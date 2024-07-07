هل أعيش حقا في أسوأ مدينة في العالم؟

ستكون الإجابة عن هذا السؤال الاستفزازي بـ(نعم) إذا صدقنا نتائج التصنيف الدولي الذي تنجزه سنويا أسبوعية «الإيكونوميست» البريطانية، لأكثر من مئة وسبعين مدينة في العالم -173 بالضبط – منذ سنوات عديدة. معتمدة في ذلك على ثلاثين مؤشرا، موزعا على خمس فئات قياس، تتعلق بالاستقرار الأمني، الرعاية الصحية والحياة الثقافية والبنية التحتية والبيئية ونوعية التعليم. لتكون النتيجة النهائية لهذا التصنيف، احتلال مدينة الجزائر موقعا متدنيا، لا تتفوق فيه إلا على مدينتين عربيتين، طرابلس الليبية. ودمشق السورية، التي تتذيل الترتيب الدولي. بمعنى آخر الجزائر، لا يوجد أسوأ منها سوى هاتين المدينتين اللتين تعيشان حالة حرب منذ أكثر من عقد من الزمن.

تصنيف استفزني بشكل كبير، أنا الذي أسكن في العاصمة، منذ أكثر من نصف قرن. عشت في الكثير من أحيائها الشعبية والمتوسطة، وأعرف الكثير من تفاصيل الحياة فيها. علماً بأن نتائج التصنيف ليست جديدة عليّ، فقد حصلت الجزائر على مثل هذه المواقع المتدنية في سنوات سابقة، كتبت عن ذلك شخصيا في الصحافة وقلت، إنه قد يكون تصنيفا مستحقا، نظرا لما كان يمر به البلد في تلك الفترة من حالة اضطراب وفوضى قريبة من حالة الحرب الأهلية. بكل ما عرف عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، مست البنية التحتية للمدينة، وأثرت سلبا على بيئتها وعمرانها وتعليمها وصحتها، إلى آخر المشهد المعروف الذي عشناه لسنوات طويلة، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لغاية بداية الألفية الجديدة.

فئات جزائرية مستفيدة من الوضع، تعبر عن موقفها من تصنيف أسبوعية الإيكونوميست حول الجزائر، بمنع الحديث عنه وعدم الترويج له في القنوات التلفزيونية والجرائد

لتشهد المدينة والبلد ككل بوادر نوع من التحسن في السنوات الأخيرة، نتيجة توقف حالة العنف التي كانت تعيشها، زيادة على ما عرفته من تكفل – مهما كانت نسبيته ـ في الاهتمام بالبنية التحتية، سكنا، مطارات – ميترو وطرقا ، لم تقضِ على الزحمة المرورية المعروفة بها المدينة، ولم تقضِ كليا على أزمة السكن، لكنها تكون قد حسنت من حياة بعض سكانها، أو هذا ما كان مأمولا على الأقل. سكان المدينة الذين سنقسمهم إلى قسمين رئيسيين، ونحن نناقش التقرير الإعلامي البريطاني، الذي يجب أخذه بجدية، ومناقشة المعطيات التي بني عليها نظرا للصورة السلبية التي قد يلصقها بالبلد، كما يمكن أن يحصل مع الزوار الأجانب، وعلى رأسهم المستثمرون ورجال الأعمال، فهو منجز من قبل وحدة دراسات تابعة لأسبوعية «الإيكونوميست»، التي لا تكن عداء خاصا للجزائر، كما قد يتبادر لذهن أصحاب نظرية المؤامرة ـ الذين زاد عددهم في السنوات الأخيرة في علاقة واضحة بتدهور حال البلد – مما يجعلهم يعفون أنفسهم من كل مسؤولية، وهم يحيلون مشاكل البلد على تلك المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر. نحن إذن أمام نوعين من المواطنين على الأقل، في تعاملهم مع هذا التصنيف، أبناء الفئات الشعبية الذين يُكونون الجزء الأكبر من سكان المدينة، الذين دخلوها في ظرف خاص مرتبط بالاستقلال مثلي، ليكتشفوا عالما جديدا عليهم هم أبناء الريف الفقير – مناطق القبائل الجبلية ـ الهضاب العليا، وأبناء الشمال القسنطيني الفقراء. أبناء مناطق يوحدهم كمُ الأهوال التي عانوها أثناء حرب التحرير.. دخلوا مدينة الجزائر بعد مغادرة سكانها من المعمرين، ليعيشوا نقلة نوعية، كما بينته الدراسات السوسيو- تاريخية التي ظهرت في المدة الأخيرة ـ رشيد سيدي بومدين ومليكة رحال – على غرار الاستفادة من سكن عصري بكل لوازمه، من كهرباء وتلفزيون وقرب من التعليم والخدمات الصحية، إلخ.. فئات شعبية ما زالت تقيم إيجابا وضعها داخل هذا الفضاء الحضري الجديد عليها، خاصة عندما يقترن باستفادة من سكن في أحياء مرموقة من العاصمة. المدينة التي اختفى داخلها التمايز الكبير بين الاحياء، نتيجة «التعمير السياسي»، الذي شهدته بُعيد الاستقلال، عكس الأبناء الذين ولدوا لاحقا في المدينة وعاشوا فيها مرحلة انطلاق الأزمات، بعد الزيادة الديموغرافية واستفحال أشكال التمايز التي شهدتها المدينة لاحقا، بين أحيائها القديمة التي بناها الاستعمار، وتلك التي ظهرت كضواحٍ بعد الاستقلال، بكم البشاعة العمرانية الذي ارتبط داخلها بأزمات متعددة كزحمة الطرق والعنف الحضري والبطالة، وغيرها من الأمراض التي استشرت في المدينة، لتصل إلى قمتها، بداية من ثمانينيات القرن الماضي مع انتشار العنف السياسي.

