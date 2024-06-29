منوعات | أخبار النجوم

هكذا رد كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج- (فيديو)

29 - يونيو - 2024

كاظم الساهر

حجم الخط
1

“القدس العربي”: شهد حفل كاظم الساهر في مصر، مجموعة من اللقطات والمشاهد البارزة التي جمعت النجم العراقي مع جمهوره، الذي احتشد من أجل الاستماع لأحدث أعماله الغنائية في منطقة القاهرة الجديدة، وكذلك مجموعة من الأغاني المحببة، والتي باتت حاضرة في كل حفلاته.

وفي إحدى المواقف البارزة خلال الحفل، صرخة إحدى الحاضرات بصوت عال: “تتجوزني يا كاظم”، ليقف الفنان العراقي مصدوماً وقائلاً: “ايه؟! أتجوزك”، ثم تابع غناء “أنا وليلى”، وتحديداً مقطع “أضعت في عرض الصحراء قافلتي”، ثم صمت مجيباً المعجبة: “أكيد ليا الشرف، ولكن خلص القلب راح”.

وافتتح الساهر الحفل بأغنية “عيد العشاق”، تلتها أغنية “ها حبيبي”، قبل المتابعة بأغاني ألبومه الأخير “مع الحب” الذي طرحه أخيراً بعد 8 سنوات من طرح آخر مجموعاته الغنائية “كتاب الحب” عام 2016.

وقدّم أيضاً مجموعة من أغانيه القديمة، على غرار “زيديني عشقاً، “خليتك على راسي”، “ما أحبك بعد”، “أشكيك لمين”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عيسى الجزائري:
    يونيو 29, 2024 الساعة 12:22 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، 38الف شهيد في غزة العزة، ومدينة مدمرة على الكامل والاقصى يهود من الكيان الصهيوني، وبعض الدول العربية غارقة في الغناء!!! اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة.

    رد

أخبار ذات صلة

كاظم الساهر بـ”نفسية سيئة” ولا يستطيع الغناء بسبب مآسي غزة- (فيديو)
26 - نوفمبر - 2023
كاظم الساهر يطلق أغنية باللغة الإنكليزية لدعم غزة- (فيديو)
24 - نوفمبر - 2023
كاظم الساهر يسجل “أوقفوا الحرب”.. أغنية بالإنكليزية عن غزة إلى العالم
4 - نوفمبر - 2023
كاظم الساهر لن يحيي حفلات فنية وأهل غزة تحت القصف.. وميريام فارس عاجزة عن الكلام
30 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية