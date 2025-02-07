هل انتهى زمن الإيديولوجيا والأحزاب العقائدية؟

لا نبالغ إذا قلنا إن السياسة والأحزاب العقائدية قد بدأت تختفي من الساحة السياسية، وخاصة في الغرب منذ القرن الخامس عشر وما بعده، عندما بدأ المجتمع الزراعي يتلاشى، ليحل محله العصر الصناعي، حيث حدث الانقلاب الفعلي على الكنيسة ورجال الدين ليبرز مكانهم طبقة جديدة من رجال الأعمال والصناعيين الذين لم يكن همهم وقتها فقط القضاء على الحكم الديني فحسب بل أيضاً التحضير للمرحلة الاستعمارية الغربية، حيث بدأت الطبقة الجديدة من السياسيين تفكر بعلمنة الحياة سياسياً واجتماعياً تمهيداً لتغيير المجتمعات في الداخل وإطلاق الحملات الاستعمارية إلى أفريقيا وغيرها. بعبارة أخرى، يمكن القول إنه منذ ذلك الحين بدأ القضاء على الفكر السياسي الديني وإبعاده عن الساحة، وذلك بفصل الدين عن الدولة، لا بل قفزت أبعد من ذلك ليكون اهتمامها الأساسي والرئيسي منصباً على القضايا المادية بالدرجة الأولى.
وكلما تطورت الحياة السياسية المادية، كنا نرى ظهور العديد من الأعمال الأدبية من روايات ومسرحيات وخاصة في الأدب البريطاني، وكلها كانت تنتقد وتفضح الجنوح الجنوني في اتجاه المادة والتخلي عن الجوانب الروحية والإنسانية للإنسان. وقد شاهدنا ذلك في روايات أرنولد بَنيت، ودي أتش لورانس، وجين أوستين، وتشارلز ديكنز، وغيرهم. ولا شك أن الاتجاه المادي في الحياة والسياسة الغربية قد أصبح فاقعاً جداً خلال القرن العشرين وما تلاه، وذلك بسبب التقدم الصناعي والتكنولوجي المذهل، بحيث بات الناس في الشرق والغرب مهووسين بالمال والتكنولوجيا، وبدأوا يبتعدون أكثر فأكثر عن الحياة الروحية، فالكل اليوم يريد أن يقتني أحدث المنتوجات التكنولوجية من موبايلات وسيارات وتلفزيونات وألعاب وآلات وأدوات لا يمكن للشعوب أن تعيش من دونها، وبالتالي فإن العقل السياسي لا بد أن يساير هذا التحول التكنولوجي الرهيب ويجاريه سياسياً، خاصة إذا ما علمنا أن الواقع الاقتصادي، كما قال كارل ماركس، هو الذي يحدد ويرسم الواقع الاجتماعي، فالاقتصاد والمال هما اللذان يقودان السياسة والمجتمع وليس العكس، وهذا يعني أن السياسة تحولت منذ زمن طويل، وخاصة في البلدان المتقدمة، من سياسة عقائدية إلى سياسة اقتصادية وبالضرورة برامجية ووظيفية، وقد شاهدنا كيف سقطت الأنظمة ذات التوجه العقائدي في الاتحاد السوفياتي والمنظومة الشيوعية الشرقية عموماً، لأنها بالغت في التركيز على العقيدة السياسية بعيداً عن الواقع الاقتصادي والتكنولوجي المتحول بسرعة رهيبة، لهذا مثلاً كنا نرى كيف كان الشعب السوفياتي يتوق لتدخين سيجارة مالبورو أمريكية، أو تناول وجبة ماكدونالد، لأنه كان غارقاً في عالم عقائدي أجوف، سقط كله أخيراً وتوجه في اتجاه الاقتصاد والسياسة الحزبية البرامجية التي تقوم على وضع برامج اقتصادية وتنموية لخدمة المجتمعات بدل الغرق في خزعبلات الأيديولوجيا.
السياسة تحولت منذ زمن طويل، وخاصة في البلدان المتقدمة، من سياسة عقائدية إلى سياسة اقتصادية وبالضرورة برامجية ووظيفية
قد يقول قائل: ألا ترى أن المجتمع الأمريكي مثلاً مازال يشارك في الانتخابات على أساس عقائدي؟ ألم يفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة بأصوات المعارضين للتحول الجنسي والمثلية؟ لا شك أن شرائح كثيرة من كل الأديان في أمريكا صوتت لترامب لأنه يعارض التحول الجنسي، لكن الذين صوتوا له لم يصوتوا على أساس ديني، بل على أساس اجتماعي، لأن ظاهرة التحول الجنسي باتت تشكل خطراً على المجتمع وحتى على الاقتصاد، وبالتالي فالتصويت لترامب لم يكن على أساس عقائدي محض.
