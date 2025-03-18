هل تسرّع حرب غزة تقريب وجهات النظر بين حركتي حماس وفتح؟

يوحنان تسوريف

إن موجات الانتقادات المتزايدة ضد حماس عقب 7 أكتوبر، والضرر الذي ألحقته بالقضية الفلسطينية، تُقرّب حسم النقاش بين الحركتين: فتح وحماس. يستغل عباس الوضع الراهن ويسعى لتسريع الإصلاحات التي رفضها سابقًا، وذلك لمنع “تصفية” القضية الفلسطينية، أي إزالتها من جدول الأعمال، ولتحديد ما سيحدث في اليوم التالي. الدول العربية المؤيدة لهذا الاتفاق والساعية للحوار مع الغرب تُوافقه الرأي، وتأمل انسحاب حماس وقواتها المسلحة من قطاع غزة وتعارض خطة ترامب للهجرة. هذه طاقة إيجابية تولدت في المنطقة عقب الحرب، ويمكن لإسرائيل استغلالها لمصلحتها، وتحقيق إطلاق سراح الرهائن، وتعزيز أمنها ومكانتها في المنطقة من خلال جهد دبلوماسي حازم.

لقد وضعت موجات الانتقادات المتزايدة ضد حركة حماس في وسائل الإعلام العربية والفلسطينية ومن قبل المنافسين والمعلقين وباحثي الصراع في العالم العربي، المنظمة في موقف دفاعي وفاقمت الانقسامات داخل صفوفها بين أولئك الذين شاركوا في معرفة وتخطيط هجوم 7 أكتوبر وأولئك الذين أجبروا على الدفاع عنه في وقت لاحق. وفي الأشهر الأخيرة، واجهت حماس أيضاً التحديات التي فرضتها إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية في شكل فكرة “الهجرة الطوعية” لسكان غزة، وإخراج حماس من أراضيها، ومنع السلطة الفلسطينية من العودة إليها. وهكذا، تواجه “المشكلة الفلسطينية” تهديدًا خطيرًا، تهديدًا لم تعرفه من قبل، يُهدد جميع الإنجازات التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية على مر السنين. في ظل هذه الخلفية، تتزايد الانتقادات الموجهة لحماس، التي تُصوَّر على أنها منظمة من السفهاء الجهلة، الذين يجهلون قواعد النظام الدولي، ويتجاهلون موازين القوى التي تميل بوضوح لصالح إسرائيل وحلفائها. خالد حروب، أردني من أصل فلسطيني، ابن عائلة لاجئة من منطقة بيت لحم، وباحث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومقرب من حماس، يدّعي أنه خلال القرنين الماضيين، لم تشهد حركة معارضة للاحتلال موجات انتقادات حادة كتلك التي واجهتها حركات المقاومة في قطاع غزة وقادتها منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تواجه “المشكلة الفلسطينية” تهديدًا خطيرًا، تهديدًا لم تعرفه من قبل، يُهدد جميع الإنجازات التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية على مر السنين

يبدو أن هذه الحرب، وتسلسلها ونتائجها، تدفع النقاش القديم إلى حافة الحسم بين فتح وحماس حول مسألة التعامل مع الوجود الإسرائيلي في المنطقة، كما تدفع إلى الحسم النقاش القديم الذي يدور في العالم العربي بين التيار القومي الذي يطمح إلى تطوير المجتمع والخروج من قيود الدين والتقاليد والتواصل مع الغرب وثقافته، والتيار الإسلامي المحافظ الذي يخشى فقدان الهوية والقيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات.

عباس الذي طالما أدان وانتقد ضحايا إرهاب حماس ومنظمات المعارضة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يدن هجومها الإجرامي هذه المرة. لقد شهد هو وشعبه التعاطف الذي أثاره هذا الهجوم في الأشهر الأولى في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ضعفهم خافوا من التعبير علناً عن الغضب الذي شعروا به تجاه حماس وأفعالها. لكن نبيل أبو ردينة، المستشار الإعلامي المقرب من عباس، وصف الحرب في أشهرها الأولى بأنها حرب حماس وليست حرب الشعب الفلسطيني. وسعى إلى التنصل من أفعالها ومقارنتها بالمسار الذي تحاول السلطة الفلسطينية الترويج له، وهو تجنب النضال العنيف. وفي وقت لاحق، اتهم عباس حماس بتدمير قطاع غزة، واستفزاز إسرائيل، وتزويدها بالأسباب لتبرير أعمالها ضد القطاع وسكانه. وفي الواقع، ومع اتضاح حجم الخسائر والدمار الفلسطيني في قطاع غزة، تتزايد الانتقادات الموجهة لحماس في الساحة الفلسطينية وعلى القنوات الإعلامية العربية التي تغطي الحرب وعواقبها بشكل متكرر. أصبحت الرسائل أكثر حدة وقوة، والمطالبة باعتراف حماس بالفشل ومغادرة القطاع أصبحت أكثر إلحاحاً وصراحة.

