هل تتفجر العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومجموعات المقاومة في الضفة الغربية؟

جنين/ “القدس العربي”:

وصلت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وتحديدا أجهزتها الأمنية و”كتيبة جنين” إلى أكثر المراحل توترا وخطورة، حيث وصفت بأنها أصبحت تقع على مفترق طرق قد تؤدي إحدى خياراتها إلى حالة من الصراع والتقاتل.

وكانت كتيبة جنين – سرايا القدس قد نقلت المواجهة الصامتة وحالة الخلاف والتوتر بين عناصرها وأجهزة الأمن الفلسطينية إلى العلن مع بيان الأمس الذي دعت فيه الجماهير الفلسطينية للتظاهر يوم أمس مساء تمام الساعة التاسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد استمرار اعتقال المقاتلين.

وتضمن البيان مطالبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن اعتقال وملاحقة المقاومين الفلسطينيين. واعتبر استمرار ملاحقة من وصفهم بـ”الشرفاء من عناصر المقاومة يهدد النسيج الوطني والاجتماعي”.

وهدد البيان الأول من حيث اللهجة التي كتب فيها بما صرح به الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث اعتبر الاستمرار في اعتقال المقاومين الأمر الذي “سيفشل لقاء الأمناء العامين” المزمع عقده في القاهرة خلال الفترة القادمة. وطالب البيان الشرفاء من حركة فتح وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والاخلاقية والوطنية والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن المجاهدين وإنهاء هذه المهزلة من الاعتقال والملاحقة.

وطالب جماهير الشعب الفلسطيني بالخروج مساء أمس الساعة التاسعة في مسيرات غضب في كافة المحافظات في الضفة وفي غزة والشتات منددة بسياسة اعتقال المطلوبين التي وصفت بـ”العمل غير الوطني وغير أخلاقي”.

ونظم نشطاء وفصائل فلسطينية، مسيرات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا للاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت أكبر المسيرات المنددة بالاعتقال السياسي الذي يستهدف المقاومين في الضفة الغربية المحتلة في مدينة ومخيم جنين وسط عملية انتشار كبيرة لقوات الأمن الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة المقاومين.

وقال أحد عناصر كتيبة جنين موجها كلامه للسلطة الفلسطينية ان المقاومين لا يريدون منهم أن يقاتلوا إلى جانبهم، بل يريدون أن يكفوا أيديهم عنهم، ويقصد بذلك عمليات اعتقال المطلوبين.

فيما قال والد الشهيد أمجد العزمي من مخيم جنين إن البنادق الطاهرة الشريفة هي من تمثل المخيم وتحميه. وطالب بالوقوف ضد الاعتقالات السياسية، وقطع اليد التي تمس المقاومين وبنادقهم.

وردد متظاهرون غاضبون شعارات منددة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالسلطة الفلسطينية.

وصدرت أبرز التصريحات عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل الذي طالب خلال الوقفة في مخيم جنين السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا.

كما وأدان عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر خلال كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية في وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي، استمرار السلطة في سياسة الاعتقال السياسي مؤكدا أنها سياسة مدمرة ومضرة بالشعب الفلسطيني.

ودعا مزهر، السلطة للتوقف عن هذه السياسة لما تسببه من مخاطر على المقاومين، ومن تسميم الأجواء الوطنية، ومن ضرب للعلاقات الوطنية بالتزامن مع التجهيزات لعقد جولة حوار وطني جديدة.

وفي ذات السياق، دعت الكتيبة، الأخوة الشرفاء من حركة فتح وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية، للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والاخلاقية والوطنية، والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن مجاهديها وإنهاء هذه المهزلة من الاعتقال والملاحقة.

ووثق نشطاء انتشارا أمنيا في كل من مدن رام الله والخليل وقلقيلية وطولكرم لمنع المظاهرات التي دعت إليها “كتيبة جنين”.

