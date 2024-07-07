هل تتغير إيران بعد انتخاب رئيس إصلاحي؟

تمكن المرشّح الإصلاحي الإيراني مسعود بزشكيان من الوصول أخيرا إلى رئاسة البلاد، بعد محاولتين سابقتين، مرة في عام 2013 وانسحب حينها لصالح أكبر هاشمي رفسنجاني، وأخرى في عام 2021، حين رفض مجلس صيانة الدستور السماح له بالترشح.

بزشكيان من مواليد مدينة مهاباد الشهيرة بإعلانها أول دولة كردية، وهو من أب آذري وأم كردية، وتجمع سيرته بين الطب والسياسة، فجراح القلب هذا كان رئيسا لمشفى ولتحرير مجلة أبحاث طبية ولجامعة تبريز، ثم وزيرا للصحة لفترتين خلال ولايتي الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ثم نائبا في مجلس الشورى مرتين.

تسمح سيرة بزشكيان الآنفة بإضاءة أسباب آمال التجديد التي دفعت الشعب الإيراني لانتخابه على أساسها، فقد قدّم وعودا خلال حملته الانتخابية، على مستوى الداخل، بتشكيل لجنة لمراقبة أعمال الحكومة أمام ممثلي الشعب (البرلمان) كل بضعة شهور، وباتباع سياسة اقتصادية تعالج «الفقر والتمييز والفساد» وبالتعاطي الإيجابي مع قضايا المرأة وحرية الوصول للانترنت، وحماية حقوق القوميات الدستورية وربط بين الحريات السياسية والاجتماعية، وأدى التعاطي المتشدد لبعض أسلافه مع هذه القضايا، كما هو معلوم، إلى توترات داخلية كبيرة.

ولعل الإضافة التي قدّمها بزشكيان كانت رؤيته لعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية لإيران «من دون حل المشاكل مع العالم الخارجي» وعليه فقد وعد بتحسين علاقات الجمهورية الإسلامية مع الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، ووضع إحياء الاتفاق النووي على سلم أولويات حكومته.

بعد هذه الوعود الانتخابية العريضة عاد بزشكيان، بعد فوزه بالرئاسة، لخفض مستوى التوقعات متحدثا عن وجود «عدد كبير من التحديات» متأملا أن «يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة» طالبا عون الشعب «والقيادة الحكيمة» في إقرار واضح عن أن رغبات التغيير تستلزم موافقة المرشد العام للجمهورية علي خامنئي، من جهة، والبرلمان، من جهة أخرى، من دون تقليل من أهمية ثقة الإيرانيين وتعاطفهم وتعاونهم معه، كما قال.

تحليلات الإعلام الإيراني أشارت إلى «خريطة الطريق» التي وضعها خامنئي للرئيس الجديد، وهي «الحفاظ على المصالح» و«تثبيت العمق الاستراتيجي» لإيران في المعادلات الدولية، و«الحفاظ على القدرات» وهي اشتراطات قد تحدّ من حركة الرئيس الجديد، وإذا انضاف إليها الاحتمال المتزايد بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يكون بزشكيان قد وُضع بين أقطاب سياسية متعاكسة قد تضعف إمكانية تطبيق برنامجه السياسي وتقلل من قدرات نجاحه، وتقلل، بالتالي، احتمالات حصول تغييرات حقيقية، خصوصا إذا طالت الحرب التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين، وطال بالتالي الدور الكبير الذي تلعبه القوى العسكرية الموالية لإيران في لبنان واليمن (والعراق إلى درجة أقل بكثير) مما يفتح احتمالات حدوث حدث خطير، من قبيل حرب إسرائيلية على «حزب الله» في لبنان، ويقلص، بالتالي، فرص التغيير والإصلاحات التي يأمل بزشكيان في تحقيقها، وتضيق الفجوة بين الإصلاحيين والمتشددين، وهو ما سيؤدي لتداعيات على إيران والمنطقة لا يمكن التهرب منها.

بغض النظر عن الاحتمالات السياسية والأمنية المفتوحة، يجب التأكيد على أن ظاهرة انتخاب رؤساء إصلاحيين في إيران تعتبر ترسيخا مطردا لتقليد ديمقراطي من داخل أسس الجمهورية الإسلامية، وهو أمر ينسحب على تجارب ديمقراطيات أخرى في الدول الإسلامية الكبيرة مثل تركيا واندونيسيا وماليزيا تعاني بدورها من إشكاليات وتتعرض، من حين لآخر، لارتدادات، وتواجه عقبات بنيوية.

إن أشكال النقد وسوء الفهم المعتادة للتجربة الإيرانية، الصادرة عن نخب في المنطقة العربية، والتي تقلل من شأن كفاح الشعب الإيراني، الذي دفع أثمانا باهظة لدعم الحراك الديمقراطي، وتعتبر رغبات الإصلاح شكلية و«توزيع أدوار» تصدر، في الغالب، عن تحيزات سياسية وأيديولوجية متأثرة بالاشتباكات المعقدة لإيران مع العالم العربي (سواء عبر دعم نظم مستبدة مثل نظام بشار الأسد في سوريا، أو عبر توسيع نفوذها الإقليمي من خلال أذرع عسكرية شيعية) وهو ما يشبه في مآله النقد الغربي النمطي، المتأثر بدوره بالصراع مع إيران.