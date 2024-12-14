هل تصب مصائب بوروسيا دورتموند في مصلحة الجزائر؟

الجزائر- “القدس العربي”:

على طريقة المقولة المأثورة “مصائب قوم عند قوم فوائد”.. أفادت مصادر صحافية، بأن المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، قد يكون الرابح الأكبر من المصائب الكروية الأخيرة التي هبطت فوق رأس نظيره في نادي بوروسيا دورتموند نوري شاهين، وتكمن في تفشي لعنة الإصابة بين لاعبي أسود الفيستيفاليا، وخصوصا الركائز الأساسية على مستوى خط الدفاع.

وتلقى المدرب التركي الشاب، سلسلة من الضربات المؤلمة في الخط الخلفي لأصحاب “سيغنال أيدونا بارك”، آخرها فقدان المدافع نيكو شلوتربيك، بعد انضمامه إلى عيادة المصابين أثناء مشاركته في مباراة منتصف الأسبوع، التي جمعت البوروسيا بعملاق الليغا وأوروبا برشلونة، وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني بنتيجة 3-2 في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، وسبقه ثنائي الدفاع نيكلاس سولي وفالديمار أنتون، وأيضا بداعي الإصابة، ما أجبر المدرب على استدعاء الجزائري الأصل إلياس بن قارة إلى قائمة الفريق أمام البلوغرانا.

من جانبها، قالت منصة “عين الرياضية” في تقرير خاص، إنه بالرغم من عدم حصول المدافع اليافع على فرصته أمام متصدر الليغا، إلا أن إدراج اسمه ضمن قائمة القمة الأوروبية في حد ذاته، يعطي مؤشرات واضحة لإمكانية رؤيته مع فريق دورتموند الأول على المدى القصير، وذلك تزامنا مع اتساع دائرة الغيابات المؤثرة على مستوى خط الدفاع، ما سيزيد من حظوظه في اللعب مع الكبار في قادم المواعيد، وهذا ما يريده وينتظره المدرب بيتكوفيتش منذ فترة ليست بالقصيرة.

ووصف التقرير ما يحدث حاليا داخل بوروسيا دورتموند، بالقفزة النوعية التي تمهد الطريق أمام بن قارة لتسجيل حضوره الأول مع كبار ناديه مع ازدحام جدول المباريات في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، فيما ستكون أشبه بالمكافأة لصاحب الـ17 عاما، بعد نجاحه في التعبير عن نفسه كما ينبغي في مباريات الفريق الودية في الجولة الصيفية الاستعدادية للموسم الجاري، وهو ما كان سببا في تواصل المسؤولين وأصحاب القرار في اتحاد الكرة الجزائري معه، لإقناعه بتمثيل وطن الآباء والأجداد بدلا من الدفاع عن ألوان منتخب مسقط رأسه الألماني، الذي يمثله على مستوى الفئات السنية.

وفي الختام، بصم المصدر على صحة ما كان يتردد في وسائل الإعلام الجزائرية في الآونة الأخيرة، بشأن اتفاق وسطاء رئيس اتحاد كرة القدم وليد صادي، مع إلياس وأسرته على تأجيل خطوة تغيير جنسيته الرياضية من الألمانية إلى الجزائرية، حتى يتم تصعيده للفريق الأول لبوروسيا، بجانب تأمين مستقبله في “سيغنال أيدونا بارك”، بوضع القلم على أول عقد احترافي في مشواره الكروي، وذلك حفاظا على مستقبله وحقه في الاستفادة من التأمين الصحي المخصص للمحترفين في البوندسليغا، وهو ما قد يتحقق قريبا وبالصورة التي رسمها اتحاد الخضر، لتجنب الدخول في ورطة كبيرة، حال كان قد تعرض للإصابة مع المنتخب قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول مع ناديه.