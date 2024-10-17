هل أخفق دي ميستورا في مهمته لحل نزاع الصحراء؟

التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، رغم ما تضمنه من أمل بإمكان التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، فإنه في الجوهر، يؤشر على نهاية المسار، والاتجاه إلى نقطة الحسم في هذا الاتجاه أو ذاك.
العديدون كانوا ينتظرون من هذا التقرير أو من غيره من التقارير السابقة أن يحدث اختراقا مهما في مسار هذا الملف الذي عمر قرابة نصف قرن، لكن يبدو من كل فقراته، سواء المتعلقة بالجانب الميداني، أو السياسي، أو الإنساني والحقوقي، أو حتى بالجانب المرتبط بتحركات المبعوث الشخصي للأمين العام، أن الوضع يسير نحو الباب المسدود، فالتقرير يشير إلى أن كل طرف متمسك برؤيته السياسية (الحكم الذاتي في مقابل الاستفتاء)، والجزائر ترفض الجلوس الى طاولة الموائد المستديرة بدعوى أنها ليست طرفا، والتقرير يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي بشروط مسبقة، وبدون علاقات طبيعية بين الدول المجاورة، خاصة المغرب والجزائر، ويحذر من سيناريو مقلق في حالة استمرار الوضع الحالي، إذ يتضمن التقرير عبارات متشائمة تخفي في سطورها سيناريو التصعيد والحرب.
في الواقع لا تهمنا كثيرا هذه الخلاصة، فهي ليست جديدة، فتقارير الأمين العام الأممي الأخيرة كلها، تعيدها بشكل من الأشكال، وتزيد إليها تحذيرات مختلفة تتعلق كلها بالاستقرار في المنطقة، لكن ما يهمنا بشكل خاص، نقطتان اثنتان، أولاهما أمنية، حيث يشير التقرير إلى أعمال عدائية يصفها بالمزعومة، صدرت كلها من جبهة البوليساريو، وجاءت عقب تحذير رسمي صادر من الجبهة إلى التحول للعمل المسلح، ويشير في المقابل إلى رد فوري من قبل الجيش المغربي، بل ويشير إلى تحسين الجيش المغربي لتموقعه غرب الجدار الرملي لمواجهة التهديدات العسكرية القادمة من جبهة البوليساريو، ويربط تحسن أعمال بعثة المينورسو في المراقبة بسبب تحسن المؤشرات الأمنية التي يوفرها الجيش المغربي. أما النقطة الثانية فسياسية، وتتعلق بفعالية الحلول التي يتمسك بها كل طرف على حدة، فالتقرير يشير في التطورات المتعلقة بمواقف الفاعلين الدوليين إلى عدد من المؤشرات التي تعزز فعالية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فيذكر بهذا الخصوص الموقف الفرنسي الداعم للمبادرة المغربية (تموز/يوليو 2024)، ويذكر الزخم الذي أحدثته المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لدول الساحل جنوب الصحراء، ويشير إلى افتتاح قنصلية لتشاد بالعيون (أغسطس/آب 2024)، ويشير أيضا إلى استمرار الدينامية المغربية المرتبطة بتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية، في حين، لا يذكر في المقابل أي مؤشر يبرز حصول زخم أو تراكم في الرؤية التي يتمسك بها الطرف المقابل.
عند افتتاح البرلمان المغربي، وعلى غير العادة، تمحور خطاب الملك محمد السادس على نقطة واحدة، هي قضية الصحراء، وذكر فيها بشكل صريح وحاسم بأن المغرب أحرز تقدما كبيرا في إدارته للنزاع حول الصحراء، وأنه انتقل كما وعد من استراتيجية التدبير إلى استراتيجية التغيير، ونوه إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية، وخص بالذكر الدبلوماسية البرلمانية، وكان من الواضح أن هذا التوجيه جاء عقب قرار محكمة العدل الأوروبية لإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
باتت الجزائر ترى أن تراجع نفوذها في منطقة الساحل جنوب الصحراء يحتاج إلى إعادة تقييم شامل
الملك، أشار ضمن الإنجازات التي تحققت، إلى الموقف الفرنسي الذي تم اتخاذه في تموز/يوليو 2024، وضمن به المغرب وجود عضوين مؤثرين في مجلس الأمن، يدعمان بوضوح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويعتبرانها الإطار الأوفق لحل النزاع، ويشير إلى ما حصل قبل ذلك من تغير الموقف الإسباني.
