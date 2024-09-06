هل بدأت حرب نتنياهو على الأردن؟

حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أول أمس الخميس، من أن أي محاولة إسرائيلية لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية في اتجاه بلاده سيتم اعتبارها بمثابة إعلان حرب والتعامل معها وفق ذلك.
جاء إطلاق الصفدي تحذيره هذا، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ليوجّه رسالة صريحة، أولا، للمعنيّ بها، أي حكومة بنيامين نتنياهو، وثانيا، للمنظومة الدولية التي يلعب فيها الاتحاد الأوروبي (وألمانيا خصوصا) والولايات المتحدة (بشكل رئيسي) دورا كبيرا في دعم إسرائيل، وبالتالي إمكانية التأثير على الدولة العبرية.
يجيء التصريح المهمّ بعد تعمّد نتنياهو الظهور، للمرة الثانية، أمام خريطة ألغى فيها وجود الضفة الغربية ككيان محتلّ وذي وضعيّة سياسية معيّنة منذ اتفاقية أوسلو عام 1993، وبعد استبعاده المتكرر لأي حلّ في غزة يتضمن الوجود السياسي أو العسكري للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بعد إعلانات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الصريحة عن خطط الحكومة لإلغاء السلطة الفلسطينية وضمّ الضفة، والقيام بإجراءات عديدة في هذا الاتجاه.
بدأت إسرائيل قبل قرابة عشرة أيام عمليات عسكرية هي الأضخم منذ أكثر من 20 عاما في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، منهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، عن ضرورة «إخلاء» مناطق فلسطينية مثل مخيم جنين «ومعاملته مثل غزة» ويبدو أن هذه التصريحات تم تجريبها على مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية في الأسبوع الماضي إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وطلبت من السكان مغادرته، وقد برر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش ذلك بالقول إن قوات الجيش «تسمح للسكان الذين يرغبون بالابتعاد عن منطقة القتال بالخروج من المكان»!
تمثّلت استجابة المنظومة الدولية، بشكل رئيسي، بتصريحات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان فيها «بشدة الخسائر في الأرواح» داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى «الامتثال لالتزاماته ذات الصلة بموجب القانون الدولي» وهو ما تابعه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي ربط انتهاكات القوات الإسرائيلية بزيادة احتمالات «إشعال الوضع المتفجر بالفعل» في الضفة الغربية.
غير أن الموقف اللافت جاء من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي انتبه إلى أن ما يحصل في الضفة هو «مقدمة لتوسيع الحرب من غزة بما في ذلك التدمير الكامل» ويُحسب له أيضا ردّه على المقارنة التي أجراها كاتس «فيما يتعلق بإجلاء السكان الفلسطينيين» مما استدعى ردا غاضبا وفظا من كاتس وصف فيه بوريل بـ«الكذاب»!
نتيجة الظروف الفلسطينية، والإسرائيلية، والعربية، والدولية، فتحت الحرب التي بدأتها إسرائيل بعد 7 تشرين أول/ أكتوبر على قطاع غزة احتمالات شديدة الخطورة على الوجود الفلسطيني كلّه نتيجة اندفاع الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرّفا وإجراما نحو توظيف هذه الديناميّات لتحقيق «الحل النهائي» الذي يكرّس سيطرة إسرائيل على كامل أرض فلسطين التاريخية، فيحوّل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش، ويخلق الظروف لتهجير كتلة ديمغرافية كبيرة من سكان الضفة الغربية نحو الأردن.
قبل الصفدي بقرابة أسبوع التقى الملك الأردني عبد الله الثاني وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي وحذر خلال لقائه من هجمات المستوطنين المتطرفين، ومن الانتهاكات الجارية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس «التي ستؤدي إلى تأجيج العنف» وأدانت جامعة الدول العربية العملية العسكرية الإسرائيلية، وكذلك فعلت مصر، لكن التحذيرات من «تأجيج العنف» تتجاهل أن هذا التأجيج هو أحد أهداف ووسائل الحكومة الإسرائيلية للانتقال إلى ما بعده من خطط أكثر خطورة بكثير، وتوجيه الوضع على الأرض، شيئا فشيئا، فهل سيجد الأردن نفسه، وبالتدريج، في مواجهة وقائع تلك الحرب سواء أعلن عنها نتنياهو أم لم يعلن؟
يجب علينا الاستعداد. بما في ايدينا .لو ان الاردن اعدت صواريخ تقليديه مثل ما عملت حماس زحزب الله .عباره عن مواسير حديديه موجوده في السكراب والخرده .ويوجد مهندسين وكيميائيين . يستطيعون تشغيلها . نحتاج الى مليون ماسورة كافيه لردع دولة الكيان ومسحها عن الوجود . لا تستغربو هذا الراي فان قادة الكيان فكروا كثيرا ولمحوا لازالة الاردن عن الخارطه .ومن حقنا ان نفكر
يجب علينا الاستعداد. بما في ايدينا .لو ان الاردن اعدت صواريخ تقليديه مثل ما عملت حماس وحزب الله .عباره عن مواسير حديديه موجوده في السكراب والخرده .ويوجد مهندسين وكيميائيين . يستطيعون تشغيلها . نحتاج الى مليون ماسورة كافيه لردع دولة الكيان
كان الألمان قبل الحرب العالمية الثانية يناقشون ويثابرون ويضطهدون باتجاه حل المسألة اليهودية Judenfrage في أوروبا وألمانيا خاصة, والآن يتآمرون على القضية الفلسطينية وهناك من يتآمر معهم بجهل أو دراية!
