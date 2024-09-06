هل إسرائيل قوة أسطورية؟

واضح تماماً للقاصي والداني أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء في المنطقة والعالم دون خوف أو وجل من أحد، فهي تقصف يميناً وشمالاً ليس فقط في بلدان الجوار، بل هي قادرة للذهاب إلى أي نقطة في الدنيا لتصطاد خصومها.
وفي الفترة الماضية، وصلت نيرانها إلى اليمن، وإيران، وكانت قد وصلت من قبل إلى أقاصي أفريقيا. وكما نرى يومياً فهي لديها قوة استخباراتية رهيبة مستمدة من القوة الاستخباراتية والتكنولوجيا الأمريكية الخارقة تمكنها من معرفة السيارة التي يستقلها هذا الشخص المطلوب لديها أو ذاك، فترسل له طائراتها المسيرة وتغتاله بكل يسر وسهولة دون أن يرف لها جفن أو تخاف لومة لائم، لأنها تعلم علم اليقين أنها محمية عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وقضائياً، وبالتالي فهي قادرة على ممارسة كل أنواع العدوان والإرهاب دون أي مساءلة أو ملاحقة أو قلق. هل سمعتم يوماً أن أحداً يلاحق أمريكا راعية إسرائيل؟ طبعاً مستحيل. باختصار، فإن أذرع إسرائيل طويلة بطول أبعد قاعدة عسكرية أمريكية في العالم. وكما هو معلوم، فإن القواعد العسكرية الأمريكية موجودة في أقصى نقطة من المعمورة، ولديها قواعد لا تبعد عن البر الصيني سوى خمسة وأربعين كيلومتراً فقط. وإذا كانت القواعد الأمريكية تطوّق ثاني أكبر وأقوى قوة اقتصادية في العالم، ألا وهي الصين، فلا عجب أبداً إذاً أن تصل نيران إسرائيل إلى أي بقعة في هذا العالم طالما أن هناك قواعد أمريكية تسندها. بعبارة أخرى، فإن إسرائيل من الآخر تضرب بسيف أمريكا لا أكثر ولا أقل. ونحن هنا لا نأتي بجديد أبداً، فقد أصبحت هذه المعطيات من البديهيات للجميع، لكن لا بأس من التذكير بها بين الحين والآخر لمن مازال يعتقد أن إسرائيل قوة أسطورية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. لا يا عزيزي، فالمسألة ليست بذاك التعقيد والغموض، بل هي واضحة وضوح الشمس، وبشهادات متكررة من كفلاء كلب الصيد الإسرائيلي الذي يصطاد لمشغليه في أمريكا وأوروبا.
قد يقول البعض إن لدى إسرائيل ترسانة عسكرية لا مثيل لها في الشرق الأوسط، وهذا صحيح. لكن هذا الترسانة هي أولاً وأخيراً ترسانة أمريكية في إسرائيل، وليست ترسانة إسرائيلية. وإسرائيل نفسها هي قاعدة عسكرية أمريكية وأوروبية متقدمة في منطقتنا أكثر منها دولة أو بالأحرى مجرد أداة، بدليل أن سكانها عبارة عن خليط من جنسيات مختلفة مازالوا يحتفظون بجوازات سفرهم الأصلية كي يعودوا إلى البلدان التي أتوا منها في حال انهارت القاعدة العسكرية المسماة إسرائيل أو تخلى عنها مشغلوها وداعموها. بعبارة أخرى أدق، فإن الجيش الإسرائيلي يقاتل بترسانة أمريكية لمصلحة أمريكية وغربية. وقد سمعنا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يعترف بعظمة لسانه بأن إسرائيل ضرورة استراتيجية أمريكية في الشرق الأوسط مهما كلفتنا من أموال، ولو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، حسب بايدن. لا بل إن الرئيس الأمريكي اعترف أيضاً أن إسرائيل تحقق أغراضاً وأهدافاً استراتيجية لأمريكا والغرب عموماً بكلفة بسيطة، ولو أرادت أمريكا أن تكون موجودة بقواعدها في المنطقة لكلفها الأمر أكثر من وجود إسرائيل.