في المحصلة، إذا أردنا تركيب هذه المؤشرات، فالمسار الأممي، يتجه نحو إعلان الفشل النهائي، بحكم عدم التوافق حتى في توفير إطار الحوار (الموائد المستديرة) بسبب رفض الجزائر، وبسبب تمسك كل طرف برؤيته في حل النزاع، والمسار السياسي والدبلوماسي، يدعم الأمر الواقع، أي وجود الصحراء في ظل السيادة المغربية، والمسار الجيوستراتيجي( تحول الصحراء إلى منصة استثمارية ضخمة وجسرا للتجارة الدولية إلى القارة الإفريقية، مبادرة تنموية تدمج دول الساحل جنوب الصحراء وتقلص من المخاطر الأمنية الصادرة من هذه المنطقة)، كل ذلك يدعم خيار الأمر الواقع، كما أن الواقع الأمني والعسكري في المنطقة، يعزز التفوق المغربي، وتحكمه في المنطقة، وفشل رهانات جبهة البوليساريو في تنفيذ تهديداتها الأمنية والعسكرية خاصة بعد الصرامة التي أبدتها موريتانيا في منع اختراق حدودها من مسلحي الجبهة. فإذا انضاف إلى ذلك الفرص التنموية في المنطقة، فإن هذه المسارات المختلفة، ترجح أن يسير النزاع حول الصحراء في اتجاه الحل بطريق الأمر الواقع، إلا أن تحصل مفاجأة من الطرفين، إما باستعجال المغرب للسيطرة على المنطقة العازلة، أو بتوجه البوليساريو بدعم جزائري إلى الخيار العسكري.
في تقرير الأمين العام، لغة تشاؤمية كبيرة من مستقبل النزاع، ورغم حرص التقرير على نفي إمكان حصول التصعيد على المدى القريب، لكن، من الواضح أن المسارات السابقة، تجعل الوقت كله في صالح المغرب، فكلما تقدم الزمن، إلا وتواترت شروط الحسم الواقعي للنزاع، حتى بدون أن يتم التوصل لحل سياسي متوافق حوله تحت مظلة الأمم المتحدة. وضمن هذا الإطار يمكن أن نفهم اللغة التشاؤمية التي يحملها تقرير الأمين العام، فجبهة البوليساريو وتدعمها في ذلك الجزائر، صارت في صراع مع الوقت الذي لم يعد يخدم أجندتها بالمطلق، خاصة وهي تعلم سياسة الهدوء المغربي، وأن الرباط ليست مستعجلة في المضي السريع إلى الحسم بلغة القوة وفرض الأمر الواقع، وأنها في المقابل، تتجه إلى تقوية ترسانتها العسكرية النوعية، لمواجهة المخاطر المفترضة، ومنها السيناريو المخيف الذي لم يشأ الأمين العام الأممي أن يتحدث عنه بوضوح كامل.
ضمن هذا السياق، يمكن أن نفهم خلفيات الزيارة التي قام بها وفد عسكري رفيع المستوى إلى موريتانيا برئاسة قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، التي تم تأطيرها بعبارة ” بدعوة من نظيره قائد أركان العامة للجيوش الفريق المختار بله شعبان”، فالجزائر باتت ترى أن مداخل إيقاف المد المغربي السياسي والدبلوماسي والأمني شبه مغلقة بسبب رفض الجيش الموريتاني أن يتم اختراق حدوده من قبل جبهة البوليساريو، كما باتت ترى أن تراجع نفوذها في منطقة الساحل جنوب الصحراء يحتاج إلى إعادة تقييم شامل، وأن ذلك لا يمكن أن يتم من غير تفاهمات حاسمة بين مؤسسة الجيش الجزائري وبين الرئاسة الموريتانية.
