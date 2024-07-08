هل تعثر حصان المغرب في فرنسا؟

لا بد أن فشل اليمين المتطرف في فرنسا في الحصول على أغلبية نيابية مريحة تؤهله للحكم ترك وقعا مختلفا في دول المغرب العربي.

في الأسابيع القليلة التي سبقت الانتخابات أمسكت دول المغرب العربي أنفاسها، خصوصا الجزائر والمغرب، كلٌّ من منظورها ومصلحتها، تحسبا لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

العلاقات المغاربية مع فرنسا، وبحكم الماضي الاستعماري والحاضر الإنساني والثقافي والاجتماعي، تضع أيّ انتخابات تجري في فرنسا تحت المجهر. أما إذا كانت الانتخابات محمَّلة بأثقال من الغموض والمخاوف والشحناء، كما هو حال الانتخابات الأخيرة، فذلك يجعلها أكثر إثارة للاهتمام والحسابات.

لقد جرَّبت دول المغرب وجود اليمين التقليدي واليسار في أعلى هرم الحكم في فرنسا. وجرَّبت «فرنسا التعايش» برئيس يميني وحكومة يسارية والعكس. لكنها لم تجرّب حكم اليمين المتطرف. وعلاقة الدول المغاربية مع هذا المعسكر السياسي معقّدة ومثقلة بكثير من التفاصيل والعواطف.

تقوم مقاربة الدول المغاربية لفرنسا ويمينها المتطرف على كتلة من التناقضات. وتقوم مقاربة اليمين المتطرف في فرنسا لدول المغرب العربي هي الأخرى على تناقضات يصعب تبريرها. رغم أن «مشكلة الهجرة» و«دراما الضواحي» في نظر كثير من الفرنسيين منبعهما مغاربي، إلا أن اليمين المتشدد، وعتاة العنصريين فيه، يحرصون على التفريق بين الجزائر والمغرب، واستطرادا في النظرة إلى الجزائريين والمغاربة.

لا تتردد وسائل الإعلام الفرنسية الداعمة لليمين المتطرف في اتهام الجزائريين، ثم الأفارقة، بأيِّ أعمال شغب أو إخلال بالنظام العام في المدن الفرنسية وضواحيها. لكنها في المقابل تُبدي نوعا من الحذر في اتهام المغاربة، وعندما تفعل تضعهم في سلّة واحدة مع الآخرين، دون تحديدهم بالاسم.

التناقض الآخر يكمن في أن الكلام عن اليمين المتطرف، ومنذ أن فرض نفسه كقوة سياسية في فرنسا خلال العقود الثلاثة الماضية، يقلق الشتات المغربي والأوساط الطلابية في فرنسا، مثلما يقلق كل المنحدرين من أصول أجنبية، لكنه في المقابل يُطمئِن إلى حد بعيد المؤسسة الحاكمة والأوساط السياسية في المغرب. ومن غرائب الصدف أن من بين كل الأحزاب التي ترشحت للانتخابات النيابية الأخيرة، يبدو التجمع الوطني (سليل الجبهة القومية) بكل حمولته العنصرية والإقصائية، الأقرب للمغرب ومصالحه.

بماذا يمكن تبرير هذه التوليفة؟ بالنسبة للمؤسسة الرسمية في الرباط، المهم في الموضوع كله أن اليمين المتطرف لن يجد مشكلة كبرى في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ولن يحسب كثيرا حساب الجزائر إذا ما قرر المضي في هذا الطريق. هذا موضوع حيوي بالنسبة للمغرب وضربة مزدوجة إذا ما حدث، إذ سيحقق منتهى أحلام الرباط من جهة ويقود إلى قطيعة فرنسية مع الجزائر من جهة ثانية. بينما تبقى القضايا الأخرى مثل العنصرية والهجرة والتأشيرات والاستثمارات قابلة للأخذ والرد والتفاوض وللمساومات الظرفية.

