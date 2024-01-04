المغرب: هل أفقد الحراك الاجتماعي حكومة أخنوش البوصلة؟

منذ أكثر من ثلاثة أشهر وقطاع التعليم يعيش احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، أخرج هيئات التدريس إلى الشارع ووحد بين مطالبهم الفئوية، وأفقد القطاع الوصي وكذا حكومة أخنوش على إنتاج سياسة عمومية كفيلة برد الأساتذة إلى أقسامهم.
وزير التربية الوطنية السيد شكيب بن موسى، الرجل التكنوقراطي، الذي لم تكن له خبرة سابقة بقطاع التعليم، تصور بأن بإمكانه أن يحل مشكلة التعليم عبر إصدار مرسوم بمثابة نظام أساسي يوحد هيئات التدريس، ويحفزها لتحقيق ما أسماه بـ«مدرسة الريادة» لكنه في الواقع، نجح في أن يوحد فئات القطاع في معركة مصيرية في الشارع، أفرغت المؤسسات التعليمية بالكامل من كل فعل تربوي، فلم تنجح النقابات لا الأكثر تمثيلية ولا الأقل تمثيلية، في أن تقنع الأساتذة بالرجوع إلى القسم، فأنتجت الحكومة مع شركائها الاجتماعيين عددا من الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقا 10 ديسمبر/كانون الثاني و26 ديسمبر/كانون الثاني اللذين قدما عرضا ماليا مغريا، لكن دون النجاح في استعادة ثقة الأطر التربوية، وبالتالي امتصاص الاحتقان التعليمي الذي لا يزال إلى الآن ينتظر صدور مرسوم جديد يكشف جدية الحكومة في عروضها السابقة.
تقييم مضمون هذه الاتفاقات يبين بالملموس، بأنه لم يتبق شيء من المرسوم السابق للسيد الوزير، بما في ذلك مشروع «المؤسسة المندمج» أو ما يسمى بـ«مدرسة الريادة» وأنه نجح فقط في أن يعود إلى ما قبل 6 أكتوبر، أي إلى وضعية ما قبل صدور المرسوم الذي يصفه الأساتذة بـ«المشؤوم» وأن الحكومة، أدت ثمنا باهظا مقابل عودة الأساتذة إلى الأقسام يتجاوز 20 مليار درهم، مع سحب المرسوم السابق.
البعض يتساءل عن سبب عدم إقالة وزير التربية الوطنية التي تسبب في هذا الاحتقان الذي لم يعرف المغرب مثيلا له لا من حيث الدرجة ولا من حيث الامتداد الزمني، لاسيما وأن إقالته كانت ستوفر مساحة أكبر من الزمن، وتضمن خيارات أخرى لإقناع الأساتذة بالعودة إلى أقسامهم، لكن، ثمة جوانب أخرى، تعقد مثل هذا الاختيار، فالرجل، كان يشغل مهمة رئيس اللجنة التي كلفها الملك بصياغة النموذج التنموي، وأن إقالته، تعني في أبسط معانيها فشل مشروع برمته، ما دام عمق هذا المشروع (التربية والتعليم) تعرض لأكبر نكسة في تاريخه مع هذا الوزير.
