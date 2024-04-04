هليكوبتر تنقذ عمال مناجم في تايوان وإصابات الزلزال تتجاوز ألف شخص

هوالين (تايوان): أنقذت طائرة هليكوبتر الخميس ستة أشخاص علقوا في منطقة تعدين بعد أسوأ زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما، في حين دفعت مئات الهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة الشرقية قرب مركز الزلزال عشرات آخرين إلى اللجوء للأماكن المفتوحة.

وذكرت السلطات أن عدد المصابين في زلزال الأربعاء الذي بلغت قوته 7.2 درجة ارتفع إلى 1058 شخصا.

وقالت سلطات الإنقاذ إن 646 شخصا ما زالوا عالقين، معظمهم في فنادق بحديقة وطنية تمثل منطقة جذب سياحي رئيسية، فيما توقفت حصيلة قتلى الزلزال في الوقت الحالي عند تسعة أشخاص.

وأنقذت السلطات جميع المحاصرين في المباني في مدينة هوالين الأكثر تضررا، لكن الكثير من السكان الذين يشعرون بالقلق بعد أكثر من 300 هزة ارتدادية أمضوا الليل في العراء.

وقالت يو (52 عاما) التي ذكرت اسم عائلتها فقط “كانت الهزات الارتدادية مرعبة”.

وأضافت أنها “لا تتوقف. لا أجرؤ على النوم في المنزل”.

وتخشى يو العودة إلى شقتها، التي وصفتها بأنها في حالة من “الفوضى”، ونامت في خيمة داخل ملعب رياضي يُستخدم مؤقتا للإيواء.

(رويترز)