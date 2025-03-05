هل تسحب فرنسا وسام جوقة الشرف من نيكولا ساركوزي؟

باريس- “القدس العربي”:

أكد المستشار الأكبر لوسام جوقة الشرف الفرنسي، الجنرال فرانسوا لوكوينتر، أن سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي هو “حق مشروع” بعد إدانته النهائية في قضية التنصت.

وقال الجنرال لوكوينتر خلال مؤتمر صحافي في باريس: “بما أن قانون جوقة الشرف ينص على الاستبعاد بحكم الأمر الواقع، فلا أعتقد أن هناك الكثير من الشكوك فيما يتعلق بنيكولا ساركوزي، انطلاقا من واجب المثالية بالنسبة للحاصلين على هذا التمييز”.

Une procédure d’exclusion à l’encontre de Nicolas Sarkozy va bientôt être lancée par le Grand chancelier de la Légion d’honneur, le général François Lecointre, a-t-il indiqué ce mardi 4 mars, à #RTL au micro de @ThomasDespre. pic.twitter.com/sWBhT6KF03 — RTL France (@RTLFrance) March 4, 2025

وأضاف الجنرال الذي شغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة سابقا، والذي تم تعيينه مستشارا عاما في 2023: “الأمور ستحدث في الوقت المناسب وأعتقد أنها ستحدث”.

وكان قد حكم نيكولا ساركوزي -حامل وسام جوقة الشرف الأكبر في البلاد بصفته رئيسا للجمهورية سابقا- في ديسمبر/ كانون الأول، بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ يتم وضعه خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، وذلك بعد إدانته باستغلال النفوذ، فيما بات يسمى بقضية التنصت، وهي خطوة غير مسبوقة ضد رئيس فرنسي سابق.

ومع ذلك، وفقا لقانون جوقة الشرف، فإن أي شخص حُكم عليه نهائيا بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عام واحد “يُستبعد بحكم القانون بحق” من الأمر. وبموجب القواعد المعمول بها، يجب على المستشار الأكبر أن يوجه خطابا إلى الشخص المعني يبلغه فيه ببدء هذا الإجراء ويعطيه مهلة لتقديم عناصر الدفاع.

وأوضح الجنرال لوكوينتر: “كما لاحظتم فإن الرئيس ساركوزي قد تعرض لعقوبة نهائية من قبل القضاء، وبالتالي فإن الإجراءات التأديبية ستبدأ وفقا لقانون جوقة الشرف”.

ومن المقرر بعد ذلك أن يجتمع مجلس وسام جوقة الشرف لاتخاذ قرار بشأن العقوبة التي سيتم اقتراحها على رئيس الدولة الحالي إيمانويل ماكرون، بصفته السيد الأكبر لوسام جوقة الشرف، والذي سيتخذ قراره بموجب مرسوم.

وأكد الجنرال أن “هذه القضية ستحسم خلال الأشهر المقبلة”، مشيرا إلى أنه في حال حرمان ساركوزي من الوسام الأكبر فإنه لن يكون قادرا على حمله تحت طائلة العقوبات الجنائية.

وأكد أن “الطبيعة النموذجية لهذا النظام تكمن أيضا في حقيقة أن الأشخاص الذين حصلوا على الأوسمة يمكن معاقبتهم. وهذه قضية رئيسية”.