وتضن بيان الأمس تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين كتيبة جنين ومسؤولين رسميين في السلطة والتي كان من ضمنها الاتفاق على إطلاق سراح المقاومين مراد ملايشة ومحمد براهمة اللذين يقبعان في سجن اللجنة الأمنية في مدينة أريحا.

وكانت قوات من الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقال المطلوبين وصادرة سلاحهم أثناء توجههم لمساندة إخوانهم المقاتلين في مخيم جنين أثناء الاجتياح الأخير للمخيم بحسب بيان الكتيبة، فيما أكد أن أجهزة السلطة تستمر بملاحقة المقاومين حيث قامت باعتقال عيد حمامرة والاسير المحرر خالد عرعراوي.

ووضح البيان التفاصيل التي سبقت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمخيم جنين حيث جاء فيه: “قد أطل علينا وفد السلطة وحركة فتح بطلب زيارة للرئيس محمود عباس والوفد المرافق له إلى مخيم جنين من أجل إلقاء كلمة أثناء تواجده في المخيم… وكان لدينا مطلب واحد ومشروع وهو إطلاق سراح المعتقلين قبل مجيء الرئيس إلى جنين لضمان أن تسير أمور الاستقبال بهدوء ودون أي عائق”.

وتابع البيان أنه وبعد محادثات وجلسة مطولة تم الاتفاق على السماح بتأمين المسلك الذي سيسير به الرئيس من خلال المسح ونشر القناصات من قبل الأجهزة الأمنية، مع عدم إزالة أي راية من الرايات المعلقة وأي صور في محيط مكان الاستقبال، وارجاع السلاح للمجاهدين ملايشة وبراهمة وقد تم استلام سلاحهما”.

وشدد البيان أن سرايا القدس أخذت وعودا من عدة أطراف من الأجهزة الأمنية ومن جهات داخل المخيم بأن يتم الإفراج عن المجاهدين بعد زيارة رئيس السلطة وأنه إذا تم الالتزام بعدم حدوث أي أمر من شأنه أن يشوش على الاستقبال فسيتم إطلاق سراحهم بعد الزيارة مباشرة”.

ونفى محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب ما جاء في بيان الكتيبة من اتفاق بين السلطة وكتيبة جنين، معتبرا ذلك بمثابة “كلام فاضي” ولا يمت للحقيقة بصلة.

وقال الرجوب إن الرئيس الفلسطيني هو رئيس الشعب الفلسطيني ويمكنه أن يزور أي منطقة في الضفة الغربية متى يشاء بدون أي اتفاق مع أي جهة أو مجموعة.

وأكدت السلطة الفلسطينية، مساء أمس، على أنها لن تتهاون أو تقصر أو تجامل في تطبيق القانون والأمن العام في المحافظات الفلسطينية، وأنها ستقطع أي يد تعبث بالأمن.

وقالت وزارة الداخلية، إنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وأكدت الوزارة، في بيانها، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، محذرة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط.

وقال اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين، في بيان له، إن الاعتقالات جرت على خلفية الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع وإحراق جزء كبير منه إضافة لمركبة شرطة وتهديد أفراد المركز مستغلين انشغال الحالة العامة بما تعرضت له جنين ومخيمها في فجر اليوم الذي أحرق فيه المركز بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه بعد توقف العدوان باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول للمحرضين والمعتدين على المركز وقامت باعتقال عدد منهم بدون أي اعتبارات لأي دوافع سياسية وانتماءات تنظيمية، مشيرًا إلى أن من بينهم عناصر من الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح.

حرب بيانات

وشهدت ليلة أمس ما يشبه حرب بيانات، حيث صدر بيان موقع من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في إقليم جنين حيث جاء فيه أن الحركة “لا تستهين بدور أي إنسان أو فصيل أو مؤسسة أو فعالية فلسطينية.. لكن الحركة ستحافظ على مكونات الشعب “وتحميها بالدم إن احتاج الأمر من الاحتلال والمتآمرين والعابثين وتجار الدم والدين والوطنية ومن يعملون بأجندات قوى إقليمية أجنبية وفارسية لا تلقي بالا لفلسطين وشعب فلسطين بل تستخدم القضية الفلسطينية كورقة مساومة خدمة لأجنداتها وقضاياها الخاصة”.