المعطيات المالية الخاصة بالميزانية، وكذا المعطيات المتعلقة بالإمكانات الاقتصادية للدولة، تشير إلى أن الحوار الاجتماعي بالشكل الحالي، يسير في الاتجاه المعاكس تماما لتوازنات الدولة الماكرواقتصادية
في الواقع، ثمة كلفة أكبر من كلفة تحمل استمرار وزير، وبالتالي إنقاذ سمعة «نموذج تنموي» فالقطاعات الأخرى، التي كانت تراقب عن كثب دينامية الحراك الاجتماعي الذي يشكله الأساتذة، التقطت الرسالة بشكل جيد، فتحقيق المطالب في شقها المادي والمهني والاعتباري، يتطلب وجود كتلة صلبة، مستعدة للتضحية بكل شيء، ولا تأبه بتعطيل الخدمات الحيوية في البلاد من أجل تحقيق المطالب، بل ويتطلب إبعاد النقابات عن الوساطة، واتخاذ آلية «التنسيقيات» وسيلة للضغط، فالنقابات، كما بينت تجربة الاحتقان التعليمي، تملك التمثيل المؤسساتي، لكنها لا تملك التمثيل على الميدان، وسقفها النضالي، إصلاحي، يتيح هوامش كبيرة للحكومة، ويبدد قوة كبيرة في الضغط عليها لتحقيق مكاسب للشغيلة، ثم إن تجربة الاحتقان التعليمي، أثبت لكل هذه القطاعات، أن حجة «إكراهات الميزانية» سقطت، وأن الحكومة في سبيل عودة الخدمات الحيوية، تعبئ موارد مالية مهمة كما فعلت مع الأساتذة عندما عبأت أكثر من 20 مليار درهم لإقناعهم بالرجوع إلى اقسامهم، ولا يزالون يفاوضون من أجل رفع المبلغ، حتى يتم تحقيق بعض المطالب الفئوية التي لم تنصف بعد.
وزيرة المالية كانت بصدد إخراج مرسوم جديد بمثابة نظام أساسي لأطر الوزارة، لكنه بفعل من الحراك التعليمي، أخرت هذه الخطوة حتى لا تثير حفيظة الأساتذة، بحكم العطاء السخي الذي يوجه في العادة لهذا القطاع، وقطاع الصحة تحرك مباشرة بعد اتفاق 26 ديسمبر/كانون الثاني الموجه للأساتذة، ليدخل في حوار اجتماعي، بهدف تحقيق مطالب قدرتها مصالح المالية بما يصل إلى 23 ميار درهم، وبعده قطاع الفلاحة والصيد البحري، بدأ تسخيناته من أجل رفع سقف مطالبه في الحوار الاجتماعي أيضا، لنيل حصته من سخاء الحكومة.
بعض المصالح في وزارة المالية، وتحديدا في وزارة الميزانية، بدأت تتخوف من أن يتناسل الحوار الاجتماعي على هذه الشاكلة، وتكون الحكومة مضطرة بفعل الرغبة في مواجهة الضغط إلى إبرام اتفاقات اجتماعية جديدة بمبالغ مالية جد ضخمة، قد تتجاوز في مجموعها 100 مليار درهم لتلبية مطالب كل القطاعات، وهو رقم مخيف، يصعب الوفاء به دون لجوء للاقتراض الخارجي.
المعطيات المالية الخاصة بالميزانية، وكذا المعطيات المتعلقة بالإمكانات الاقتصادية للدولة، تشير إلى أن الحوار الاجتماعي بالشكل الحالي، يسير في الاتجاه المعاكس تماما لتوازنات الدولة الماكرواقتصادية، بل ويتجاوز حتى العائدات الطموحة التي يتم في العادة ربطها بالفرص الاقتصادية التي أتيحت للمغرب، وأن الحكومة الحالية، أضحت مسكونة بفكرة إسكات الاحتقان، أكثر من فكرة تأمين التوازن المالي والاقتصادي للبلاد، وأنها بسبب ضعف تقديرها للمسألة الاجتماعية، تباطأت كثيرا، ولم تتبن أي رؤية استباقية، توفر عرضا شاملا، يعبئ الحد الأدنى المقدور عليه، قبل أن تفاجأ الحكومة بهبة اجتماعية شاملة لا تستطيع وقفها.
الاستشراف المبني على المعطيات الجارية، وتحديدا الشكل الذي يتم به الحوار الاجتماعي، يفيد بأن الحكومة في سبيل تأمين استمرارها وإسكات الاحتقان الذي يحسب مشروعيتها، ستدفع في اتجاه توسيع المديونية، وتوريط الميزانية في عجز مالي ضخم، يرهنها بالكامل، بما يستدعي تقريبا نفس الشروط التي سبقت أزمة المغرب الاقتصادية والمالية قبيل 2011، والتي دفعت الحكم في البلاد بإيعاز من الحراك الإقليمي إلى الرهان على حكومة سياسية، وحزب سياسي، متجذر من رحم الشعب، لتحقيق العافية المالية والاقتصادية والاستقرار السياسي في البلاد.
المشكلة، أن ثمة فوارق كبيرة ما بين ما قبل 2011 وما بعد حكومة أخنوش، أولها أن حزب العدالة والتنمية سنة 2011 كان جاهزا للقيام بهذه المهمة، وكان يتمتع بالمشروعية الكافية للنجاح، لكن اليوم، تبقى هذه المهمة محاطة بكثير من الشكوك، بسبب الأزمة التي لم يخرج العدالة والتنمية منها بعد، وبسبب عدم وجود حزب وطني ذي مشروعية يمكن أن يقوم بدوره لتجسير مرحلة ما بعد الربيع العربي. والثاني، أن المغرب اليوم، يعيش انهيارا كاملا لنظم الوساطة، سواء في شكلها السياسي (الأحزاب) أو الاجتماعي (النقابات) أو حتى المدني (الحقوقي والإعلامي) في حين تتطلب مهمة استعادة العافية للاقتصاد والمالية حدا أدنى من هذه الوساطة. وأما الأمر الثالث، وهو أمر «العدالة والتنمية» نفسه، لن يكون معنيا لهذه المهمة إلا بشروط أخرى، لأن تجربة «البلوكاج الحكومي» وإعفاء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران (2017) فضلا عن تجربة إزاحته بطريقة مذلة في انتخابات 2021، أضحت تشكل مخيالا أساسيا، ينظر الحزب من خلاله إلى أدواره المستقبلية، ويحدد من خلاله أيضا أولوياته وخياراته وشكل تعاطيه مع الحكم.
كاتب وباحث مغربي
ليس حراك اجتماعي بل حراك قطاعي قام به رجال التعليم فقط وهو حراك يتعارض مع رغبة الاباء الذين يريدون عدوة ابناءهم الى المدرسة في اقرب وقت ممكن
حراك تعليمي شعبي شئت أم ابيت
إعادة العدالة والتنمية بأي شكل من الاشكال هو دعوة مفتوحة الى الخراب.
نلاحض ان بلدان شمال افريقيا تتعرض الي نفس الهزات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و حتى المناخية. المغرب مقبل علي سنة صعبة جدا من كل الجوانب.
كأستاذ متقاعد ، أرى أن أزمة التعليم مستعصية وهي نتيجة تراكمات لم تجد الإرادة السياسية الحقيقية لحلها ولا الأشخاص المناسبين والعارفين بخباياها ، فالوزير الحالي الذي أنيطت به مسؤولية تدبير قطاع صعب كالتعليم ليست لديه أية دراية ولا احتكاك ولا تجربة في هذا القطاع وبالتالي فقد فشل فشلا ذريعا هو ومساعديه لأنه لم يتفاوض مع المعنيين بالأمر وهم الأساتذة عبر التنسيقيات التي أنشأها المدرسون للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، واتجه للتفاوض مع مجموعة من النقابات التي لم يعد الأساتذة يعترفون بها بل وتبرؤا منها ولا تمثلهم . الحل هو إقالة الوزير شكيب بن موسى والجلوس مع التنسيقيات للوصول إلى نتائج مرضية وامتصاص غضب هيأة التدريس والشارع المغربي وإلا فإن الأمور تسير نحو ما لا تحمد عقباه .
المسألة بسيطة
اما قيام مشروع مجتمعي تقدمي سيادي صلب و دائم و اما ترقيعات دائمة الى ان يحصل المكروه.
الاوطان المحترمة لا تبنى على الترقيعات المؤقتة و تأجيل الازمة، بل تبنى على مشاريع استراتيجية قارة و ثابتة و مقنعة و مؤمن بها.
ما عدا ذلك فتاجيل وراء تاجيل.
يجب التوافق على مشروع اصلاحي شامل للدولة و المجتمع.
و البداية من التعليم و الصحة و الاقتصاد و التداول السياسي حسب قوة المشاريع و البرامج السياسية.
كان حراكا مشروعا. لكن الآن هو فقط تحالف غريب و نشاز بين تيار ماركسي لينيني ( النهج الديموقراطي) و جماعة إسلامية متشددة ( العدل و الإحسان ) ، استغله بنكيران و أنصاره في العدالة و التنمية للاطاحة بحكومة اخنوش و العودة إلى الحكم. على ظهر نفس وجوه ” 20 فبراير ” و بنفس النتائج الكارثية على المغاربة.
يا أخي أنا أستاذ متقاعد ولا أنتمي لأي حزب أو طرف وابنتي وزوجها أستاذين متعاقدين ، وهناك ظلم كبير في حق الأساتذة المتعاقدين ، ربما لا تعرف أنهما منذ 2017 أي 7سنوات لم يتم ترسيمهم ولا الزيادة في أجورهم وأنت تتكلم عن أمور سياسية لا علاقة لها بالوضعية التي يعيشها هذا القطاع ، فأهل مكة أدرى بشعابها ، فلا تخلط الأمور على القراء بإدخال التيار الماركسي والتيار الإسلامي في الموضوع ، هناك مشاكل في قطاع التعليم متراكمة والحكومة الحالية تعرف ذلك عندما تولت المسؤولية فعليها أن تحولها وإن عجزت فلتكن لديها الشجاعة لتقديم استقالتها وهذا ما لن تفعله .
اتفاق 26 ديسمبر ينص على الزيادة في الأجور و ترسيم المتعاقدين. و الزيادة التي حصل عليها الأساتذة مهمة جدا. تصل عند اساتدة التعليم التأهيلي الى 3000 درهم ( في سنتين) ، كما تمت تلبية مطلب اساتذة التعليم الابتداءي بامكانية الحصول على درجة ” خارج إطار “. و مطالب اخرى تمت الاستجابة لها. لكن هذا لن يرضي من يقف وراء هذا الإضراب، الذي ظاهره مطلبي و اهدافه سياسية بحثة. لأنه ، كما قلت سابقا، محاولة إعادة 20 فبراير آخر .
المبلغ الذي وعدت به الحكومة هو 1500 درهم مقسومة على سنتين ، أي 750درهما في سنة2024 و750درهما في 2025 (أين هي 3000درهما؟) ويبقى مبلغا متواضعا مقارنة بمناصب أخرى ومقارنة بالزيادات التي تشهدها مختلف السلع ، وحتى الترسيم الذي تحدثت عنه فسيكون فقط للرتبة 2 دون احتساب السنوات التي مرت (7سنوات للفوج الأول) وسيكون اقتطاع للمتعاقدين بعد تحولهم لنظام الصندوق المغربي للتقاعد ، ولا يسع المجال للخوض في أمور وتفاصيل أخرى .
ينبغي أن تعترف النخب “المتحكمة” بفشل هذه الحكومة التي انحاز لها الجميع (…)، أي نعم نحن متفقون على أن حكومة بنكيران وما تلاها كانت لها أخطاء وكان هناك ارتجال واضح في مجالات عدة تهم الفئـــات الصغرى والمهمشة، كما أنها كانت مستهدفة بشراسة من جانب المناهضين للحكومة “الملتحية”، لكن حكومة أخنوش أثبتت أنها بعيدة عن الخيارات الشعبية بسنوات ضوئية لأسباب عدة منها على سبيل المثال عدم كفاءة بعض وزرائها، والأسوأ أن أهم عناصرها “تجار” بكافة المعاني (…) إلا المعنى النظيف، حتى الإعلام بات رخيصا وطيعا بين يديها..!
والغريب العجيب، أنها رغم سوئها وفضائحها ومساوئها التي لا حد لها.. لماذا لم تتم إقالتها ؟؟؟!!!
