هل تعرض كريستيانو رونالدو للإهانة عبر شاشة “بي بي سي”؟ – (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

بطريقة صادمة ومغايرة عن الجودة والمهنية المعروفة عن أشهر مؤسسة إعلامية في العالم، سقط تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في المحظور، بهفوة إعلامية بعد الاستهزاء بأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، أثناء تغطية سهرة الإثنين التي جمعت منتخب البرتغال بسلوفينيا في ثمن نهائي يورو 2024، وانتهت بفوز أصدقاء الدون بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية.

وحدثت السقطة الإعلامية في الأشواط الإضافية للمباراة، وتحديدا بعد توجه صاروخ ماديرا لتنفيذ ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، قبل أن يأتي موعد تحليل إعادة ركلة الجزاء المهدرة في فاصل الاستوديو التحليلي، حيث أظهرت اللقطة كتابة عبارة مهينة لهداف ريال مدريد التاريخي، باستبدال اسمه على الشاشة إلى Misstiano Penaldo، في إشارة ساخرة إلى تخصصه في إضاعة ركلات الجزاء، إلى جانب الاسم الاستفزازي المفضل لخصومه “بينالدو”.

وبينما كان مناصرو رونالدو يتساءلون حول صحة الصورة المنتشرة كالنار في الهشيم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، نقلت العديد من وسائل الإعلام عن صحيفة “ديلي ميل”، أن أسطورة تشيلسي والمنتخب الإنكليزي جون تيري، قطع الشك باليقين، بعدما نشر مقطع الفيديو عبر حسابه في منصة “إنستغرام”، وعلق عليه قائلا: “هذا عار يا بي بي سي”، لتتوالى ردود الأفعال الغاضبة من هذه السخرية غير الاحترافية من لاعب بحجم وشعبية كريستيانو.

في السياق ذاته، نقلت نفس الصحيفة البريطانية عن أحد نشطاء “السوشيال ميديا” الغاضبين من تهكم “بي بي سي” على رونالدو، قوله: “هذا مخزٍ يا بي بي سي. على الشبكة أن تخجل من هذا السلوك”، وآخر كتب: “حتى بي بي سي تكتب أسماء ساخرة عن رونالدو. ما هذا؟”، وثالث تقمص دور المحامي عن كريستيانو، وكتب: “إنهم يكرهونه كثيرا. هذا عمل سيئ للغاية”.

أيضا في تفاعله مع هذا “الترند”، توقع موقع “Goal” العالمي، أن تدفع إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، فاتورة باهظة الثمن في الفترة القادمة، والأمر لا يتعلق فقط بحملات الهجوم الشرس التي تتعرض لها الشبكة حاليا في ردود أفعال عشاق النجم الكبير على هذا الموقف، بل أيضا في الإجراءات القانونية التي سيتخذها أشهر وأغنى رياضي في العالم ضد القناة الإنكليزية الكبرى، للمطالبة بتعويض ضخم.

الجدير بالذكر، أنه بالرغم إخفاق رونالدو في تسجيل ركلة الجزاء أثناء المباراة، إلا أنه كان سباقا في إحراز أول ركلة ترجيحية، ليضرب موعدا مع وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي في واحدة من قمم الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية التي سيحتضنها ملعب “فولكسبارك” مساء الجمعة القادمة.