أي حركة تحاول أن تواجه إسرائيل كبعض الحركات الفلسطينية واللبنانية، فإنها تتلقى ضربات قاصمة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وكل تلك الضربات بضوء أخضر ودعم وتوجيه ومباركة وحماية أمريكية
لا شك أن البعض سيرد قائلاً إن إسرائيل هي ليست أقوى قوة عسكرية في المنطقة فحسب، بل هي أيضاً أكثر بلد متطور صناعياً وتكنولوجياً وزراعياً، وهذا أيضاً صحيح، لكن إسرائيل تتباهى بالتكنولوجيا الأمريكية، ولولاها لما كان لها أي شأن من الناحية التكنولوجية والصناعية في المنطقة. ومما يساعد في قوة إسرائيل أيضاً هو الدولار الأمريكي الذي يحكم العالم. صحيح أن عملة إسرائيل هي الشيكل، لكن العملة الحقيقة هي الدولار، فلولا المليارات الأمريكية التي تتدفق سنوياً على الخزينة الإسرائيلية لما كان لإسرائيل أي شأن صناعي أو تقني. ولا ننسى أن معظم سكانها هم أصلاً قادمون من بلدان متقدمة تكنولوجياً وصناعياً كأوروبا وأمريكا. وبالتالي من السخف الحديث عن شيء اسمه إسرائيل من دون ربطه بإسرائيل الكبرى ألا وهي أمريكا.
قد يظن البعض أن إسرائيل تستمد قوتها في المنطقة ليس فقط من الدعم والرعاية الأمريكية الفائقة لها، بل أيضاً من ضعف الأنظمة العربية وعمالتها، وأنه لولا الخنوع العربي، لما تسيّدت إسرائيل المنطقة وحكمتها بالحديد والنار وأذلت حكوماتها وشعوبها. وهذا أيضاً تصوّر خاطئ، فهل يا ترى الأنظمة العربية أقوى من الصين وروسيا والدول العظمى الأخرى كي تتحدى وتواجه الجبروت الأمريكي الذي يحمي إسرائيل؟ بالطبع لا، فلا ننسى أن الصين التي سيتجاوز إجمالي الناتج المحلي لديها الولايات المتحدة قريباً جداً، لا تستطيع حتى الآن أن تتحدى أمريكا أو تواجهها. ولعلنا نتذكر قبل سنوات قليلة أن الصين هددت بأنها ستفعل الأفاعيل فيما لو نفذت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وقتها زيارتها لتايوان، لكن بيلوسي زارت تايوان محمية بطائرات حربية أمريكية وعادت سالمة غانمة دون أن تتجرأ الصين على فعل أي شيء لا ضد بيلوسي ولا ضد تايوان. فإذا كانت الصين لا تتجرأ على مواجهة أمريكا، فكيف تتوقعون من أنظمة عربية مهترئة لا تملك عشر ما تملكه الصين من قوة مالية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية أن تتصدى لإسرائيل ربيبة أمريكا في المنطقة؟
وكما ترون فإن أي حركة تحاول أن تواجه إسرائيل كبعض الحركات الفلسطينية واللبنانية، فإنها تتلقى ضربات قاصمة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وكل تلك الضربات بضوء أخضر ودعم وتوجيه ومباركة وحماية أمريكية. وعندما تشعر إسرائيل بخطر حقيقي بسيط تحشد لها أمريكا أساطيلها وحاملات طائراتها في المنطقة بسرعة البرق لردع أي جهة يمكن أن تنال منها. لهذا لا تلوموا حتى إيران لترددها في الرد على إسرائيل، فقد اعترف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ذات مرة «بأننا نستطيع أن نشتم أمريكا وإسرائيل ليل نهار، لكننا لا نستطيع أن نطلق عليها رصاصة لأننا نعرف أن أمريكا يمكن أن تحرق إيران». ولا ننسى أن أمريكا استخدمت القنبلة الذرية ذات يوم للحفاظ على مصالحها وتفوقها، فكيف يمكن أن تواجهها أنظمتنا العربية التي جاءت إلى الحكم أصلاً بدعم ورعاية أمريكية؟ هل تتوقعون من الحكام العرب أن يدافعوا عن غزة أو يواجهوا إسرائيل (الأمريكية) التي تحميهم داخلياً وخارجياً؟
كاتب واعلامي سوري
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تتلقى إسرائيل من أمريكا دعماً ماليّاً و عسكريّاً منذ إنشاء دولتها على الأراضي الفلسطينيّة. لولا وقوف أمريكا إلى جانب الكيان ما بقي يوْماً واحداً على أرض فلسطين. جيش إسرائيل جيشٌ جَبان إلى أقصى الحدود، و قد اتضح جلياً هذا الجُبن عام 2006 لمّا هُزموا شرَّ هزيمةٍ أما حزب الله اللبناني، و ها هو اليوم يتلقّى ضربةً قاسية أمام رجال المُقاومة في غزة، فقد امتنع معظم جيش الاحتياط من المُشاركة في الحرب على غزة لأنّ المُقاومة الفلسطينيّة تُباغِثُه كلّ يوم بهجمات لم يعتَدْ عليها عبر الصواريخ و قدائف الهاون و الشواظ و الأربيجي و غيرها من الأسلحة محليّة الصنع، و قد قذف ذلك في القوات الصهيونيّة الرُّعب و الهلَع لكونها قواتٌ جبانَة أُنهكتْ قواها في ظرف أحدَ عشرَ شهراً..