ودعت الحركة للالتفاف حولها من أجل حماية مؤسسات الوطن بما فيها المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

ووجهت سؤالا لمن وصفتهم الساعون لتقويض السلطة الفلسطينية ويحرضون على الأجهزة الأمنية: ماذا يوجد في جعبتكم بديلا للسلطة والامن؟”.

واعتبر البيان أن البديل عن السلطة والأمن الفلسطيني هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية الداخلية الدامية وسيادة قانون الغاب والمافيات والعصابات وقطاع الطرق وعودة الاحتلال والعملاء والقضاء على القضية الفلسطينية وانهاء الوجود الفلسطيني.

وشدد البيان أن هذا الأمر لن تسمح به حركة فتح، ودعت الشعب الفلسطيني “للوقوف بكل حزم أمام اولئك العابثين”.

وأدان بيان صادر عن حركة فتح في الأقاليم الشمالية في الضفة الغربية نهج الاستمرار في التحريض الممنهج ضد الأجهزة الأمنية في فلسطين معتبرا أن البيان يتنكر للحقيقة المتعلقة بأسباب الاعتقال الذي جرى لبعض المقاومين في بلدة جبع، وأنه “يحمل لغة التحريض والتخوين على السلطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن الحركة تعاملت بروح ومسؤولية عالية حتى اللحظة تجاه حملات التشويه والتخوين الممنهجة ضد فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية بهدف تفويت الفرصة على اعداء الشعب الفلسطيني الساعين لضرب وحدته الوطنية وحصانته الداخلية.

وفي بيان مقتضب صادر عما وصف بقيادة أركان كتائب شهداء الأقصى طالب الشعب الفلسطيني والمقاومة بأن يكونا أكثر وعيا لما يحاك من العدو الإسرائيلي في الغرف المغلقة.

وطالب المقاومة بأن لا تحرف البوصلة وأن تبقى بنادقها موجهة ومشرعة في وجه وصدر الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد أن الكتائب لن تنجر إلى الفتن والمؤامرات التي يُحيكها الاحتلال وأدواته.

وفي بيان ثان قالت كتائب شهداء الأقصى إنها تحذر العابثين باسمها وكل من يزج اسمها للتلميع واعطاء شرعية للاعتقالات والملاحقات للمقاومين من كوادرها والاجنحة العسكرية الفلسطينية.

وقال البيان: “نعلنها بشكل واضح لا لبس فيه، نقف صفا واحد مع كافة مقاومي شعبنا الفلسطيني في وجه الملاحقات الامنية وسحب السلاح”.

ونشرت سرايا القدس – كتيبة جنين بيانا في ساعة متأخرة من مساء أمس جاء فيه أن الحشود الجماهيرية التي خرجت مساء تؤكد على “صوابية النهج وخيار المقاومة، وتؤكد للقريب والبعيد أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني ككل وليس خيار فصيل”.

وتوجه البيان بالشكر والعرفان لأبناء الشعب الفلسطيني الذي لبى دعوة الوقوف بوجه السياسات الظالمة التي تستهدف المجاهدين وتنكل بهم تحت حجج ومبررات واهية وكاذبة.

وفي سياق متصل دعت مجموعة محامون من اجل العدالة المؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل والفوري من اجل الاطلاع على الوضع الصحي للمعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة المحتجزين لدى جهاز الامن الوقائي، سيّما وان محامي الدفاع لم يتمكن يوم أمس من زيارتهما في مركز توقيفهما رغم انتظاره مدة 3 ساعات امام مركز التوقيف.