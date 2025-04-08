هل تفوق مسلسل «بنات المحروسة» الجزائري على دراما «معاوية» في رمضان؟

الجزائر – «القدس العربي»: كشف موقع «سوليوود» السعودي في استفتاء أطلقه لاختيار أفضل الأعمال في موسم دراما رمضان 2025، تفوق مسلسل «بنات المحروسة» الجزائري على دراما «معاوية» الرمضانية.

كما نالت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم لقب أفضل ممثلة في الدراما العربية عن دورها في ذات المسلسل.

وتمكن المسلسل وهو للمخرج أسامة قبي من حصد نسبة تصويت 39% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متفوقًا على عدد من المسلسلات العربية الأخرى، على غرار مسلسل «معاوية» لأحمد مدحت، الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة تصويت بلغت 25.99%، فيما نال مسلسل «ابن الباشا» لجوليان معلوف المرتبة الثالثة بنسبة تصويت 7.13%، و6.62% لمسلسل «رحمة» لمحمد علي المجبود الذي جاء في المرتبة الرابعة.

وفازت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم بلقب أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل بنسبة تصويت بلغت 33.65% محتلة بذلك المرتبة الأولى، كما تفوقت على بطلة مسلسل «معاوية» الممثلة عائشة بن أحمد، التي تحصلت على المرتبة الثانية بنسبة 19.97% وبطلة مسلسل «ابن الباشا» الممثلة هند نزار التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة تصويت 12.07% والممثلة التونسية ريم الرياحي، التي نالت المرتبة الرابعة بنسبة 10.87% عن دورها في مسلسل «الفتنة».

وضمن هذا الاستفتاء السعودي فاز مسلسل «شارع الأعشى» بلقب أفضل مسلسل سعودي، و»إش إش» كأفضل مسلسل مصري، كما توج مسلسل «أم أربعة وأربعين» بلقب أفضل مسلسل خليجي، و»بالدم» كأفضل مسلسل في الدراما السورية واللبنانية، وحصل الممثل لجين إسماعيل لقب أفضل ممثل في الدراما العربية، فيما نال الفنان خالد صقر لقب أفضل في الدراما السعودية عن دوره في مسلسل «شارع الأعشى»، واحتل عبد الرحمن نافع المركز الثاني عن أدواره في مسلسلي «الشميسي»، و»شارع الأعشى»، و»عمتي نوير»،

وما زالت التقييمات حول دراما رمضان هذا العام تترى، حسب بعض المواقع الفنية العربية وصناديق السينما، فيما ينتظر أيضا تكريم عدد كبير من نجوم التلفزيون العرب الذين أمتعوا الجمهور بإبداعاتهم في موسم رمضان لهذه السنة.