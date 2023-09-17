هكذا حطم رونالدو جبهة مصور الدوري السعودي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

في لقطة قد تبدو للوهلة الأولى من طرائف ملاعب كرة القدم، تسبب الأسطورة كريستيانو رونالدو، في إصابة أحد المصورين بطريقة غير مقصودة، بكدمة في منتهى القوة بمنتصف الجبهة، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه النصر أمام مضيفه الرائد وانتهت بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.

وكالعادة، تصدر صاروخ ماديرا محركات البحث في العالم الافتراضي، وهذه المرة ليس فقط لحفاظه على تألقه وتوهجه في الدوري السعودي، بل أيضا للضجة التي أثيرت حول لقطته مع مصور المباراة المتواجد خلف مرمى الرائد، الذي أعطى إيحاءات بأنه فقد الوعي ولو للحظات، بعد ارتطام تسديدة الدون الصاروخية في رأسه، بدلا من مباغتة أو تهديد حارس المرمى.

وكان حكم الساحة قد أشار باحتساب ركلة حرة مباشرة للنصر من على حدود منطقة الجزاء، ليذهب المتخصص رونالدو لتنفيذ الركلة الثابتة، التي كان يتعامل معها في الماضي غير البعيد على أنها ركلات جزاء، لكن في الأخير أطاح بالكرة خارج إطار المرمى، بالأحرى في رأس المصور تعيس الحظ، الذي لم يسعفه الوقت لتجنب هذه الكدمة القاسية من سرعة وشدة القذيفة الطائشة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي في المملكة، بعض الصور للمصور المسكين بعد المباراة، ظهر خلالها مبتسما، لكن بأضرار أكثر في جبهته، كأنه تعرض للكمة قوية من ملاكم محترف، وليس مجرد حادث اصطدام كرة قدم مصنوعة من الجلد في رأسه.

صورة توضح حجم اصابة المصور بعد تسديدة كريستيانو رونالدو 😨 pic.twitter.com/nsv5GIrStg — رضوان. (@raax_11) September 16, 2023

بعيدا عن صاروخية رونالدو الطائشة، فقد حافظ على بدايته المميزة مع العالمي، تاركا بصمته السابعة في شباك المنافسين في أول 6 جولات، مبتعدا بهدف عن شريكه في الخط الأمامي ساديو ماني، والغريم الهلالي سالم الدوسري، لكن الفريق ما زال يقبع في المرتبة السادسة برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الموج الأزرق.