وفي الساحة الفلسطينية، تشتد المنافسة بين التيارين الوطني والديني بشكل خاص، لأن الاحتكاك الدائم مع إسرائيل يتطلب المواجهة واتخاذ الموقف واتخاذ القرارات. في بياناتها الأولى وفي الميثاق الذي نشرته حماس بعد أشهر قليلة من تأسيسها في عام 1988، تحدثت حماس بلغة متغطرسة، متهمة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالانهزامية، ومدعية أنهما ابتعدتا عن القيم الإسلامية وبالتالي أصبحتا ضعيفتين، وحذرت من التغيير الذي تحدثانه في علاقتهما مع إسرائيل. وقد استمر الصدع الذي نشأ بين التيارين مع اندلاع الانتفاضة الأولى في التعمق منذ ذلك الحين. وكانت محاولات حماس لتخريب عملية تنفيذ اتفاقات أوسلو منذ البداية منظمة ومدروسة وفعالة. وأحرجت هذه الاتفاقيات السلطة الفلسطينية وعززت قوة المعارضة الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات.

خاض أبو مازن نقاشًا علنيًا وصادقًا وحازمًا مع حماس، دعاها فيه إلى الاستفادة من تجربة فتح

إن الانقسام بين المخيمات، والذي اتخذ أيضاً طابعاً جغرافياً بعد انتخابات عام 2006 والانقلاب الذي نفذته حماس في قطاع غزة عام 2007، عميق، ويتغلغل في كل بيت وكل عائلة في المجتمع الفلسطيني، ويخلق شرخاً واسعاً يصبح مكوناً مهماً من هوية كليهما. على عكس عرفات، خاض أبو مازن نقاشًا علنيًا وصادقًا وحازمًا مع حماس، دعاها فيه إلى الاستفادة من تجربة فتح، وأوضح أن الكفاح المسلح ضد إسرائيل قد فشل بالفعل. ومن أبرز الرسائل التي وجهها معارضو حماس ضدها:

حماس لا تتعلم من تجارب الآخرين وتخاطر بحياة الفلسطينيين ومستقبل القضية الفلسطينية.

حماس لا تفهم قواعد اللعبة الإقليمية والدولية، وترفض قبول الفجوة الكبيرة في القوة والسلطة التي تصب في صالح إسرائيل وحلفائها في الغرب.

حماس لا تفهم ما هو هدف مقاومة الاحتلال، وأن هذه المقاومة تنتهي في اللحظة التي يوافق فيها الاحتلال على التحدث معها.

ما فائدة الذهاب إلى الحرب عندما يكون هناك في النهاية مطلب العودة إلى الوضع الذي كان موجودًا قبلها؟ أليس هذا اعترافاً بالفشل؟

لقد تجاوزت حماس طبيعتها كحركة معارضة للاحتلال عندما شنت حرباً على إسرائيل. لقد نفذت هجوماً نموذجياً لجيش أي دولة، وهو ليس إلا نتيجة للغطرسة والنشوة بالسلطة.

إن أسر النساء والأطفال المدنيين كان عملاً خطيراً وغير أخلاقي، وكان ينبغي لحماس إعادتهم إلى إسرائيل على الفور ودون أي تعويض.

إن نتائج الحرب خطيرة إلى درجة أن على حماس الاعتراف بالفشل، وسحب قواتها المسلحة من القطاع، والسماح لأولئك القادرين على إدارة المنطقة بالقيام بذلك.

خلال النقاش بين الفصائل، اتهمت حماس عباس مراراً وتكراراً بنزع الشرعية عن المقاومة ضد “الاحتلال الإسرائيلي” في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في تبرير تعريف “المقاومة” على الساحة الدولية كمنظمات إرهابية، ووضع المفاوضات السياسية باعتبارها السبيل الشرعي الوحيد لإنهاء الصراع مع إسرائيل. ومع ذلك، بعد مرور عام ونصف العام تقريباً على هجوم السابع من أكتوبر، بدأ يتبين مدى فشل حماس وغيرها من منظمات “المقاومة” في تحقيق هدف الاستقلال السياسي للشعب الفلسطيني. إن ثقافة الصمود، التي ترى النصر في بقاء منظمة “المقاومة”، لم تعد مقبولة لدى السلطة الفلسطينية والدول العربية التي تعارض حماس.

