هل أساءت إليسا للمسلمين؟

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مزعومة للنجمة اللبنانية إليسا عبر موقع “إكس”، تتضمن قولاً منسوباً للأديب المصري الراحل طه حسين، تفيد بوجوب “دفن الأمة الإسلامية”.

وجاء في التغريدة المتداولة: “عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه في حال الأمة الإسلامية؛ فكان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والانجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه!”.

وبمراجعة حساب إليسا على موقع التغريدات (تويتر سابقاً)، لا يمكن إيجاد التدوينة، ما يمنع امكانية التأكد من حذفها أو عدم وجودها أصلاً.

ولكن إليسا تعرضت لحملة هجوم واسع ضدها، بسبب التغريدة المزعومة، وسط اتهامها بالإساءة إلى المسلمين، بحسب مجلة لها.