بكلمة، لقد باتت خيارات الجزائر جد محدودة، فهي مطوقة من جهة بمنطقة تراجع نفوذها فيها، وهي لا تملك أن تؤلم المغرب وتمنع اندفاعه الدبلوماسي والسياسي من غير تنسيق موريتاني، وهي قبل هذا وذاك، لا تملك أي زخم لأطروحتها في تقرير المصير، في مقابل دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي، ولذلك، فالخيار العسكري الذي يحذر منه الأمين العام بشكل ضمني، يحتاج إلى تأشير موريتاني وهو ما يعتبر مستبعدا في ظل الشروط الإقليمية الراهنة، في حين، يلعب الوقت والاستراتيجيا لصالح المغرب، ولصالح فرض سياسة الأمر الواقع، وإنهاء الملف بشكل عملي حتى دون وساطة أممية.
* كاتب وباحث مغربي
ما هي مهمة ال”مينورسو” (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) ومقرها العيون ، التي أُسست بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة في أبريل 1991، إن لم تكن “تنظيم إستفتاء في منطقة الصحراء الغربية لتقرير مصير سكانها .. ؟ .
دون أن ننسي اتفاقيات إطلاق النار الممضاة بين الطرفين.
نحن أمام بلد حدوده تصل الي نهر السينغال و إلى ادرار
فعلا المينورسو تأسست للإشراف على تنظيم و إنجاز الاستفتاء. لكن المنظمة الأممية تأكدت منذ حوالي عقدين من الزمن من استحالة تنظيم الاستفتاء بسبب الخلافات العميقة حول لوائح الهيأة الناخبة خاصة و أن الدولة الحاضنة أغرقت اللوائح بآلاف الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصحراء. و لذا أصبحت المينورسو تقوم فقط بمراقبة وقف إطلاق النار و تسجيل المناوشات التي تقوم بها البوليساريو في المنطقة العازلة. بالطبع الزمن يلعب لصالح المغرب حيث يتم ترسيخ وجوده في الصحراء سياسيا و اقتصاديا و ديموغرافيا سنة بعد أخرى و منذ عودته إلى منظمة الاتحاد الافريقي بالخصوص حيث انتهى العهد الذي كانت تصول و تجول فيه الدولة الحاضنة للبوليساريو من أجل تبني قرارات ضد وحدة المغرب. حاليا يتزليد الاعتراف بمغربية الصحراء من لدن كثير من الدول و من بينها اساسا الدول الوازنة مثل أمريكا و إسبانيا و فرنسا… و مؤكد أن حاضر و مستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
المهم المملكة المغربية في صحرائها والصحراء في مغربها ونستمتع بجمالها وبحورها . والمغرب بذل جهودا كبيرة بالبنية التحتية ومؤخرا تشييد أكبر ميناء بالداخلة
إلى ان جاءت الجزائر باشخاص من موريتانيا وجنوب الجزائر وأفريقيا جنوب الصحراء وأعطتهم صفة صحراويين.اصبح الاستفتاء غير ممكن.الحل الوحيد هو الحكم الذاتي وبدونه سيبقى الأمر كما هو عليه خمسين سنة أخرى.
25 مليار دولار ميزانية الجيش الجزاءري لسنة 2025. و 12 مليار دولار ميزانية الجيش المغربي. و بما أن الدولتين لا تصنعان الأسلحة فإن هذه الأموال ستذهب إلى خزاءن الدول العظمى. و الدول العظمى لن تذبح الدجاجة التي تبيض ذهبا. فسيبقى الحال كما هو عليه. الصحراء تحت السيطرة المغربية و البوليزاريو في تندوف الجزائرية ، و المنطقة مهددة بحرب بين المغرب و الجزاءر.