مجرد تساؤل
ماهي الحقيقية المغربية !؟
جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب عن حالة المستشفيات ما نصه:
“أن العديد من البنايات والبنية التحتية الاستشفائية قديمة، وقليلة الصيانة، وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى، كما أن الطاقة الاستيعابية غالبا ما تكون غير كافية، وخاصة في ما يتعلق بعدد الأسرة…..تشكو مختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية من نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية. كما أن العديد من المعدات الأساسية المتوفرة قديمة وقليلة الصيانة، أو غير صالحة للتشغيل…تعاني المستشفيات التي تمت مراقبتها، بشكل عام، من نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك على مستوى جميع المصالح، سواء السريرية أو الطبية التقنية…الملاحظة نفسها بخصوص الموظفين الإداريين والتقنيين، ما يؤثر على حسن تدبير المراكز الاستشفائية، لاسيما على مستوى استقبال المرضى وتوجيههم…تسجيل مجموعة من النقائص من حيث توفير الأدوية والأجهزة الطبية ومستهلكات المختبرات الضرورية” انتهى
وأعترف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري بإفلاس الشركات، حيث قال أمام البرلمان ما نصه:
“أن 5400 أفلست في 2020، و8 آلاف في 2021، مضيفا أن 95 ألف توقفت بشكل غير رسمي” انتهى الاقتباس
مجرد تساؤل
ماهي الحقيقية المغربية !؟
نشرت جريدة ” assahifa” يوم: 01/01/2024، مقالا تحت عنوان: “كونفدرالية المقاولات الصغرى: قرارات حكومة أخنوش تسببت في بلوغنا نفس معدل البطالة المسجل في 1995، عندما أعلن الحسن الثاني أن المغرب يواجه “السكة القلبية””، جاء فيه ما نصه:
“أنه على الرغم من كل التسهيلات والمزايا والتشجيعات التي قدّمتها الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، إلى “الباطرونا” والمقاولات الكبيرة، فإن المغرب لم ينشئ سوى 17.500 منصب شغل، مقابل فقدانه 25.000 مقاولة صغيرة جدا في عام 2022، مما أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من المناصب… ن اقتصادنا، الذي يفضل فقط المقاولات الكبيرة والمشاريع الضخمة التي تستفيد من جميع المزايا والإعفاءات، وتعتمد على الرقمنة بشكل متزايد، لن يحل مشكلة البطالة، التي وصلت إلى مستويات خطيرة “حيث وصلت إلى 13.5 في المائة في نهاية 2023، وهو معدل البطالة نفسه المسجل عام 1995، عندما أعلن الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب شهير في البرلمان أن المغرب يواجه السكة القلبية… أن معدل البطالة البالغ 13.5 في المائة، يحيل إلى أنه من بين شابين نجد واحد عاطل” انتهى الاقتباس
رغم ذلك يبقى المغرب الأفضل في إفريقيا من حيث البنيات التحتية وخاصة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ، فلا يجب أن نبخس الانجازات التي تحققت والأرقام متوفرة .
إلى الأخ كريم
شكرا على التعقيب.
في مقال نشرته “هسبريس”، يوم: 23/09/2021، تحت عنوان:””، جاء فيه ما نصه:
“ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي 60 في المائة من المغاربة، في ظل غياب منظومة للتنقل المستدام والمتاح للجميع، يضطرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة في الوسطين الحضري والقروي.
وأورد المجلس، ضمن رأي حول التنقل المستدام، أن “هذه النسبة من السكان التي تضطر إلى السير على الأقدام تضم تلاميذ المدارس والعمال ذوي الدخل المحدود والنساء”.
وأشار المجلس، وهو مؤسسة دستورية استشارية، إلى أن النقص لا يهم فقط وسائل النقل؛ بل يشمل تجهيزات البنية التحتية اللازمة من ممرات الراجلين ومسالك الدراجات وعلامات التشوير وشروط السلام.” انتهى الاقتباس