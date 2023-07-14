هكذا تفاعل السياسيون التونسيون مع قرار الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي- (تدوينات)

تونس- “القدس العربي”:

أشادت الطبقية السياسية والحقوقية في تونس، بقرار الإفراج عن عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى، والوزير السابق لزهر العكرمي.

وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة” أعلنت مساء الخميس، أن محكمة الاستئناف في العاصمة قررت رفض استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق الإفراج عن شيماء، كما استجابت لطلب هيئة الدفاع الإفراج عن العكرمي، مقابل رفض الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

وكتب رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة: “رغم فرحتنا بإطلاق سراح شيماء عيسى ولزهر العكرمي، إلا أن بقية المعتقلين لا يستحقون هذا الإيقاف لأنهم بنفس براءة الذين أطلق سراحهم. الحُرية للمعتَقلين السياسيين”.

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: “الحمد لله على نعمة الحُرِّيَّة. الأصدقاء الأحرار لزهر العكرمي وشيماء عيسى أحرار. والعاقبة لبقيَّة الأحرار الَّذين يدفعون ضريبة الكلمة الحُرَّة وفواتير تصدير صراع الخلافة بين أجنحة “الوزراء الأعداء” وما صَنعم وتَبَعهم وتوابعهم وصُنَّعاهم في الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المتناحرة داخل وحول منظومة التَّدابير الاستثنائيَّة للحُكم”.

ودون هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي: “لا تنسوا أنّ من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم” (في إشارة إلى تصريح سابق للرئيس قيس سعيد).

وأضاف: “عاجلا أم آجلا، سيخرج غازي وعصام وجوهر وخيام ورضا وعبد الحميد مرفوعي الرأس ورافعين شارة النّصر سيكتوي سجّانوهم بنار ظلمهم. ذلك ما تعلّمناه من قراءة التاريخ”.

وكتبت الباحثة والناشطة الحقوقية رجاء بن سلامة: “مسألة أخلاقية لمن بقي له الحدّ الأدنى من الوعي والأخلاق: أُطلق سراح شيماء عيسى (وهذا خبر سار). لكن أين المؤامرة المزعومة؟ إن كانت المؤامرة حقيقية فلماذا أُطلق سراحها؟ ولماذا لم يذكروا لنا كيف دبرت هذه المؤامرة ولأي غاية وما هي تفاصيلها؟ وإن كانت المؤامرة غير موجودة فلماذا يسجنون الأبرياء؟”.

وأضافت: “من لا يريد أن يرى هذا الانحدار الأخلاقي وهذا الانقلاب على حلم أجيال من التونسيين بالديمقراطية والعدالة، عليه أن يصمت ويراجع نفسه ويكفّ عن التملق الكاذب لسلطة لا تحترم شعبها والتزاماتها، ولا تحترم العقد القائم على اختيار الدّيمقراطيّة نظام حكم ومرجعيّة سلوك عمومي”.

وكان ممثلون عن أغلب أطراف المعارضة التونسية نظموا، الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر ضد أمن الدولة.