مؤشر السن يمكن أن يكون مهما هنا في التعاطي مع تصنيف الأسبوعية البريطانية، الذي قد يلاقي تأييدا لدى الشباب أكثر من الكبار الراضين عن وضعهم، كما تبينه مواقفهم السياسية، التي يمكن قياسها بالانتخابات من ناحية نسب مشاركة كبيرة وتأييد لمرشحي السلطة، عكس الشباب المتذمرين من غياب الترفيه والنشاط الثقافي والرياضي، كأولويات لديهم لم تلبِها لهم هذه المدينة التي تنام مع الغروب. بالطبع الوضع مختلف وأكثر تعقيدا على مستوى الفئات الأكثر استفادة من الاستقلال، والجزائر تحتفل بذكراه الثانية والستين هذا الأسبوع – بمن فيهم الفئات التي سيرت البلد والمدينة – حتى إن كان بعضهم في الأصل من أبناء الفئات الشعبية – الذين تمترسوا داخل الأحياء الراقية في أعالي العاصمة، ليستفيدوا من الكثير من الخدمات، نتيجة مواقعهم داخل هياكل ومؤسسات الدولة، قبل الانتقال لاحقا إلى المحميات الرسمية – نادي الصنوبر كعينة ـ التي استمروا في الإقامة داخلها حتى بعد انتفاء سبب وجودهم داخلها، الذي كان في الأصل بحجة تدهور الأمن في المدينة. تميز لهذه الفئات يمكن قياسه من خلال أكثر من مؤشر، كركوب سيارات رسمية تقيهم شر الزحمة يوميا، والاستفادة من منح دراسية حكومية لأبنائهم، تبعدهم عن مهازل التعليم العمومي، والتوجه نحو المستشفيات الأوروبية للتداوي، أمام أول عارض صحي، مهما كان بسيطا على حساب المال العام بالطبع. لتكون خاتمة المشهد التوجه نحو السكن الثانوي – يتحول إلى أصلي عند الضرورة – الذي يكون قد اقتناه هذا المواطن الصالح في إحدى المدن الفرنسية كباريس بالنسبة لأصحاب الحظوة، أو إحدى مدن إسبانيا بالنسبة لحديثي النعمة الملتحقين في المدة الأخيرة بهذه الفئات المستفيدة من الوضع في الجزائر، الذين ازدادت أعدادهم عندما كانت المدينة تعيش أحلك أيامها، كانوا هم مختبئين في المحميات تحت الحراسة الرسمية الأمنية. فئات وسعت بشكل سافر من الفساد الذي يؤخذ بعين الاعتبار كمؤشر فرعي في التصنيف. بعد تحسن السيولة المالية للدولة. التي تمت في ظل عملية تحويل ضخمة للمال العام نحو القطاع الخاص، تمت بمباركة الفئات التي كانت تسيّر القطاع العام، كما حصل في قطاع الإعلام.

فئات مستفيدة من الوضع، تعبر عن موقفها من هذه التصنيف الذي أنجزته الأسبوعية البريطانية حول مدينة الجزائر، بمنع الحديث عنه وعدم الترويج له في القنوات التلفزيونية والجرائد، التي تملكها حتى يتم تجنب السقوط في فخ، الذين يريدون الشر للجزائر ويغارون منها.

كاتب جزائري