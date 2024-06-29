هكذا رد كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج- (فيديو)

“القدس العربي”: شهد حفل كاظم الساهر في مصر، مجموعة من اللقطات والمشاهد البارزة التي جمعت النجم العراقي مع جمهوره، الذي احتشد من أجل الاستماع لأحدث أعماله الغنائية في منطقة القاهرة الجديدة، وكذلك مجموعة من الأغاني المحببة، والتي باتت حاضرة في كل حفلاته.

وفي إحدى المواقف البارزة خلال الحفل، صرخة إحدى الحاضرات بصوت عال: “تتجوزني يا كاظم”، ليقف الفنان العراقي مصدوماً وقائلاً: “ايه؟! أتجوزك”، ثم تابع غناء “أنا وليلى”، وتحديداً مقطع “أضعت في عرض الصحراء قافلتي”، ثم صمت مجيباً المعجبة: “أكيد ليا الشرف، ولكن خلص القلب راح”.

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وافتتح الساهر الحفل بأغنية “عيد العشاق”، تلتها أغنية “ها حبيبي”، قبل المتابعة بأغاني ألبومه الأخير “مع الحب” الذي طرحه أخيراً بعد 8 سنوات من طرح آخر مجموعاته الغنائية “كتاب الحب” عام 2016.

وقدّم أيضاً مجموعة من أغانيه القديمة، على غرار “زيديني عشقاً، “خليتك على راسي”، “ما أحبك بعد”، “أشكيك لمين”.