هل تعني إيران بالرد غير التقليدي ضرب إسرائيل بصواريخ فرط صوتية بحمولة تفجيرية هائلة

لندن- “القدس العربي”:
هددت القيادة السياسية والعسكرية في طهران برد قاس وغير تقليدي إذا تجرأت إسرائيل وهاجمت إيران وخاصة المنشآت الحساسة مثل المشروع النووي والنفط، وقد تكون تعني بذلك تزويد الصواريخ فرط صوتية بحمولة تفجيرية هائلة للتسبب في أضرار جسيمة.
وكانت إيران قد ضربت إسرائيل يوم فاتح أكتوبر الجاري كرد على مجموعة من التجاوزات الخطيرة ومنها اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس واغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله، واعترف رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ليلة هذا السبت بأن هجوم فاتح أكتوبر كان الأخطر في تاريخ الكيان. وعمليا، لم يسبق لإسرائيل أن تعرضت لهجمات بهذا الحجم أجبر غالبية ساكنتها على اللجوء الى الملاجئ، كما ألحق أضرارا بقواعد عسكرية منها نيفاتيم.
وتدرس إسرائيل كيفية الرد وتتعهد وتهدد برد كبير وقوي، وتؤكد المعطيات العسكرية عدم قدرة الجيش الإسرائيلي الرد بشكل كبير دون مساعدة ودعم لوجيستي مكثف من القوات الأمريكية، ذلك بسبب العجز عن اعتراض هجوم إيراني كبير. ويوجد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في إسرائيل منذ هذا السبت لدراسة كيفية مساعدة إسرائيل في العملية العسكرية. ويأتي التنسيق بحكم أن إسرائيل أصبحت ضمن القيادة المركزية الأمريكية منذ يناير 2021 بعدما كانت تابعة للقيادة الأمريكية الخاصة بأوروبا.
ويرى الخبير الروسي ونائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية ودكتور العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف أن صواريخ إيران التي استهدفت إسرائيل لم تكن بها حمولة تفجيرية كبيرة لألحاق أضرار جسيمة بالكيان، بل ردت طهران من باب الانتقام الرمزي، وكذلك لإنهاك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وكل هذا لتجنب ما أمكن حربا إقليمية كبيرة ستجر بدون شك الى مشاركة الولايات المتحدة للدفاع عن الكيان. وعمليا، يجمع الكثير من الخبراء أن صواريخ إسرائيل كانت ذات حمولة تفجيرية ضعيفة باستثناء تلك التي استهدفت القواعد العسكرية الجوية. ولهذا، يتحدث العالم عن أضرار أصابت بعض القواعد وليس المباني المدنية.
وبناء على هذه المعطيات، قد تكون إيران تعني بالرد القاسي وغير التقليدي في ردها على الهجوم الإسرائيلي المرتقب هو ضرب الكيان هذه المرة بصواريخ باليستية فرط صوتية بحمولة تفجيرية كبيرة جدا تسبب في أضرار جسيمة جدا تستهدف القواعد العسكرية والمباني الحكومية والبنيات التحتية مثل الكهرباء وتوزيع الماء وبنيات النقل مثل المطارات والسكك الحديدية. وعمليا، ورغم مشاركة مختلف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي والغربي وعلى رأسها الأمريكي في اعتراض الصواريخ الإيرانية يوم فاتح أكتوبر، فإذا قررت طهران استهداف منشأة معينة وتدميرها فقط تستهدفها بوابل كبير من الصواريخ يجعل اعتراضها دفعة واحدة صعبا إن لم يكن مستحيلا.
تكرس الاعترافات العلنية لأركان النظام القناعة بحالة الخراب التي وصل اليها حكم الملالي، وبلوغه نهاياته في جميع المجالات، مع تزايد حالة التفجر التي يعيشها المجتمع.
اسراءيل ومنذ النشاءة عودتنا علي سياسة الهروب إلى الأمام بالرد على كل اعتداء تتعرض له سواءا كان صغيرا ام كبيرا.
وهذه سياسة ثابتة تبناها كل حكام الكيان المسخ حيث يدركون ان هذا الكيان اللقيط موجود وسط فيض بشري معادي وفوق ارض ترفضه وتلفظه.
فلو تراخي المسؤولون الاسراءيليون عن اي رد فهذا يعتبر في عقيدتهم الصهيونية الراسخة موءشر ضعف يغري الوسط المعادي على تكرار مهاجمتهم.
فما بالك ان يتم مهاجمة قواعد الطيران التي يتم منها نشر الموت في غزة ولبنان وبقية بلاد العرب؟ لن يمر ذلك الاعتداء الإيراني بدون رد صهيوني.
إذا الرد على ايران قادم لا محالة وبكل المقاييس فلا مفر من ذلك.
ما هو المهم الان ، هو طبيعة الانتقام الإيراني على الرد الاسراءيلي المدمر، وانا اعتقد ان على ايران ان لا تكرر السياسة الخاطئة بالرد بالتنقيط وان الرد الإيراني الثالث هذه المرحة وبعد تدحرج كرة النار يجب ان يكون مزلزلا، في المليان وان يشمل البنية السكانية الكثيفة للمسخ وهذا مايوجع الكيان ويضربه في مقتل وهذا ما كان وما زال يتحاشاه الجميع حتى الان ما عدا حماس بما تملك من إمكانيات.
أضربوا مظاهر الحضارة بما تمثله من أبراج عالية فهذا اول مايفعله الصهاينة في الضرب في بلاد العربان فليكن الجزاء من جنس العمل.
اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين .
لو ان ايران صرف واحد بالمئة على البلدان العربية لدعم ثوراتهم أنفقته على قمع الشعوب لكانت شعوب الوطن العربي كله معهم الآن.
ولكنهم قرروا الوقوف وراء مصالحهم لهذا لن تجدوا من يستنكر هذه ردة فعل طبيعية من الشعوب .
قرروا الوقوف مع الحكام نفسهم الذين تخلوا عنهم الآن . لو نجحت ثورة سوريا لكانت انتشرت في الوطن العربي كله من المحيط إلى الخليج .
ولكن عوضاً عن ذلك سوريا أصبحت محطمة الأحلام للشعوب المطالبة بالحرية واصبحت مثالاً يضربه الملوك والأمراء والحكام كلهم لشعوبهم إما ان نبقى أو تصبحون مثل سوريا .
والله صدقت يا جوبا، صرنا عبرة لمن يعتبر!
بغض النظر عن قدرة ايران على الردع،
إسرائيل لن تتأخر كثيرا بالرد لانعكاس ذلك على جبهة لبنان، واغلب الظن ان الضربة الانتقامية من قبل الكيان الصهيوني ستكون خلال هذه الأيام حتى لا يطول الأمر ويفسر على انه ضعف.