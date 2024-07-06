ما حقيقة زواج شيرين عبد الوهاب وطليق أنغام؟

“القدس العربي”: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من طليق الفنانة أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وذلك بعد إعلانها خطبتها الفترة الماضية، وعدم الكشف عن هوية خطيبها.

وفي رده الأول على تلك الأنباء أكد أحمد إبراهيم في تصريحات إعلامية، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة، مؤكدا على قوة علاقة الصداقة بينه والفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا: “مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لشيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبًا، وهي صديقة وأخت غالية”.

وأضاف: “المفروض الكلام ده يتقال في شهر أبريل عشان تبقى كذبة أبريل، أنا زيي زي الناس فوجئت بالكلام ده، ومعرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي، ولما شوفته فضلت أضحك عليه”، بحسب مجلة لها.