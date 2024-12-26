هل تستطيع إسرائيل هزيمة الحوثيين؟

شنت قرابة 100 طائرة إسرائيلية هجوما كبيرا على اليمن أمس الخميس. حسب مصادر يمنية فإن الغارات استهدفت مطار صنعاء فدمرت أجزاء واسعة من صالة المغادرة وبرج المراقبة مما أدى لوقوع ضحايا مدنيين، كما قصفت المقاتلات ميناء الحديدة غربي اليمن، مستكملة عملية تدمير للبنى التحتية كان أبرزها محطات كهربائية محلية في العاصمة صنعاء، وتسبب الهجوم الإسرائيلي بالإضرار بطائرات مدنية، ومقتل مدنيين، وإصابة مساعد قائد طائرة تابعة للأمم المتحدة.
يأتي الهجوم بعد هجمات حوثية خلال الأيام العشرة الماضية استهدفت تل أبيب وعسقلان بخمسة صواريخ فرط صوتية وخمس طائرات مسيرة وفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضها مما تسبب بإصابة العشرات من الإسرائيليين.
لوحظ، في هذه الأثناء، إعادة حاملة الطائرات الأمريكية «هاري ترومان» تموضعها في البحر الأحمر، وابتعادها عن مرمى نيران قوات صنعاء إلى سواحل مدينة جدة، بالتناظر مع إعلان المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين عن هجمات بحرية استهدفت الحاملة ومجموعتها لقصف بالصواريخ والمسيرات.
حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن الأجهزة السياسية والأمنية الإسرائيلية ناقشت فشل ثلاث جولات سابقة من الضربات على اليمن في تحقيق نتائج، وبناء على ذلك فإن رئيس المخابرات الخارجية الإسرائيلية (موساد) قال إنه ليس مؤكدا أن الهجوم على الحوثيين «سيكون قادرا على إيقافهم». حسب هذه التقارير فإن برنياع رأى أن وقف هجمات الجماعة «بحاجة إلى مواجهة إيران مباشرة»!
وحسب هذه المصادر فإن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، اختلف مع تقييم رئيس الموساد قائلا إن إيران «قضية مختلفة، وسيتم التعامل معها في الوقت المناسب» فيما نقلت مواقع إخبارية إسرائيلية أن تل أبيب لن تتمكن من تكثيف هجماتها «إلى المستوى المطلوب لدحر الحوثيين» إلا بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون ثاني/يناير المقبل.
الحديث عن «ثمن باهظ يدفعه الحوثيون» بعد تولّي ترامب السلطة يدور عمليا عن خطط أمريكية لفرض حظر وعقوبات عليهم، بالتزامن مع هجمات جديدة قد تكون أكثر عنفا وعدوانية على الحوثيين، لكنه من المعلوم عسكريا أن الهجمات الجوية وحدها لا يمكن أن تغيّر كثيرا المعادلات على الأرض، وكل ما في الأمر أنها ستحصد مزيدا من أرواح الضحايا المدنيين، وتزيد معاناة اليمنيين.
تزامنت الغارات الإسرائيلية مع استعداد ممثل الأمم المتحدة والمنسق المقيم في صنعاء جوليان هارنيس للمغادرة عبر مطار صنعاء، والأغلب أن تؤدي الغارات الإسرائيلية إلى التأثير في المفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن، وإلى التأثير أيضا على الجهود الأممية والعربية لحل سياسيّ للنزاع في اليمن.
يأتي هذا، فيما تنفلت حرب إسرائيل على الفلسطينيين في غزة من كل المقاييس القانونية والإنسانية وتتأكد باعتبارها حرب إبادة شاملة ضد الفلسطينيين، وفيما تتوغّل مجددا في الأراضي اللبنانية والسورية، وتتزايد تصريحات نتنياهو المهددة لـ«الجميع» في شكل من البلطجة غير المسبوقة العابرة للحدود والقارات، ويناظرها تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يتطلّع لضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدد بغزو بنما، ويعرض شراء غرينلاند!
إسرائيل، بهذا المعنى، هي وصفة لجنون عالمي مستطير ليس مسلطا على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والمنطقة العربية فحسب، وهذا الجنون لا يمكن أن يستمر!
*( النتن ) لا يستطيع هزيمة اليمن لهذا
يلجأ لتدمير الأهداف المدنية الحساسة.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
وقاتل وفاسد.
لم تستطع اسراءيل بكل ما أعطيت من وقت وسلاح مدمر لإنهاء المهمة هزيمة حماس وهي بينهم وعلى مسافة صفر منهم.
لم تستطع اسراءيل ان تقضي على حزب الله.
نعم تستطيع اسراءيل بما أوتيت من احدث الطاءرات الحربية الأمريكية ول laser guided missiles and bombs ان تدمر المدنيين في غزة ولبنان والعراق وسوريا واليمن من اجل الضغط وتحقيق مكاسب لم تستطع انتزاعها في الميدان وقد ينفع هذا في جبهة دون غيرها فقد فشل أسلوب التدمير والقتل والفظائع في غزة وسيفشل في اليمن.
