هل تريد الاتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ هذا هو رقم هاتفه- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: هل تريد الاتصال بالرئيس الأمريكي جو بايدن لأي سبب؟ ليس هناك أي صعوبة في مهاتفة إذا كنت ترغب في فعل ذلك حيث نشر البيت الأبيض تغريدة على موقع “إكس” مساء الأربعاء جاء فيها ” اتصل معه، أو أبعث “زمارة / بييب” إذا رغبت في الاتصال مع الرئيس بايدن”.

ونشر البيت الأبيض مجموعة من الأرقام قال إنها رقم هاتف بايدن.

وشكك العديد من المعلقين بهذا الرقم، وكتب أحدهم ” أنصح الجميع بعدم مراسلة هذا الرقم”.

Call him, beep him if you want to reach President Biden.

(302) 404-0880. pic.twitter.com/I2A3rymRNA

— The White House (@WhiteHouse) December 27, 2023