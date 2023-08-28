هل تغير موقف ليفربول من بيع محمد صلاح؟

لندن- “القدس العربي”: أثيرت ضجة على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية والعربية، بعد تجدد الشائعات عن اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي بالأسطورة محمد صلاح، استنادا إلى الرواية الرائجة في الصحف والمواقع الرياضية السعودية، بأن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، التي حسمها الريدز بهدفين مقابل هدف لحساب أحد الجولة الثالثة للدوري الإنكليزي الممتاز، ستكون الأخيرة للفرعون مع ناديه.

ورغم تعهد المدرب الألماني يورغن كلوب ببقاء نجمه لنهاية الموسم، لم تتوقف الشائعات والأقاويل عن العروض السعودية الخيالية، آخرها ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وأيضا صحيفة “ميرور”، بشأن ثقة المسؤولين في نادي اتحاد جدة في الحصول على توقيع صلاح، اكتملت بتقارير محلية، راهنت على سفره إلى دبي بعد صدام جيوش المدينة، من أجل الخضوع للفحص الطبيعي، الذي سيعقبه الإعلان الرسمي عن المفاجأة المدوية.

وكما كان متوقعا، لم يجد كلوب مهربا من أسئلة المراسلين حول صحة ما يتردد عن نهاية رحلة صلاح وإمكانية سفره إلى دبي مساء الإثنين، وذلك في حديثه الروتيني مع الصحافيين بعد أمسية الأحد، ليجد نفسه مضطرا لإعادة ما قاله في ظهوره الإعلامي الأخير الأسبوع الماضي، بأن المو سيبقى في قلعة “الآنفيلد” بنسبة 100%.

ونفى مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، ما يُثار عن وقوفه كحجر عثرة أمام انتقال صلاح إلى دوري روشن، قائلا “لا أحد يتحدث عن نهاية صلاح معنا، أنا شخصيا لم يتحدث معي أحد في هذا الأمر، لذا لا ينبغي علينا أن نقول الجميع يتحدث. أكررها قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي منتهية، وذلك لأنه سيبقى ملتزما معنا”.

وجاءت تصريحات مدرب الريدز، بعد إنجاز صلاح بمعادلة الرقم القياسي للميغا ستار الجزائري رياض محرز، كأفضل صانع ألعاب أفريقي في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 61 تمريرة حاسمة من مشاركته في 234 مباراة، آخرهم هديته للمهاجم الأوروغوياني داروين نونييز، التي سرق بها الثلاث نقاط من قلب “سان جيمس بارك” في اللحظات الأخيرة، بخلاف أهدافه الـ140 في نفس عدد المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلام السعودي، بالكاد لم يتوقف عن ربط مستقبل صلاح بحامل لقب دوري روشن على مدار الأسابيع والأيام القليلة، وسط تسونامي من القصص والروايات عن امتيازات العقد الملكي الذي ينتظر قائد المنتخب المصري، مثل الإقامة في واحد من أفخم قصور العاصمة الثانية، والاستمتاع بأسطول من أغلى وأشهر السيارات الفارهة في العالم، وقبل هذا وذاك، ينتظره راتبا خياليا يلامس الـ200 مليون يورو في الموسم الواحد.