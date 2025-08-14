هكذا سرعت حكومة نتنياهو قيام الدولة الفلسطينية.. وعزلت إسرائيل دولياً

أفرايم غانور

لم يسبق أن كان الحلم الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة خاصة بهم على هذا القرب مثلما في هذه الأيام – في الوقت الذي تدفع فيه حكومة اليمين ورئيسها نتنياهو بالجيش إلى مواصلة القتال في غزة إلى حملة أخرى، إلى خطوة أخرى عن النصر الذي لا يرى.

وبينما لا تكف الحكومة عن هذر حديثها لشعبها بعد نحو سنتين من القتال دون إعادة مخطوفينا، بأن النصر المطلق وتقويض حماس قريبان، خلف الزاوية بين غزة ورفح – فإن الدولة الفلسطينية آخذة بالتجسد.

هي اليوم أقرب بكثير إلى تحقيق إقامة الدولة منها إلى النصر المطلق على حماس. في الشهر القادم، ستنعقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة للبحث في المبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية، بتأييد لم نشهده ولم نحلم به من قبل، بالتالي لا يمكن لنتنياهو القول “لم يوقظوني”، “لم يشدوا طرف ردائي”. ستكون هذه ثمرة فجة لسلوك سياسي وعسكري فاشل، إن لم نقل مجرم، حين لا يكون شك بأن الحرب المستمرة في قطاع غزة، مع الصور القاسية التي تخرج منه إلى العالم الواسع هي المحفز الذي جلب صورة الوضع الحالي.

اليوم، نحو 150 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية. على مدى التاريخ، شهدنا إخفاقات وتصويتات قاسية وأليمة في أروقة الأمم المتحدة، ولن تكون أليمة فقط هذه المرة، بل مقلقة، لأنها تعكس موقف العالم من دولة إسرائيل، لأن دولاً صديقة تؤيد وأيدت دولة إسرائيل على مدى السنين، ستؤيد اليوم إقامة دولة فلسطينية وليس بالضرورة انطلاقاً من تعاطف وعطف بل احتجاجاً على سلوك إسرائيل.

لا شك في أخلاقية جنود الجيش الإسرائيلي، وواضح تماماً أن الجيش لا يدير سياسة تجويع ضد السكان الغزيين، لكن الواقع الفاشل الذي نشأ في غزة بعد نحو سنتين من القتال، قاس. مئات الآلاف يعيشون تحت قبة السماء بلا شروط أولية، في أيام ترتفع فيها درجة الحرارة إلى ما فوق 30، والكثيرون منهم لا يتمكنون من الوصول أو لا يحصلون على التموين الإنساني الذي يرسل بكميات كبيرة إلى القطاع.

عند رؤية آلاف الصور من غزة لأطفال يستجدون وجبة طعام في ظل خرائب المدينة، فهذا يخلق عداء وغضباً وحتى كراهية تجاه إسرائيل. حتى لو صرخنا ألف مرة في اليوم – “هذا كله بسبب حماس” – فلن يجدي نفعاً.

“ثأر دم طفل صغير لم يخلقه الشيطان بعد”، كتب بيالك في قصيدته عن “الذبح”. هذا صحيح ويتعلق بكل طفل وليس بطفل يهودي فقط. العالم حساس لهذه الصور، التي كان يمكن منعها بسلوك ذكي وصحيح. المشكلة أن الحكومة قررت واتبعت سياسة فاشلة في أنه ما لا يحقق بالقوة سيحقق بمزيد من القوة، وهذه هي النتيجة.

سيكون هذا بالتأكيد “أيلول أسود” من ناحية دولة إسرائيل، حين سنرى في الجمعية العمومية للأمم المتحدة دولاً مثل بريطانيا، وأستراليا، وفرنسا، وكندا، والبرتغال وغيرها تنضم إلى دول سبق أن اعترفت بالدولة الفلسطينية في أثناء الحرب، وبينها أيرلندا، والنرويج، وإسبانيا وسلوفانيا، ناهيك عن دول سبق أن اعترفت منذ بالدولة الفلسطينية مثل الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، والصين، والهند وعملياً معظم دول آسيا.

مقلق وأليم أن هذا لا ينتهي بالاعتراف بدولة فلسطينية. إسرائيل الآن في عزلة مقلقة، آخذة في الاتساع في مجالات عديدة. في الأيام القريبة القادمة، سينعقد في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بحث ميله إبعاد – تجميد إسرائيل عن برنامج “هورايزن أوروبي” – برنامج البحوث والحداثة الكبير والمهم جداً، الذي يقدم للمشاركين فيه منحاً مهمة للبحث والتطوير – خطوة يمكنها أن تمس بأوجه تعاون إسرائيل في مجال التكنولوجيا العليا، القاطرة الرائدة لاقتصاد إسرائيل.

هذه الحكومة الهاذية، التي تعمل ضد رئيس المحكمة العليا، المستشارة القانونية، المساواة في العبء، إقامة لجنة تحقيق رسمية ولا تتوقف عن العمل لتنفيذ انقلاب سلطوي – هي التي اقتادتنا إلى هذا الواقع المرير.