وفي ظل هذا الواقع، بدأ أبو مازن في الأشهر الأخيرة باتخاذ خطوات تهدف إلى إظهار القوة والحضور، كما بدأ بتنفيذ إصلاحات كان يرفضها أو يتجنبها في السابق بسبب ضعف موقفه وخوفه من أن تفسر على أنها امتثال لإملاءات خارجية تقوض استقلالية صنع القرار في السلطة الفلسطينية. من بين أمور أخرى:

تم وضع آلية لاختيار بديل له في حال أصبح غير قادر على أداء مهامه. ففي مرسوم أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قرر عباس نقل الرئاسة في مثل هذه الحالة، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سيجري انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً، ويمكنه الحصول على تمديد لنفس الفترة إذا لم يتمكن من إجراء الانتخابات في الموعد الأول المحدد.

تلقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعليمات بالتحرك ضد المسلحين في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية ــ وهي الخطوة التي تم تجنبها لفترة طويلة

تلقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعليمات بالتحرك ضد المسلحين في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية ــ وهي الخطوة التي تم تجنبها لفترة طويلة بسبب ضعف السلطة وتعاطفها مع حماس. وعملت الآليات لمدة شهرين تقريباً من بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 في مخيم جنين للاجئين ضد كتيبة جنين وعناصر مسلحة أخرى في المخيم. انتهت العملية باتفاق مع المسلحين دون جمع أسلحتهم، بل قاطعتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، التي فضّلت العمل بنفسها داخل المخيم. عمليًا، حاصرت آليات السلطة الفلسطينية المسلحين داخل المخيم، ومنعت أي تحرك ضد المستوطنين والجنود من هناك، بل وواصلت مطاردتهم حتى أثناء تنفيذ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لعمليتها.

أُعلن العفو العام عن كل من تم طرده من حركة فتح، بما في ذلك ضمناً محمد دحلان وأتباعه الكثر.

أعلن عباس عن نيته تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوة التي تم تجنبها حتى الآن على الرغم من الضغوط الكبيرة.

وفي كلمته أمام القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس/آذار الماضي، أعلن عباس قراره بضخ دماء جديدة في القيادة وكل آليات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، واستعداده لإجراء انتخابات خلال عام.

وتعيد هذه الخطوات عباس إلى الواجهة مع الدول السنية التي انتقدته مراراً في السنوات الأخيرة. كما أنه تبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي اعتمدتها جامعة الدول العربية، وزعم أنها تتلاءم مع خطته لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وفي كلمة ألقاها في اجتماع القمة، أعلن أن السلطة مستعدة لتولي المسؤولية عن قطاع غزة مرة أخرى دون مشاركة حماس، وأوضح أن معارضة حماس لمبدأ “سلاح واحد، قانون واحد” الذي تنادي به السلطة الفلسطينية هو السبب في عدم تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب باستمرار حماس وفتح بالتوصل إلى المصالحة الوطنية.

لقد دفعت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 طاقات إقليمية ودولية جديدة نحو المنطقة. بعد أكثر من 16 شهراً من الحرب، نجحت إسرائيل في تغيير وجه الشرق الأوسط. لقد تحوّل محور المقاومة إلى وعاء مكسور، واقترب النقاش الداخلي الفلسطيني من الحسم لصالح التيار الوطني الذي اعترف به وكان مستعداً للعيش إلى جانبه. إن الاشمئزاز من حماس والغضب من تصرفات المنظمة هي المشاعر السائدة في الدول العربية التي تسعى إلى استقرار المنطقة بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن القضاء على حماس، وخاصة جناحها العسكري، يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، حيث إن الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر منحت الشرعية لهذا الشرط. حتى اليوم، لا يُظهر الرئيس ترامب أي اهتمام، على الأقل علناً، بالقضية الفلسطينية. ولكن التعاون مع الدول العربية والاندماج في خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة قد يساعد عباس في التعامل مع الرئيس ترامب، الذي أضعف السلطة الفلسطينية إلى حد كبير خلال فترة رئاسته السابقة، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

على إسرائيل استغلال هذه الطاقات لتشكيل تحالف إسرائيلي عربي دولي بقيادة الولايات المتحدة، والذي سيشترط نزع السلاح من المنطقة وانسحاب كل القوات المسلحة منها لإعادة تأهيل قطاع غزة، وهذا بعد إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وإطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. إن أحد شروط تحقيق هذه الخطوة هو موافقة إسرائيل على ضم السلطة الفلسطينية أو أي كيان نيابة عنها إلى القوة التي ستدير وتسيطر على قطاع غزة، فضلاً عن تخلي الولايات المتحدة عن برنامج “الهجرة الطوعية” من القطاع. ومن المرجح أن ترفض حماس هذا المطلب، ولكن قد يؤدي هذا إلى خلق ديناميكية ربما تؤدي إلى تسريع تآكل شرعية المنظمة، ومن ثم تعزيز شرعية السلطة الفلسطينية؛ أي التيار الوطني في الساحة الفلسطينية.

نظرة عليا/ معهد بحوث الأمن القومي 18/3/2025