار”.

في الصيف الماضي – تواصل الصحيفة الفرنسية- حدثَ غسل كبير آخر، هذه المرة في رومانيا، حيث التقى السفير الإسرائيلي، بناء على تعليمات من وزير الخارجية إيلي كوهين، بجورج سيميون، زعيم حزب التحالف من أجل الوحدة اليميني المتطرف للرومانيين، الذي قاطعته حتى الآن تل أبيب: مجموعة لا تتردد في زرع الحنين إلى الزعيم الفاشي الروماني إيون أنتونيسكو، حليف النازيين. ففي ظل دكتاتوريته، قُتل ما بين 380 ألف إلى 400 ألف يهودي، بمن فيهم أولئك من ترانسنيستريا، في المناطق التي تسيطر عليها رومانيا.

وتحدثت صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية عن “صفقة فاوستية”، مستنكرة “الشهادة” التي تم تسليمها على هذا النحو إلى “القوميين المستبدين الذين لديهم سجلات مخزية من حيث معاداة السامية، وإنكار المحرقة والطائفية” من أجل الالتزام بالسياسة الإسرائيلية.

وفي فرنسا -تتابع الصحيفة الفرنسية- تنتظر مارين لوبان، التي تظهر، دون حسابات سياسية، دعماً كبيراً وغير مسبوق لإسرائيل في حربها في غزة، أن يتم تبرئتها رسمياً. وقال جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزبها اليميني المتطرف، في اليوم التالي لهجوم “حماس” 7 أكتوبر/تشرين الأول: “آمل أن نتمكن من الذهاب إلى هناك (إلى إسرائيل) في المستقبل القريب”.

تحدثت صحيفة هآرتس عن “صفقة فاوستية”، مستنكرة “الشهادة” التي تم تسليمها لـ“القوميين المستبدين الذين لديهم سجلات مخزية من حيث معاداة السامية، وإنكار المحرقة والطائفية” من أجل الالتزام بالسياسة الإسرائيلية

فلوبان التي رقصت عام 2012 مع النازيين الجدد في حفل تكريم اليمين المتطرف في فيينا، لم تعد تتردد اليوم في تقديم نفسها على أنها “الدرع” الأفضل للدفاع، في فرنسا، عن “الشعب الفرنسي الذي يعتنق الديانة اليهودية ضد الأيديولوجيا الإسلامية”.

وهناك أصوات نادرة للغاية ارتفعت، في السنوات الأخيرة، في إسرائيل ضد هذه الإستراتيجية القاتلة المتمثلة في تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الجماعات الفاشية الجديدة. ومن بينها، الرئيس السابق رؤوفين ريفلين، الذي حذر، في عام 2019 ، من أنه “لا يمكن لأي اهتمام أو أي اعتبار للسياسة الواقعية أن يبرر التحالف غير المشرف مع الجماعات أو العناصر العنصرية التي لا تعترف بماضيها ومسؤوليتها عن جرائم المحرقة”.

بفضل الزخم اليميني المتطرف في سنوات ترامب، أصبح بنيامين نتنياهو أحد أيقونات جيل عالمي من القوميين وكارهي الأجانب الذين توحدهم سياسات الكراهية. وقد ساهم الاحترام الذي قدمه على مر السنين للحركات ذات الجذور التاريخية المعادية للسامية في شيطنتها ونموها في أوروبا، توضح الصحيفة الفرنسية.

“فهؤلاء العنصريون يحبون إسرائيل لأن حكومتنا تحقق أحلامهم: قمع العرب، وإهانة المسلمين، وطردهم، وطردهم، وقتلهم”، لخص الصحفي جدعون ليفي، وهو صوت محترم لليسار الإسرائيلي.

على اليمين، قبل ثلاثة عقود من الزمن، لم يطرح المستشرق برنارد لويس، المرتبط بمعسكر المحافظين الجدد، أي تشخيص آخر: “لقد أصبح الحرس القديم المعادي للسامية من أشد المدافعين عن إسرائيل، لأنه لا يزال يكره العرب أكثر من اليهود”، تشير الصحيفة الفرنسية .