على الجهات المعنية في الأردن استدعاء مرشحي الانتخابات البرلمانية الذين يضعون “المثلث الاحمر” على دعايتهم، والتحقيق معهم كطابور خامس لإسرائيل، فهؤلاء لا يمثلون أنفسهم ليمثلوا الناس في البرلمان، المثلث الاحمر يندرج ضمن حرية التعبير ويضعه انصار الحق الفلسطيني في امريكا وأوروبا على الهيئات التي تدعم حرب الإبادة الإسرائيلية
عام 1989 اعتبر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الميثاق الفلسطيني الذي لا يعترف بإسرائيل متقادم “كادوك” وفي وقت لاحق أصاب الرئيس عباس “اسرائيل” بصدمة وجنون عندما صرح “حفروا كل مكان ولم يجدوا شيئا”، فالعرب منذ 1948 ثم الأردن والفلسطينيين بعد “فك الارتباط” ، قبلوا بالسلام ولم و(لن) يقبلوا بالتقسيم ، وكما كتب محمود درويش على هامش “إعلان الاستقلال الفلسطيني”، لم يتساءل الفلسطينيين يوماً عن وطنهم ، أما الدولة فهي ما يستعاد بكفاحهم ووعيهم و(تشبثهم بحق العودة) وموقف وقوانين الأردن هي الاصلب في دعم هذا الحق (المقدس)، اسرائيل بالمقابل لا تعترف بالوجود الفلسطيني وتنظر للحل كتنازل عن أرض “لها” مقابل السلام
ليس فقط الأمم المتحدة ، بل امريكا أيضا تعتبر مستوطنات الضفة “وكذلك غزة” غير شرعية واصدرت حزمة عقوبات على المستوطنين بحاجة لتفعيل لا أكثر
لا عهود مع الكيان الإبادة، ولا يحترمون
لقد بدأت إسرائيل في حربها ضدّ جميع الدول العربيّة و خاضتها بقوة و انتصرت فيها، فمنذ أنْ تمّ إبرام ما سُمّيَ (اتفاقية أبراهام) بين معظم الدول العربيّة برعايَة و تخطيط أمريكيّ نعتبِر أنّ إسرائيل قد حرزت انتصاراً شامِلاً على العرب، و في إطار هذه (الاتفاقية) تمّ التطبيع و ربط علاقات ودّيّة مع الكيان المُحتلّ، و من تمّة تخلّت هذه الدول عن القضية الفلسطينيّة و أتاحت الفرصة لإسرائيل لِإبادة الشعب الفلسطينيّ في غزة..
هذا نموذج لمن يريد سلاما دائما مع المحتلين. قد تكون فترات سلام، لكن الخاسر من لم يغتنم وقت السلام لإعداد ما استطاع من قوة. الواجب على مناصرين القضية الفلسطينية ، التخطيط وإرسال ما استطاع من قوة لتقوية الدول المجاورة لفلسطين المحتلة ، فالحرب لا محال قادمة طالما هناك احتلال، والغرب قد سلح مستوطنيه بكل ما يقدر من أموال وسلاح وتكنولوجيا.
صدقن
بنعرف أن الحكومات العربية تلتزم بالاتفاقيات الدولية فتبقى وتعطي نفس طويل في التعامل مع النتن لكن الشعوب سيكون لها كلمة أخرى في يوما ما فلا تستطيع أمريكا وأوروبا لجم جماح الشعوب والتي ستجر الجيوش للمنازلة .
إرادة الشعوب لا تقهر وعملية الكرامة اليوم دليل بسيط على قهر المحتل في كل خواصره الرخوة .