ولو نظرنا اليوم الى الأحزاب المتنافسة في الغرب لوجدنا أن الفروقات العقائدية والأيديولوجية بينها قد بدأت تختفي تدريجياً إن لم تكن قد اختفت تماماً في بعض البلدان، لأن الشعوب باتت تريد أحزاباً برامجية ووظيفية وخدمية أكثر منها عقائدية. الشعوب، وخاصة العربية المسحوقة، تريد اليوم تنمية وخدمات وتطوراً ووضعاً معيشياً مقبولاً، ولم تعد تذهب الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلها الروحي. ولو سألت الناخبين في بريطانيا أو أي بلد أوروبي آخر مثلاً ستجد أنهم أدلوا بأصواتهم لصالح هذا الحزب أو ذاك لأنه يقدم خدمات أكثر من غيره، وليس بناء على توجهاته العقدية. ولو قارنت بين حزبي العمال والمحافظين اليوم في بريطانيا ستجد أن خلافاتهما العقائدية قد خفت كثيراً، وصار التنافس على البرامج والتنمية والخدمات أكثر منه على العقيدة السياسية. فإذا كان الوضع هكذا في الغرب المتقدم علينا بأشواط في موضوع الخدمات والتنمية والتطور، فكيف إذاً بمجتمعاتنا العربية المحرومة من أبسط الخدمات؟ الشعوب العربية اليوم تريد تنمية وتطوراً وتحسين أوضاعها المعيشية المزرية، والأحزاب التي تريد أن تنجح في إدارة أي بلد عربي اليوم يجب أن يركز بالدرجة الأولى على برامجها التنموية، فقد فشلت كل الأحزاب العقائدية على الصعيد التنموي، وتحولت إلى عصابات. وقد شاهدنا السقوط المدوي لما يسمى بنظام البعث في سوريا ونظام الإنقاذ في السودان. التنمية ثم التنمية إذاً أولاً وأخيراً. وطوبى للتنمويين الجدد!
كاتب واعلامي سوري
[email protected]
ليست الأيديولوجيا غائبة تمامًا رغم أن التركيز على التنمية والاقتصاد أصبح أولوية فإن الأحزاب ما زالت تتبنى رؤى أيديولوجية حتى إن تم تغليفها بلغة براجماتية الصراعات السياسية اليوم لا تزال تحمل طابعًا فكريًا سواء في قضايا الهوية البيئة أو العدالة الاجتماعية…
العالم العربي له سياقه الخاص صحيح أن التنمية هي مطلب أساسي للشعوب العربية لكن التخلص من الأيديولوجيا ليس بالضرورة الحل السحري كثير من الأنظمة غير العقائدية في المنطقة لم تنجح في تحقيق التنمية أيضًا مما يعني أن المشكلة أعمق من مجرد طبيعة الأحزاب…
الخلط بين العقيدة والفشل المقال يربط بين الأيديولوجيا والتخلف لكنه لا يناقش كيف أن بعض الدول العقائدية نجحت اقتصاديًا (كالصين مثلًا) بينما دول غير عقائدية فشلت في تحقيق التنمية الفشل غالبًا يعود إلى الفساد وسوء الإدارة أكثر من كونه مرتبطًا بالعقيدة السياسية بحد ذاتها…
بالتالي التحول نحو الأحزاب البرامجية مطلوب لكنه ليس بديلاً كاملاً عن الرؤى الفكرية التحدي الحقيقي هو تحقيق توازن بين المبادئ والسياسات الفعالة لخدمة المجتمعات…
احسنت صنعاً وأجزت القول
كأنك في قلبي و كأني في قلبك
بارك الله بك احسنت النشر
هذا الكلام الذي قاله دكتور فيصل صح، لانه حتي الأحزاب الأيديولوجية ( الماركسية) في الأمريكا اللاتينية التي فازت في الانتخابات في كل من بيرو ‘ وارجتين والخ.. الشعوب هذه البلدان صوتت لاهداف خدمية مش لأسباب ايديولوجية.
سيبني ترامب مساكن على شاطئ البحر لغزة و سينعم سكانها بكل ملذات الحياة لكن بدون عقبدة تأكد ان اهل غزة سيختارون العقيدة.و لا يبيعون ارضهم لان ثمنها العقيدة
تحية لك استاذفيصل.
منذ الثورة الفرنسية التي نادت بالتحرر المقيت بدل الحرية المرتبطة بالأخلاق و الضوابط بدأت رحلة الرحيل بعيداً عن الفطرة الإنسانية نحو شهوات لا يمكن مهما جملناها الاان نقول عنها شهوات حيوانية للأسف.