في عهد بوش الإبن خططت أمريكا تعميم سياسة الفوضى الخلاقة لتصل بعد الشرق العربي إلى مغربه، و كان من ذكاء سياسييي هذه المنطقة الإستمرار في لعبة العداء حتى يجعلوا أمريكا تقتنع أن (اللي فيهم يكفيهم)
أيها الشعب الجزائري إلا تتساءلون لماذا بلدكم متخلف فكريا و سياسيا و اقتصاديا مع أنكم بلد البترودولار لماذا لستم مثل دول الخليج اين هي ثرواتكم لماذا يصر حكامكم منذ استقلالكم خلق وهم عدو اسمه المغرب
انتم حقيقة في محنة كبيرة جدا و اراكم سجناء في بلدكم
مهمة ديميستورا كانت مرشحة للفشل قبل بدايتها..بسبب اسنادها إلى رجل متخصص في مراكمة الفشل..بداية من الملف السوري ثم الليبي..ووصولا إلى ملف الصحراء المغربية… وبسبب رفض الجزائر وهي الطرف الحقيقي تغيير توجه يعتبره نظامها أساسا لوجوده…وهو التشبت بالحدود التي صنعها الإستعمار… خشية من أن توضع كل هذه الحدود موضع المسائلة القانونية والتاريخية.. وتكون إعادة رسمها مسألة لايمكن التراجع .خاصة بعد الاعتراف الإسباني والفرنسي..وكلاهما يملكان الوثائق الحاسمة في هذا الموضوع كقوتين استعماريتين في المنطقة لمدة طويلة…؛ وأما سيناريوهات الحرب فليست بالجديدة..وتم في السابق حشد قوات حلف وارسو..مع قوات من كوبا وانغولا وفيتنام..مزودة باسلحة لم يكن الجيش الجزائري نفسه يملكها….وتم تحويل الحدود الموريتانية إلى جبهة تستغلها البوليساريو في عهد خونا ولد هايدالة…وكانت النتيجة هي إنتصار الجيش المغربي في كل المعارك…وبطبيعة الحال لايمكن لعاقل أن يتصور تراجعا للمغرب.. أو تنازلا عن ذرة رمل…في قضية وجودية بالنسبة إلى شعب ودولة عمرها أربعة عشر قرنا..وكما قال الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بيلا..كل من حكموا المغرب جاؤوا من الصحراء..فهل موطن الحكام كان منفصلا عن الدولة التي حكموها من وسط إفريقيا إلى تخوم أوروبا..!!!!
إلى عبد الرحيم المغربي
“الحدود الموروثة عن الاستعمار”، ليس مبدأ جزائري ، بل مبدأ تبنته الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، ووفق عليه المغرب لما انضم إلى الإتحاد الإفريقي، واعترف صراحة بالجمهورية العربية الصحراوية بموجب الظهير الشريف رقم: 1.17.02، المنشور في الجريدة الرسمية المغربية رقم: 6539 مكرر، الصادرة بتاريخ: 31/01/2017.
وفرنسا واسبانيا اللتين تملكان الوثائق الحاسمة كقوتين استعماريتين في المنطقة لم يستطيعا أن يقنعا بوثائقهما “محكمتهما” بتيعية الجمهورية الصحراوية للمغرب، مما نتج عنه إبطال اتفاقيتي الصيد والزراعة.
وإسقاط هذا المبدأ سيمكن الجزائر من استعادة وجدة وسجلماسة.
والدليل في مقال نشره موقع “العمق” المغربي يوم: 13/01/2023، تحت عنوان:” بعدما أثارته “بتر وزارة عمور لخريطة المغرب يجرها للمساءلة البرلمانية”.
يمكنك العودة إليه على الرابط التالي:
https://al3omk.com/810622.html
المواقف الدولية من كل القضايا العربية والإسلامية مواقف حمالة وجوه
ظاهرها حلول وباطنها اقتتال بين الاخوة
مغاربية الصحراء لا شك فيها والجزائر مصالح يجب احترامها
إخوتنا شعب الصحراء امام مهمة عظيمة الا وهي مهمة اصلا ح ذات البين بين المغرب والجزائر
لا يوجد شعب صحراوي اخي الكريم.. كي يفعل ما تطلب منه مشكورا..
تتمة رجاء..
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أخي.. هل سمعت بهذا الشعب الصحراوي في تاريخ
الشعوب العربية.. هل درست في المدرسة عن
وجوده.. هل قرأت في الأدب العربي رواية أو قصبدة
تذكر هذا الشعب المغوار.. الصحراوي..
لا يوجد شعب صحراوي او شعب جبلي.هل الصحراء توجد في المغرب فقط لماذا لا يوجد شعب صحراوي في صحراء الجزائر ومصر وليبيا ومالي والنيجر.
الاخ حنظلة.. انت فلسطيني على ما يبدو..
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اخطابك ومن خلالك الاحبة من فلسطين.. قضية فلسطين مستغلة من جهات عدة بما يكفي..
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الحياد في المشاكل العربية العربية هو افضل حل للقضية..
