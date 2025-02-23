هكذا تلقّت عائلات الأسرى الفلسطينيين خيبة الانتظار

الضفة ـ «القدس العربي»: في مشهد يختصر سنوات من الألم والانتظار، قضت عائلات الأسرى الفلسطينيين أكثر من 18 ساعة متواصلة تحت زخات المطر والبرد القارس في قصر رام الله الثقافي وأمام محكمة الاحتلال العسكرية (عوفر) في الضفة المحتلة، على أمل لقاء أبنائهم الذين كان من المفترض الإفراج عنهم السبت، إلا أن قرار حكومة الاحتلال بإلغاء الإفراج في اللحظات الأخيرة، حوّل لحظات الأمل إلى مرارة جديدة أضيفت إلى سنوات المعاناة.

تجمعت العائلات في وقت مبكر من الصباح قرب نقاط الإفراج المحددة، تحمل في قلوبها شوقًا طال انتظاره، ورغم الظروف الجوية القاسية، ظلوا صامدين حتى تسربت أنباء إلغاء الإفراج عن اسرى الدفعة السابعة حتى إشعار آخر عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لتتحول فرحة الانتظار إلى دموع خيبة وألم.

في حديثه إلى «القدس العربي»، قال بدر أبو عالية من قرية المغير، شقيق الأسيرين جبر حسين أبو عالية وعاطف حسين أبو عالية، اللذين قضيا 16 عامًا في السجون الإسرائيلية: “مررنا كعائلة بظروف قاسية جدًا طوال هذه السنوات، وكنا نعيش على أمل أن يعود أخوانا إلينا. حاولنا بكل جهدنا التواصل معهم، عملنا على توكيل محامين ودفعنا مبالغ طائلة، إلا أن الاحتلال كان يرفض التواصل معنا أو السماح لنا بالحديث معهم. هذا لم يكن عقابًا لنا فقط، بل كان عقابًا جماعيًا لأسرهم. مرت 16 عامًا من المعاناة، واليوم هو اليوم الذي كنا ننتظره للإفراج عنهما، ولكن مع الأسف، ما زلنا ننتظر.”

وأضاف: “قبل ستة أسابيع من إعلان الصفقة، كنا نواصل الانتظار يومًا بعد يوم دون تمييز بين الليل والنهار، دائمًا في حالة ترقب حتى وصلنا لهذه اللحظة التي سُجل فيها اسما أخوي على قائمة المحررين. في هذه اللحظة شعرنا بفرحة ممزوجة بالحزن بسبب طول الفراق. منذ الساعة السادسة صباحًا ونحن في الشوارع، نمشي على الأقدام، وها نحن ما زلنا هنا، مصممين على البقاء حتى نراهما.”

واختتم حديثه قائلاً: “نحن لا نعاني وحدنا، فمعاناتنا جزء من معاناة باقي الأسر الفلسطينية. نسأل الله أن يفرج هم كل أهل الأســرى، وأن يعودوا جميعهم إلى ديارهم قريبًا.

شقيقات الأسيرين

وتحدثنا إلى أخوات الأسيرين جبر وعاطف أبو عليا من قرية المغير عن معاناتهن الطويلة، حيث قالت إحداهن: “بعدما أُخبرنا بخبر الإفراج عن أخوينا، كانت الطريق من المغير إلى هنا صعبة للغاية.استغرقنا ساعة ونصف مع الحواجز والإغلاقات، وكان الطريق شاقًا جدًا. كنا على أعصابنا طوال الرحلة. وصلنا هنا ونحن لا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. نحن الآن منذ الساعة التاسعة صباحًا في انتظار الإفراج، لكن للأسف، لا يوجد أي جديد حول إمكانيته. لقد أخبرونا منذ أسبوعين أنهم سيخرجون، لكننا ما زلنا ننتظر.

وأضافت: «لقد مررت بوقت طويل وأنا أنتظر أن أسمع خبرًا جيدًا، ولكن الاحتلال يواصل المماطلة. شعرت وكأننا نعيش حربًا نفسية مستمرة. في كل مرة نتوقع الإفراج، نجد أنفسنا ننتظر أكثر. الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي الأسرى، وهذا أمر مؤلم، خاصةً عندما يمنعوننا من السفر أو حتى أن نكون قريبين منهم».