في أي حرب انتصرت أمريكا؟ متى دخلت أمريكا في حرب لوحدها؟ ماذا فعلت أمريكا ضد صدام منذ 1979 حتى 2001؟ بل ماذا فعلت بعد قصف العراق لإسرائيل يوم 17 يناير1991؟ طلبت من اسرائيل ضبط النفس! أما فرت من الفييتنام؟ أما فرت أمريكا من أفغانستان ؟ أمريكا تعلم أن في الاتحاد قوة ، وهي لاتفعل شيئ وحدها… حتى ضد الحوثيين جاءت مع مجموعة من الدول التي قبلت طلبها… والله لو اجتمع المسلمون لما بقي للغرب موطئ قدم في فلسطين.
عندما هاجمت مجموعة تعد على أصابع اليد امريكا تبين انها لا تستطيع حماية نفسها ولا تستطيع المواجهة. فخرجت بخطـــــــاب للعالم اثناء احداث 11 سبتمبر 2001 من لم يكن معي فهو ضدي ولهذا نرى حماية أمريكا لإسرائيـــــــل مختصرة في جملتين (مـــــعي أو ضـــــدي) ولا تستطيع أي دولة عربية الدفاع عن الفلسطينيين لأنها في الأخير ضد أمريكا.
ما تقوله صحيح فيما يتعلق بالدعم الامريكي الكامل لإسرائيل وايضا قوة امريكا الاقتصادية والعسكرية ولكن هذا ليس مبررا لارتماء دول الإعتلال العربية فيي أحضان امريكا واسرائيل وتخليها شبه الكامل عن الشعب الفلسطيني.
العدو الصهيوني قوة هشة للغاية من ورق لا أكثر. كلنا شاهدنا كيف انهار خط بارليف بالسابق. والقبة الحديدية لم تعد تلك الاسطورة للحماية والقوة التي لا تقهر. واليوم بالمقاومين الأبطال ورغم الحصار والتضييق. والمؤامرة الممنهجة من كثيرين على مشروعهم بالدفاع عن حق الأرض. استطاع كسر كل ذلك وبدء بالهجوم ولم يعد مجرد رد فعل. بل هو الفعل بحد ذاته وخلط كل الأوراق وفرض قواعد جديدة للعبة ولشكل المنطقة القادم أمام مخططات التطبيع. التي ذهبت مساعيها ادراج الرياح بعد طوفان الأقصى المبارك بالسابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023.
فأحداث السابع من أكتوبر التاريخية. والتي ستظل محفورة ضمن تواريخ المهمة ضمن الصراع الفلسطيني ضد العدو. اقترب من إتمام عامه الأول من مجازر ووحشية وإبادة وتهجير وهدم وتدمير البنى التحتية وتعفيش للمنازل والممتلكات من قبل العدو. مع تعذيب سادي ممنهج واغتصاب للأسرى الفلسطينين. وقتل للرجال وكبار السن والنساء والأطفال وقطع رؤوس الأطفال والتنكيل بالأحياء والأموات. ورغم ذلك لم يحقق الكيان أي شيء.
ولا هدف واحد فعلي حقيقي من قبل العدو ضد حركة المقاومة الاسلامية “حماس”. فما بالكم إن تلقى الدعم المناسب. لمواجهة قوى مارقة كالكيان الصهيوني. التي مستمرة بالفشل التام بملف الأسرى وأصبح نتنياهو على بعد واحدة من المقصلة. نهايته الحتمية اقتربت. وروحه النجسة الإجرامية الوحشية السادية ستزهق لا محالة. وبعدها ملف المفاوضات قد يفتح بشكل جدي دون عراقيل بفعل فاعل لإفشالها. وإلا ستطول الحرب أكثر من سنة. ولن تتوقف عند هذا الحد. لن يتحقق السلام بوجود نتنياهو. أصبح كرت محروق. وسيتم التخلص منه قريباً. هذا حتمي. ايهود باراك شخصية محتملة مقبولة لخلافته. لعلى وعسى يكون أكثر عقلانية. لإدارة ذلك الملف الحساس للأزمة. فالكل بدأ بالفعل بالتفكير بمرحلة ما بعد مصرعه لنتنياهو. وتقديم كل من يوآف غالانت و إيتمار بن غفير للمحاكمة الفورية العاجلة وفتح كل ملفاتهم في الفساد والإجرام والحرب على غزة ورفح. وغيرهم كثيرين من الضباط والشرطة والقياديين الذي تولوا ملف العدوان على غزة ومن عذبوا الناس بالسجون وانتهكوا حرمتهم وانسانيتهم. والمحصلة فشل صفر بكل الملفات أهمها ملف الأسرى لدى حماس.