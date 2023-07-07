هل تستطيع إسرائيل العبث في «الصحن الأردني»؟… بعد تحديات «الوصاية» الهاشمية: لعبة الحدود والتحريك الديموغرافي

عمان ـ «القدس العربي»: هل تملك المؤسسات الرسمية الأردنية أوراق قوة حقيقية من الصنف الذي يؤثر بعمق في القرار الإسرائيلي؟

سؤال يعتبر مطروحاً بمنسوب الهاجس لدى النخب والأوساط السياسية والإعلامية وحتى البحثية الأردنية في ظل استمرار مراقبة تصرفات وسلوكيات، لا بل الوقائع التي تفرضها اليوم حكومة اليمين الإسرائيلي على الأرض، وفي ظل إخفاق الإدارة الأمريكية الواضح من الزاوية الأردنية في الإجابة عن سؤال الحفاظ على مصالح الأردن ضمن مواصفة عملية السلام التي ماتت وخيار حل الدولتين الذي أقر علناً وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأنه في خاتمة سلم الأولويات بالنسبة للواقع والمجتمع الدولي اليوم.

يميل متحدثون باسم المؤسسة الأردنية دائماً للتذكير بأن إسرائيل بيمينها ويسارها تعلم مسبقاً أنها لا تستطيع العبث بالصحن الأردني، ويميل المتحدثون أنفسهم بين الحين والآخر للتذكير بأن الأردن دولة لها حضور دولي متقدم وكذلك إقليمي، ولديها أوراق يمكن أن تؤذي إسرائيل لكن في المجتمع الدولي.

أوراق غامضة

قال أمام «القدس العربي» عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني، شيئاً من هذا القبيل، معتبراً أن الأردن في حالة يقظة ولديه كل القدرة على الدفاع عن مصالحه الحيوية في مواجهة الإسرائيليين، لكن تلك الأوراق لا تزال غامضة، أو لا تستخدم ولا يوجد – برأي السياسي مروان الفاعوري- ما يوحي أنها بصدد الاستخدام؛ فحكومة اليمين الإسرائيلي كما يراقب الفاعوري وغيره، بصدد تقويض الوصاية الأردنية الهاشمية في المسجد الأقصى ومقدسات القدس المحتلة.

وحكومة اليمين بصدد حسم الصراع وتتوسع في الاستيطان، لذا فإسرائيل بكيانها المحتل على حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وإذا كان الوقت غير ملائم بعد لاستخدام أوراق القوة، يسأل الجميع اليوم، متى وكيف وأين يصبح هذا الاستخدام منتجاً وشرعياً؟

يبدو في سياق النقاشات الداخلية الأردنية أن حكومة اليمين الإسرائيلي تصنع تحدياً من طراز خاص للأردنيين. والاعتقاد اليوم صادم وجازم بأن مشروع تصفية القضية الفلسطينية – كما يصفه منذ خمس سنوات سياسي مخضرم من وزن طاهر المصري- من الطبيعي أن نتوقع جميعاً أنه ينتج وينجز كمنتج على حساب المصالح الأردنية الحيوية. لكن المقاربة التي يقترحها خبير أيضاً في المشهد السياسي الإقليمي مثل الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأسبق وبحضور «القدس العربي» مجدداً، أن الأردن في موقع الاشتباك وفي موقع القدرة على المواجهة إن اقتربت إسرائيل اليمينية المتشددة من المصالح الأساسية للأردن.

وفي ذهن الدكتور العناني، توفر مخزون من القوة الذاتية قادر على الاشتباك والمناجزة، وإن لم يكن الأمر متعلقاً بالصدام المباشر لكن التصنيفات واضحة في ذهن العناني وغيره من المراقبين والأردن، في حالة الدفاع عن المصالح الأساسية والاستراتيجية.

لكن كل هذه النقاشات عملياً لا تعرف تلك المساحة التي يمكن أن تعتبر أو تصنف كخطر على المصالح العليا الأردنية في حالات محددة على هامش ما سمّاه المصري بمشروع تصفية القضية الفلسطينية. والحديث هنا في ملف القدس ولعبة الحدود وعن سيناريوهات ما سمّاه الباحث الأكاديمي السياسي البارز الدكتور وليد عبد الحي، بالتهجير القسري، وهو يراقب ما تبثه معاهد البحوث الإسرائيلية صاحبة النفوذ في قرار المؤسسات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تلك المراكز التي يعتد بها وما تحمله من رسالة من الشعب الأردني هو أن على الأردن أن يتهيأ بعد الآن لاستقبال موجات جديدة من الهجرة الفلسطينية من أراضي الضفة الغربية. وذلك رأي في تقييم المتابعة العلمية فقط لا تصادق عليه الروايات الرسمية الأردنية، التي تعتقد بأن زمن التهجير انتهى، وإسرائيل ليست قادرة حتى وإن رغبت على تحريك كتلة ديموغرافية سكانية من أهالي وأرياف الضفة الغربية في اتجاه الحدود مع الأردن. لكن ما يحذر منه الدكتور وليد عبد الحي هو أن العدو يتربص ويبحث ويفكر، وقد يأتينا من منطقة خامسة لا نستطيع رسم حدودها.

خطر وشيك ومحدق

بكل حال، التهجير في اتجاه الأردن واحد من الإشكالات المفترضة، وتقويض الوصاية في القدس إشكال آخر، ولعبة الحدود وغياب الدولة الفلسطينية وتقويض السلطة الفلسطينية كلها خطوات تنطوي على مخاطر مباشرة، في الوقت الذي تميل فيه الحكومة الأردنية حتى اللحظة إلى الامتناع عن استخدام الحد المنطقي من أوراق القوة مثل تجميد اتفاقية وادي عربة أو طرد السفير الإسرائيلي.

ويرى مراقبون خبراء بأن الاستمرار في إنكار مخاطر اليمين الإسرائيلي على المصالح الأساسية والحيوية الأردنية قد يكون أخطر من تلك المخاطر نفسها، وهذا رأي تبناه المصري علناً، كما تبناه بصورة علنية ثلاث مرات في ندوات متخصصة على الأقل خبير المفاوضات ووزير البلاط الملكي الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر، وهو يحمل لواء التذكير مرة تلو الأخرى بأن إسرائيل التي عرفها الأردن ووقع معها اتفاقية وادي عربة، تبدلت ولم تعد موجودة.

لذا، فالخطر وشيك ومحدق، مما دفع سياسيين عدة مرات إلى دعوات تسليح الشعب الأردني، لكن إنكار المخاطر وعدم تصديقها صيغة معتمدة رسمياً وديمقراطياً للمشهد الأردني حتى الآن على الأقل.