ابتعد الإنسان عن وجود حساب و فصلت الدولة عن الدين و أصبح الحاكم هو الإله و القانون الذي يرغبه يضعه كشريعة للناس تتعبده فيها بما يغدقه على عباده من عطايا.
نسوا الله
فأنساهم أنفسهم
فما ربحت تجارتهم.
و هذا ما حدث في الصين من تطور مذهل لم يكن في الحسبان أصلا! حتى الأخصائيون في الإقتصاد و علم أإجتماع ذهلوا و أصبحوا في حيرة من هذا التحول الرهيب!، المثال الصيني، مثال واضح و جلي لما جاء طرحه و عرضه في المقال. طبعا هناك أسباب أخرى، حب الإقلاع نحو التطور و الرفاهية من كلا الطرفين، سواء من طرف الحكام الصينيين الأذكياء و كذا من طرف الشعب الصيني الذكي داخل الصين و خارجها.
مشكور دكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
قديما وُجِدت شعوب بدون حضارة، ولكن ما وُجدت شعوب بدون دين، بغض النظر عن الدين صحة وخطأً، التنمية لا يقصد منها تسمين الإنسان فقط، التنمية حقيقتها شاملة ماديا ومعنويا، دنيا وأخرى، العالم الآن خفَتَ فيه صوت الإيمان وانكمش فيه أثر الدين…ولكنه ليس بخير… بل عندنا فروق شاسعة لا توجد حتى بين العجماوات… الأقوياء الآن هم أصحاب التنمية والتقدم والصناعة ولكنهم يخلفون مآسي لم تقع في أي زمن من الأزمنة… خريطة الأقوياء هي التي تتحكم في خيرات الكرة الأرضية… قدر كبير- ثلاثة أرباع ربما- في أيديهم… والبقية الفتات للجوعى والمتخلفين… أين العدل في اقتسام الثروات الطبيعية على صعيد الدولة الواحدة وعلى الصعيد العالمي…الكلام كثير…ولكن ما قاله ترامب أخيرا يعبر عن الكثير: لا بد من الرجوع إلى الدين/ الإيمان/ والدين المقصود هو الذي يصنع التنمية ويحث على عمارة الأرض ويحقق الخلافة الحقيقية (إني جاعل في الأرض خليفة ) إسقاط الدين سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا… صبحكم الله بالخير والبركات
في المجتمعات العربية لاتزال العاطفة الدينية والعقيدة الإسلامية محرك قوي للجماهير
وخاصة بعد سنوات من الحروب والشعور القوي بإن فئة واحدة هي المستهدفة بسبب هويتها الدينية وإنتمائها العقائدي لذلك لا ينطبق مقال الدكتور على جميع المجتمعات فإن اوربا معظم مجتمعاتها ومنذ زمن مجتمعات مادية لادينية
مع التأكيد على أن تقديم الخدمات له دور قوي لكن سيكون في المرتبة الثانية
مقارنة جيدة لحدٍ ما
ولاكن إن بتعدنا عن المقرنة ونظرنا في مشكلتنا نحن لعرب المسلمين نجد أن لوضع أبعد من ذالك بكثير فكل هاذه لأحزاب ذات لأسماء لفاخرة ولمعاني لعظيمة هيه مجرد قشرة فارقة فليس هناك حزب ديني أو تنموي قتصادي يعي ما يقدمه أو يعيه ناخب لبسيط فيصبح ناخب في حيرة من أمره فلا تجد شخصا مقتنعا بأحد منهم وإذا بحث عن بديل لايجده
فهنا نصبح بين واقعين أحلاهما مر
وإذا نظرنا إلا قضية لأحزاب وختلافها دينية منها وقيرها نقول بأنها خزعبلات تافه لامعنا لها إذاكنا في دولة شعبها علاعغيدة واحدة فنفهم هنا أن هاذه لأحزاب سياسية ذات لأسماء لفاخرة مجرد وهم فلذالك نحن نريد حلا لهاذه المشكلة نريد أحزاب حقيقية تقدم لجيد وتحققه
ناخب لآن لايصوت للحزب لمعناه ديني فقادة لأحزاب لأخرا سواأن كانت أسماأها على نفس عقيدة قادة لأحزاب دينية
فلا يقف ناخب مثلا أمام صناديق لأقتراع ويقول سأصوت لهاذا لأنهو ذا لحية كبيرة وحافظ للقرآن ولحديث نبوي إذاوجده مترشحا أصلا أو سأصوت لآخر ذلوجه نساأي بذي لديه نبذة عن نظرية دارون
هذا قير موجود هنا لا يوجد إل لوهم يباع في كل شوط نتخابي من جميع لأحزاب أو من من مسكو سلطة منهم