وأردفت قائلة: “رسالتي لإخواني الأسيرين هي أننا ننتظر بفارغ الصبر عودتهم، وإن شاء الله نراهم في أقرب وقت. نتمنى أن يفرج الله عنهم ويسعدهم بلقاء أطفالهم وأسرهم بعد كل هذه السنوات. كما نتمنى أن يرحم الله كل الأمهات وأن يعيد كل الأسرى إلى ديارهم بأمان.”

وابنة الأخ الطفلة

الطفلة «أبو عليا»، ابنة شقيق الأسيرين عاطف وجابر أبو عليا، عبرت عن معاناتها في هذا اليوم الطويل من الانتظار، وقالت: “اليوم وكأننا عشنا 16 عامًا آخرى، وكل دقيقة تمر كأنها سنة. ما نعيشه اليوم هو كأنه تكرار للألم الذي مر به عمي وأخي. كنا ننتظر الإفراج عنهم بفارغ الصبر، لكن مع مرور الوقت أصبحنا نشعر وكأن الأيام تتأجل ولا نعرف متى ستنتهي هذه المعاناة. اليوم كان من المفترض أن يكون يوم فرح لنا، لكن بدل ذلك، أصبحنا نواجه المماطلة والإلغاء في الإفراج عن الأسرى، وكأننا نعيش من جديد تلك السنوات الـ 16 من الألم والانتظار.”

وتطرق أمين شومان، المتحدث باسم الهيئة العليا للأسرى والمحررين، إلى التأخير الإسرائيلي في الإفراج عن عدد من الأسرى الذين كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم. وقال إنه تم تأسيس قائمة تضم 125 أسيرًا، من بينهم 23 أسيرًا من قطاع غزة، و47 أسيرًا من أسرى “شاليط” الذين كانوا من المفترض أن يخرجوا من السجون، وعلى رأسهم نائل أبو برهومي الذي قضى 44 عامًا في السجون الإسرائيلية. كما كان من المقرر الإفراج عن 59 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية و51 أسيرًا آخرين من ذوي الأحكام المؤبدة».

وأشار شومان لـ«القدس العربي»، إلى أن هذا التأخير يأتي في وقت حساس، حيث تم ربطه بمحاولة الضغط على الأسرى وعائلاتهم، وكذلك التهرب من الالتزامات المتعلقة بإنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق. وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تحسين شروط المرحلة الثانية من الصفقة.

مماطلة

وتابع شومان قائلاً: «هذه المماطلة أدت إلى اجتماع مفاجئ في الجانب الإسرائيلي، حيث لم يتم عقد اجتماع من قبل مع جهة سياسية أو أمنية إسرائيلية بشأن هذا الموضوع. هناك دول راعية لهذا الاجتماع السياسي، التي تعمل على تنفيذ الدفعة السابعة من الإفراج عن الأسرى».

وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسرى في الساعة الرابعة عصرًا من هذا اليوم، ولكن فوجئوا بإبلاغهم من الصليب الأحمر بأن الأسرى لن يتم نقلهم إلى الحافلات إلا في الساعة الثامنة مساءً. وحتى الآن، مر أكثر من ساعة على الموعد المحدد، مما يظهر أن هذه المماطلة مستمرة.

ويعتقد شومان أن الإفراج قد يتم في وقت لاحق من هذه الليلة أو صباح اليوم التالي، بعد الانتهاء من الاجتماع السياسي الكبير، معتبرًا هذه السياسة انتقامية من الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى الذين جاؤوا من مختلف المناطق لاستقبال أبنائهم في رام الله.

وبين لحظات الأمل وخيبات الانتظار، يبقى صمود عائلات الأسرى شاهدًا على معاناة لا تنتهي، وبرغم مرارة الإلغاء، يظل أمل اللقاء حاضرًا في قلوبهم، حتى يأتي اليوم الذي يُكسر فيه قيد الاحتلال، ويعود كل أسير إلى حضن عائلته ووطنه.