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اما الحديث عن انفصال في دولة عربية فهو خطير جدا على قضية فلسطين..
فهو بمتابة التأسيس لانفصال غزة مثلا.. وتفتيت ما تبقى من شتات ارض فلسطين..
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اما فيما يخص المغرب.. وجب على المتدخلين على الاقل ان يعطونا دليلا على وجود هذا الشعب الصحراوي..
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لو كنت فلسطينيا لنأيت بنفسي عن هذا الصراع المفتعل.. ولرفضت توظيف فلسطين فيه.. ولاستقبلت المساندة فقط..
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وانتم مسؤولون على القضية ولكم واسع النظر..
إلى الأخ ابن الوليد
لما كان الشعب الصحراوي يكافح من أجل استقلال أرضه كانت وسائل الإعلام المغربية تنقل انتصاراته. في مقال نشرته جريدة “العلم” المغربية يوم:07/08/1973، تحت عنوان:”المناضلون يقاومون الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة”، جاء فيه ما نصه:
“ذكرت وكالة فرانس بريس أن بلاغا للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب صدر اليوم في نواكشوط ذكر أن عسكريا اسبانيا قتل بينما جرح آخر خلال اشتباك بين قوات الجبهة ودورية اسبانية وقع يوم 18 يوليوز في الشمال الشرقي لوادي الذهب….” انتهى الاقتباس والالتباس
وصفة “شعب” أكدتها له محكمة العدل الدولية سنة 1975، ومنظمة الإتحاد الإفريقي لما أصبحت الجمهورية العربية الصحراوية عضوا مؤسسا فيه، والدول التي تعترف بها، وجاء حكم محكم العدل الأوروبية ليضع النقاط على الحروف ويرفض استعمال لفظ “ساكنة” ويشترط استبدالها بـ “الشعب”.
والمغرب نفسه قبل أن يكون دولة كان مجرد قبائل، لا صلة بينها تقاتل بعضها.
“والجزائر ترفض الجلوس إلى طاولة الموائد المستديرة بدعوى أنها ليست طرفا” ، وهذا صحيح تماما . كما أن هذه الجزائر لم تنظم إلى طاولة المفاوضات ، بين الفلسطينيين والصهاينة ، في أوسلو 1993 ، رغم أنها ، كما أقر به رئيسها السابق ، الراحل هواري بومدين “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة” ، وأكده الرئيس الحالي ، عبد المجيد تبون ، في 20 سبتمبر 2020 ، في قوله إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في “الهرولة نحو التطبيع” ، لأن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الجزائري “قضية مقدسة”، و”أم القضايا”.
فرنسا الاستعمارية كانت هي الأخرى تريد أن تحافظ على “الجزائر الفرنسية” ومن أجلها تركت كثيرا من مستعمراتها ، بعد حرب نوفمبر التحريرية في 1954 ، لتركز أكبر عدد ممكن من قواتها في الجزائر ، إلا أنها خرجت ، بعد 132 سنة من الاحتلال ، مهزومة أمام إرادة الشعب وجبهة التحرير الوطني ولم ينقذها لا “مشروع قسنطينة” ، لا “فهمتكم” ، لا “سلم الشجعان” ولا قوات “الحلف الأطلسي” للقضاء على ثورة الشجعان .. .
ربما تجهل أن الجزائر حضرت في الموائد المستديرة سابقا ، والآن ترفض
يبقى تطبيق مخطط تقرير المصير للشعب الصحراوي عبر اجراء استفتاء تحت اشراف المينورصو هو الحل الوحيد و الاوحد لقضية الشعب الصحراوي طال الزمن ام قصر هذا الاستفتاء يخاف منه المغرب لانه يعرف نتائجه مسبقا لذالك هو الان يواصل الهروب الى الامام و يحاول الالتفاف عليه و فرض الامر الواقع الذي يرفضه الشعب الصحراوي.