عجزت السلطات في الجزائر وفي فرنسا طيلة العقود الماضية عن بناء علاقات ثقة مستقرة ودائمة. كانت الأزمات مثل القدر المحتوم على العلاقات الثنائية بغض النظر عمن يحكم هنا أو هناك

الأحزاب السياسية الأخرى في فرنسا لديها مواقف قريبة من موقف المغرب في موضوع الصحراء الغربية، لكنها لم تُبد استعدادا للاعتراف بسيادته على الإقليم. ومواقفها في هذا الموضوع ليست نابعة بالضرورة من رغبة في التنكيد على الجزائر.

في المقابل، ينظر اليمين المتطرف الفرنسي للجزائر بعين الماضي الاستعماري. ولا يُخفي أحقاده وحنينه لذلك الماضي المأساوي بل ويعتبر استقلال الجزائر خطأً ما كان يجب أن يحدث. وتنظر الجزائر لهذا اليمين على أنه امتداد لذلك الماضي الاستعماري وأسوأ تعبيراته.

المشكلة أن لا علاقة الحب مع المغرب تستقيم، ولا علاقة الكراهية مع الجزائر سوّية. إذ كيف تعشق بلدا (المغرب) هو ذاته مصدر للمهاجرين والموطن الأم لجزء مهم ممن تزعم أن لديك معهم مشاكل في المدن الفرنسية وضواحيها؟ وكيف تؤسس لقطيعة مع بلد (الجزائر) ستحتاج إلى التعامل معه عن قرب وبعمق إذا كنت تريد إنجاح سياسات الهجرة وضبط العلاقات الإنسانية معه.

رغم تعقيدات الحاضر، تستفيد علاقة اليمين المتطرف مع المغرب من خلو العلاقات المغربية الفرنسية ككل من أحقاد الماضي وثقلها المزمن على الحاضر، خلافا لما هو الحال مع الجزائر. وهذا يعود بدوره إلى قصر عمر فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب وخلوها من الدماء والعذابات، ونيل المغرب استقلاله بسلاسة عكس استقلال الجزائر. وبعد الاستقلال، لم يحتج المغرب وفرنسا إلى جهد كبير ووقت طويل لتطبيع علاقاتهما الثنائية وترقيتها. بينما تعجز العلاقات بين الجزائر وفرنسا عن تجاوز فصول التوتر حتى يبدو التطبيع بينهما من ضروب المستحيل.

لقد عجزت السلطات في الجزائر وفي فرنسا طيلة العقود الماضية عن بناء علاقات ثقة مستقرة ودائمة. كانت الأزمات مثل القدر المحتوم على العلاقات الثنائية بغض النظر عمن يحكم هنا أو هناك. لكن المؤكد أن علاقة الجزائر مع فرنسا لو حكمها اليمين المتطرف كانت ستنزل إلى حضيض غير مسبوق. وتنبع تعقيدات علاقة الجزائر مع فرنسا من حضور طرف ثالث يجب أخذه في الاعتبار هو المغرب. والأمر كذلك بالنسبة للمغرب، علاقته مع فرنسا مثلثة الأضلاع أيضا، طرفها الثالث هو الجزائر.

لقد نجح قادة فرنسا حتى الآن في الحفاظ على التوازن الثلاثي بأقل الخسائر، لكن اليمين المتطرف كان على وشك نسفه.

فشل معسكر مارين لوبان وجوردان بارديلا (الذي يتردد أن جده الأكبر جزائري من منطقة القبائل) في الوصول إلى الحكم شكّل انتكاسة لحسابات المغرب. لكنه حتما أثار الارتياح في الجزائر وهي تتابع توارد الأخبار من فرنسا ليلة الأحد.

لكنها استراحة محارب على ما يبدو. زحف اليمين المتطرف متواصل (رفع رصيده من 88 مقعدا برلمانيا في 2022 إلى 143 في انتخابات الأحد) ونجاح الفرنسيين في التصدي له في انتخابات الأحد مسألة مؤقتة. لهذا سيحتم على الجزائر والمغرب الاستعداد لفرنسا يرأسها، أو يرأس حكومتها، هذا اليمين. هي مسألة وقت فقط والسؤال متى وليس هل.

كاتب صحافي جزائري