مع حبنا لعبد الناصر إلا انه هزم وجيشه باليمن.
ومع عدم حبنا لغيره فان الجيش السعودي هزم باليمن.
اليمن كافغانستان شعبه صلب عنيد والاهم من ذلك ذو قيم ومباديء لا يتنازل عنها أبدا مهما كانت التضحيات ولو مسحت الحديدة ولو مسحت صنعاء.
اسراءيل بكيدها تحاول ان تجعل معركتها مع الحوثيين اممية وتحاول جلب دول اخرى بزعم ان هذه معركة الجميع في الوقت الذي تهرب فيه حاملات الطائرات الأمريكية من مرمى نيران الحوثيين.
الجواب بالقطع لا. بالوقائع على الارض لا تستطيع لا اسراءيل ولا اي ولاية أمريكية اخرى غيرها هزيمة الحوثيين.
احسنت.. كفوا بارك الله فيك
كلما تمسك العرب بحليفهم الغربي كلما ازادادوا ضعفا وتشردما وتفرقا وتضاعفت التنازلات ولا تنتهي دون الحصول على شيء يذكر والحال باي حال عدت ياعيد
تعتبر اليمن تاريخيا مقبرة للغزاة، فمنذ فجر التاريخ المدون، تم ذكر الهزيمة التي تعرضت لها قوات الإمبراطورية الرومانية حين دخل اطولها اراضي اليمن من جهة الشواطئ البحرية في الحر الاحمر، وتبعها قوات الغزو الحبشي، واخيرا القوات المصرية بعد ثورة اليمن التي قادها اللواء “السلال” انتهاء بالحرب التي شنتها قوات دول المنظومة الخليجية اللتي هزمت ايضا.
ويبدو ان دولة الكيان الصهيوني مدعومة بالقوى الغربية لم تقرأ التاريخ بعد، أو أنها اطلعت عليه ولم تفهمه او تهضمه.
نهاية الكيان المجرم قريب إن شاء الله ولو تحالفت مع الإنس والجن بشرنا الله في القران صدق الله وكذب المنافقون
جم ن إسرائيل سمحت له دول جوار فلسطين ان يكون و ان يكبر و ان يهدد الجميع و ها اليوم تظهر بوادر جنون ترامب في الطرف الثاني كأنما العالم كرة يد تترك لتلعب بها أصابع النتن و ترامب أمام جمهور العالم المتفرج علي المذابح
بدون عواطف وخطب رنانة بالمحصلة النهائية هي تدمير البنى التحتية باليمن وبما أن هناك حرب داخلية فلن يسمحوا بان تنهار كل قدراتهم ويهزموا داخليا ودرس سوريا الجديد تعلموه فلن يستمر الحوثيون في عنادهم فهم ينتظرون ما يتم من تفاهمات بين حماس وإسرائيل ليتوقفوا عن الحرب
ما زال الإعلام والنخب العربية يسمعون الجمهور ما يريد سماعه (على حساب الحقيقة) وهذا لا يخدم سوى اسرائيل واعني بذلك التعتيم على ما يحدث في الضفة وغمز كاتبين فلسطينيين “نخب” في قناة السلطة الفلسطينية
صرح نتنياهو أنه لقن غزة ولبنان وسوريا درسا ، وأنه سيلقن اليمن نفس الدرس ، فاليمن ما زال يقاوم ويخوض المعركة ويحرم نتنياهو من إعلان “الانتصار الشامل” ويعيد الإسرائيليين للملاجيء، وطالما الشعب اليمني قابل بالثمن ومصر والسعودية متفهمين ورافضين الانضمام لتحالف ردع اليمن ، فاليمن منتصر
لسوريا ظرفها ونظام الأسد لم يكن مقاوم أصلا ، ولبنان خرج منها (منتصرا) قبيل استشهاد نصرالله ، حماس تنازلت عن إدارة المعبر مع مصر ومحور فيلادلفيا ، ونجحت مصر في الاتفاق على تسليمه للسلطة الفلسطينية ، فاسكات واحتواء السلطة لاصحاب الصوت العالي إلي رايحين على “المقاومة” والناس وحماس راجعة إجراء (صحيح وضروري) فهؤلاء يشقون الصف ويضعفون السلطة ولا يخدمون سوى نتنياهو
من ناحية التسليح و الامكانيات اليمن و غزة هما الاضعف على مستوى الدول العربية و قد رأينا ماذا فعلوا في الاحتلال و هذا يدل على ان العرب اقوياء و يستطيعون هزيمة اسرائيل و مع ذلك لم نطلب منهم حرب الاحتلال و لكن على الاقل حصارها دوبلوماسيا و اقتصاديا مثل ما كان في الماضي و عدم الامتثال للمحافظة على دول الطوق ضعيفة متخلفة و لتتأكد ذلك التخلف المفروض زور مصر