إلى ولد الحاج مسعود : إنتظر قرار مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2024 ، وإنا معك لمن المنتظرين
السؤال الذي يمكن طرحه . هل المغرب كان يلتقي ويجلس جنا الى جنب مع اشباح. ام مع دولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية .؟؟ ردت الجمهورية العربية الصحراوية على المشروع الفرنسي الحكم الذاتي الموسعبمشروع . تقبل بفترة انتقالية من خمسة سنوات . يليها استفتاء ضمن خيارات من بينها الاستقلال. اذاكان المغرب واثق من نفسه ومن حسن معامتله للصحراويين وقيام مجتمع العدل والمساوات والحريات فلماذا يخاف من الاستفتاء.؟ قد يرى الصحراويون ان يعيشون تحت ظل دولة قوية آمنة مستقرة بدلا من دولة صغيرة ضعيفة بمصير مجهول .؟ لكن يظهر ان المغرب يعرف مسبقا ان عملية الاستفتاء غير مضمونة . وحتى ولو العملية تطبق على الجهة الشرقية للمملكة او الجهة الشمالية تكون النسبة لغير صالح المملكة ولهذا المغرب يخاف من الاستفتاء.؟؟
مجرد تساؤل.لمن الكلمة العليا !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“فالتقرير يشير في التطورات المتعلقة بمواقف الفاعلين الدوليين إلى عدد من المؤشرات التي تعزز فعالية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فيذكر بهذا الخصوص الموقف الفرنسي الداعم للمبادرة المغربية (تموز/يوليو 2024)، ويذكر الزخم الذي أحدثته المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لدول الساحل جنوب الصحراء، ويشير إلى افتتاح قنصلية لتشاد بالعيون (أغسطس/آب 2024)، ويشير أيضا إلى استمرار الدينامية المغربية المرتبطة بتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية، في حين، لا يذكر في المقابل أي مؤشر يبرز حصول زخم أو تراكم في الرؤية التي يتمسك بها الطرف المقابل.” انتهى الاقتباس
هذه “الخروقات” التي يصفها المقال بـ “التطورات”، تنسفها نسفا الشرعية والقانون الدولية:
1- الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة التي تعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار بدليل إدراجها في لجنة 24 الخاصة بتصفية الاستعمار.
2- القانون الدولي ممثلا في محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان الإفريقية يعتبرن الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومميزا عن المغرب.
مجرد تساؤل.
أين قرار محكمة العدل الأوروبية !!!؟؟؟
اختتم المقال بما نصه:
” في حين، يلعب الوقت والاستراتيجيا لصالح المغرب، ولصالح فرض سياسة الأمر الواقع، وإنهاء الملف بشكل عملي حتى دون وساطة أممية.” انتهى الاقتباس
“فرض الأمر الواقع” الذي خلص إليه الكاتب يثب بصفة قطعية لا ريب فيها أن حكم محكمة العدل الأوروبي الذي تجاهله الكاتب تأسيا بالملك أقنع المغربيين أنه (أي الحكم) نسف مبادرة “الحكم الذاتي” الذي تمَّسك بها المغرب وروج لها الإعلام على مدار سنوات، ونسف معها الاعترافات الدولية الوهمية، والقنصليات الورقية.
وأقنع المغربيين قبل العالمين أن البوليزاريو أصبحت تتحرك بأريحية جد مريحة، تملك الشرعية السياسة والقانونية.
تحمل بشمالها قرار محكمة العدل الدولية، وبيمنها قرار محكمة العدل الأوربية، اللذين سيشكلان ضغطا قويا ليس فقط على الدول الأوروبية، بل على كل من دعم الحكم الذاتي ليدفعانه على التراجع، ونفس الضغط سيشكلانه على كل من توسوس له نفسه للانحياز للطرح المغربي.
كما سيكونان رادعا قويا لكل من تسول له نفسه المساس بثروات الشعب الصحراوي سواء كان بلدا أو شركة، فستجرجره الجبهة إلى المحاكم، وتجعله يدفع ثمن باهظا، وسيسمحان لأي دولة مصادرة أي حمولة تحمل ثروات الصحراء بدوم موافقة الجبهة.
الأخ غزاوي لا زلت أنتظر موافقتك على التحدي الذي طرحته عليك منذ أيام وبإلحاح
إلى الأخ كريم المغربي.
لا أتذكر طلبك، أو ربما فاتني الإطلاع عليه.
هذا منبر للمناقشة والحوار وليس للقمار، وإن أصررت على التحدي فرد على تعاليقي بالدليل والحجة وذكر المراجع والمصادر، وليس بإلقاء الكلام عن عواهنه.