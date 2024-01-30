هكذا ودع لاعبو المنتخب الفلسطيني قطر بعد مشاركة تاريخية في كأس آسيا- (صورة)

الدوحة- “القدس العربي”:

عبّر لاعبو المنتخب الفلسطيني، عن شكرهم لدولة قطر، على حسن استقبالهم خلال المشاركة في كأس آسيا 2023.

وعقب الخسارة أمام المنتخب القطري، مساء الإثنين، وتوديع المسابقة الآسيوية من الدور ثمن النهائي، كتب اللاعبون الفلسطينيون عبارات شكر لقطر على لوحٍ في غرقة تبديل الملابس، ولم ينسوا غزة أيضا.

ونشر اللاعب سامر زبيدة، صورة على خاصية القصص في حسابه على إنستغرام، يظهر فيها علم فلسطين، وأيقونة “حنظلة” لرسام الكاريكاتير الراحل ناجي العلي، وخريطة فلسطين.

وكُتبت أيضا عبارات: “شكرا قطر.. شكرا لكل ما قدمتموه لفلسطين”، و”فلسطين وغزة حرة”.

“الفدائي” الفلسطيني حظي خلال تواجده في قطر منذ بداية الشهر الجاري، للمشاركة في النسخة الـ18 من الكأس الآسيوية، بدعم جماهيري واسع من القطريين والعرب وحتى الأجانب المقيمين في قطر، إضافة بالطبع للجالية الفلسطينية المقيمة في الدولة الخليجية.

وفي كل مباراة خاضها، كانت الجماهير تتقاطر بالآلاف إلى الملعب من أجل تشجيع “الفدائي”، لا سيما في مباراته أمام الإمارات، والتي حضرها نحو 42 ألف مشجع.

وقد ودّع المنتخب الفلسطيني البطولة، بعد خسارته أمس أمام المنتخب القطري، حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور، بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16.

وكتبت الكتيبة الفلسطينية إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعد أن حققت الفوز الآسيوي الأول لها في البطولة، وكان على حساب هونغ كونغ بثلاثة أهداف دون مقابل، وتأهلت إلى دور الـ16.