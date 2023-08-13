هل تراجعت حلا شيحة عن العودة إلى الفن وما حقيقة طلاقها؟

لندن- “القدس العربي”:

بعد تأكيد الفنان التشكيلي أحمد شيحة عدم صحة أخبار طلاق ابنته حلا من زوجها معز مسعود، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تؤكد تراجع حلا شيحة عن قرار عودتها إلى الفن من جديد، واتخاذها قرار الابتعاد عن الفن بشكل نهائي.

ونقلت مجلة “لها” عن أحمد شيحة والد حلا، تأكيده أن خبر تراجعها عن العودة إلى الفن غير صحيح، قائلا: “حلا لم تتراجع عن قرار عودتها للفن، ولكنها حالياً تقضي حياتها بين أولادها، وستعود مجدداً لمزاولة أعمالها مرة أخرى، وفي النهاية هذه حياتها الشخصية، ليس من حق أحد التدخل في حياتها”.

وكان أحمد شيحة قد نفى انفصال حلا عن زوجها معز مسعود قائلا: “ارحمونا أرجوكم، حلا كويسة ومافيش انفصال، وتعودنا خلال الفترة الماضية على تلك النوعية من الشائعات، لكن أرجو من الجمهور أن لا يصدق شيئاً غير مُعلن”.

يذكر أن حلا شيحة أثارت حيرة جمهورها بكثرة إعلانها عن اعتزالها التمثيل والعودة إليه مرة أخرى، حيث كانت المرة الأولى بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، ثم خلعتهما وعادت للعمل في الفن بعد 13 عاماً، لتشارك في مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة يسرا عام 2020، ومن بعدها فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، الذي هاجمته وهاجمت الفنانين والفن بعده، لتبتعد عن الفن مرة أخرى بعد زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود، لتعلن من جديد رغبتها في العودة الى الفن.