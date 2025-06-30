هل انخفض إقبال الألمان على شراء المنتجات الأمريكية بسبب ترامب؟

كولونيا: أعلن العديد من المواطنين في ألمانيا عن نيتهم مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية، لكن قليلين منهم يلتزمون بذلك.

وبحسب معهد أبحاث السوق “إن آي كيو”، لم يتم رصد أي تأثير ملحوظ على سلوك الشراء حتى الآن.

ويشير تحليل شمل 25 قطاعا غذائيا -من الشوكولاتة إلى الويسكي- إلى عدم وجود انخفاض ملحوظ في مبيعات العلامات التجارية الأمريكية مقارنة بالعلامات التجارية الألمانية.

ويعتقد خبير الاستهلاك في المعهد، دافيد جيورجي، أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو وجود ضغط أخلاقي فقط -وليس ضغطا ماليا- للتخلي عن منتجات مفضلة، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المعلنة لم تطبق بعد، ولم ترتفع أسعار المنتجات الأمريكية.

ويتوقع جيورجي أن يتغير هذا الوضع إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وقال: “عامل السعر بالغ الأهمية للمستهلكين الألمان”.

وفي مارس/ آذار الماضي صرح العديد من المستهلكين في استطلاع أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي عن رغبتهم في مقاطعة المنتجات الأمريكية بسبب النزاع التجاري. وأعلن 53% منهم أنهم سيتوقفون “بالتأكيد” أو “على الأرجح” عن شراء هذه المنتجات.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى عوامل أخرى في هذا السياق. فالعديد من المنتجات الأمريكية الشهيرة، مثل كوكاكولا، لن تتأثر بالرسوم الجمركية إطلاقا لأنها تصنع في أوروبا. علاوة على ذلك، يجهل الكثير من المستهلكين العلامات التجارية التي تنتمي إلى شركات أمريكية. كما أن حملات التخفيضات والعروض الخاصة تؤثر بشكل كبير على سلوك الشراء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي أنه سيؤجل فرض الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الاتحاد الأوروبي، والتي كان من المقرر فرضها في أوائل يونيو/ حزيران الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات. وتم تأجيل موعد البدء إلى 9 يوليو/ تموز المقبل. كما علق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المضادة المقررة على المنتجات الأمريكية في الوقت الحالي.

ووفقا لاستطلاع حديث أجراه “يوجوف”، تتوقع غالبية كبيرة من الألمان ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.

(د ب أ)