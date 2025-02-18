هل تلجأ أحزاب في المعارضة المصرية للموالاة لحصد مقاعد في الانتخابات المقبلة؟

القاهرة ـ «القدس العربي» : كشفت مصادر سياسية عن أن 3 أحزاب محسوبة على المعارضة في مصر، قد تخوض انتخابات البرلمان المقبلة، ضمن قائمة الموالاة التي يسعى لتشكيلها حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الغالبية في البرلمان، ورغم نفي البعض من هذه الأحزاب، إلا أن التساؤلات بقيت مطروحة في هذا الشأن.

وبينت المصادر أن أحزاب، «المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«العدل» و«الإصلاح والتنمية» خاضت خلال الفترة الماضية مباحثات مع حزب «مستقبل وطن» لخوض الانتخابات على قائمته.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2025، قبل 60 يوماً من إتمام البرلمان الحالي خمس سنوات من أول انعقاد له.

الاصطفاف الوطني

حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يترأسه محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، نفى صحة هذه المعلومات، لكنه في الوقت نفسه لم ينف احتمالية خوض الانتخابات في قائمة الموالاة، مبررا ذلك بأن التحديات التي تواجهها مصر تتطلب الاصطفاف الوطني، في إشارة إلى توتر العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة إلى دول بينها مصر والأردن، وإعلان القاهرة رفضها لمخطط التهجير.

وقال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» إن الأحزاب الثلاث تعاونت بالفعل في قائمة موحدة خلال انتخابات 2020. لكنه نفى وجود تحالفات حتى الآن تتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام لمجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف: نحن كحزب عضو في الحركة المدنية الديمقراطية، نؤكد أننا منفتحون على جميع الأحزاب، وحزب الإصلاح والتنمية لديه تاريخ من المشاركة الفعالة منذ انتخابات 2012 مرورا بانتخابات 2015، وأخيرا 2020، وننتظر صدور قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التعاون مع الأحزاب الأخرى.

وأكد على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ولفت إلى أن حزب الإصلاح والتنمية يولي أهمية كبرى لتعزيز المشاركة السياسية وتمثيل كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الحزب يعمل على إعداد كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة العمل البرلماني بشكل فعال.

رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية: القائمة الموحدة انحراف عن قيم الديمقراطية

وأضاف: نحن نؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل، ولذلك نحرص على إشراكهم في صنع القرارات ووضع الاستراتيجيات التي تخدم الوطن، مؤكدا أن الحزب سيعمل على تقديم رؤية واضحة ومتكاملة خلال الانتخابات المقبلة، تركز على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، وتعزيز الخدمات العامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، بين أن الحزب سيبحث أي فرص للتعاون مع الأحزاب الأخرى بما يخدم المصلحة العامة، مع الحفاظ على استقلالية قراراته ومراعاة مصالح قاعدته الشعبية. وقال: نحن نعمل دائمًا من أجل الوطن، وهدفنا الأساسي هو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار السياسي.

وأكد أن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة بقوة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ودعا جميع القوى السياسية إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المرحلة الديمقراطية المهمة.

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد نفى هو الآخر الاستقرار على الانضمام لتحالف الموالاة.

وسبق وأعلن هذا الحزب تجميد عضويته في الحركة المدنية الديمقراطية في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن رفضت الحركة دعم رئيسه فريد زهران في الانتخابات الرئاسية، وتركت الحرية لأعضائها لدعم أي من المرشحين المحسوبين على المعارضة، والتي صب معظمها في مصلحة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي قبل أن يعلن انسحابه من الانتخابات بسبب ما قال إنه «تضييق» مارسته السلطة على مؤيديه في مرحلة جمع التوكيلات من المواطنين.

ونفى المحامي أحمد فوزي، القيادي في الحزب، انضمام الحزب إلى قائمة وطنية تضم حزب «مستقبل وطن». وقال: ما يتم ترديده غير صحيح، والأمر لم يعرض رسميا على الهيئات الحزبية، ولم تتم مناقشته بشكل جاد بين أعضائه.

وأكد في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أنه رفض هذا الأمر في انتخابات 2020، لافتا إلى أن الأمر لم يعرض عليه، وأن ما يتردد لا يمثل موقف الحزب الرسمي.

ووجه نقدا لمن يتطرقون إلى مسائل سياسية بشكل غير بناء، من أفراد لم يساهموا في تغيير حقيقي.

أزمة سياسة

واعتبر فوزي أن السياسة في مصر تشهد حالة من الركود، مع تراجع النقاشات الجادة حول قضايا المجتمع، مما يعزز من أزمة الديمقراطية.

ولفت إلى أن انتخابات البرلمان المقبلة يجب أن تكون بمثابة فرصة لتطوير الكوادر السياسية، من خلال تشجيع المشاركة والتفاعل مع المواطنين.

وبين أن المشاركة في الانتخابات هي وسيلة رئيسية للاحتكاك بالشعب والتعرف على مشاكله، رغم أن العديد من القضايا المهمة لم تحسم بعد، مثل تحديد موعد الانتخابات وقانون الانتخابات.

وأكد أن الوضع السياسي في مصر يمر بأزمة حقيقية بسبب تدهور القوى الديمقراطية، حيث لا توجد مؤسسات حرة ولا نقابات عمالية نشطة، فضلاً عن قلة الشباب المشتبكين في الشأن العام، لافتا إلى أن هذا الوضع أدى إلى تزايد الخوف السياسي وغياب النقاش السياسي البناء.

وقال: مصر لا يوجد فيها أي انتخابات حرة من عام 1954 حتى الآن، والحرية أمر مختلف عن النزاهة، النزاهة تتعلق بالإجراءات وهي توفرت في انتخابات 1976 و2000 و2005 و2011 وانتخابات رئاسة في عام 2012 واستفتاء دستور في عامي 2012، و2014.

وتابع: المشاركة ومقاطعة الانتخابات لكل مناسبة انتخابية يكون لها هدف، الانتخابات في مصر أصلا، رغم مشاكلها هي الفرصة الوحيدة التي يستطيع فيها السياسيون الاشتباك مع المواطنين في مصر، وهي الآلية الوحيدة التي يتعلم فيها السياسيون الاحتكاك بالمواطنين.

وأكد أن مصر منذ عام 2014 تعاني من غياب تام للمؤسسات التي كانت تشكل صلب الحياة السياسية والاجتماعية، مثل الجامعات والنقابات العمالية والأحزاب السياسية، ما جعل المواطن المصري، خاصة من لم يتعد عمره الـ30 عاما بعيدا تمامًا عن الشأن العام.

ولفت إلى أن هذا الوضع أدى إلى تجهيل جيل كامل، وأدى إلى إغلاق المجال السياسي بشكل كامل، حتى أصبح من الصعب على أي فرد أو فئة التعبير عن آرائهم أو المشاركة الفعالة في القضايا العامة.

وتابع: جرى التنكيل بالعديد من الكوادر السياسية، وحُرمت من ممارسة أي نشاط يخص الشأن العام، بينما قرر البعض الاعتزال نهائيا، أما البعض الآخر فقد أصبح يشعر أن لا أمل له سوى الانصياع التام للأوضاع، أو قد يصل الحال ببعضهم إلى تصورات غريبة، كأن ثورة يناير مجرد مشهد يجب مشاهدته مرارا وكأنها فيلم ترفيهي.

واعتبر أن الأكثر إيلاما هو أن هناك من يعتقد أن البقاء في هذه الأوضاع المأساوية هو الخيار الوحيد، بينما تتم مناقشة القضايا السياسية في مصر بمنطق قديم يعود إلى السبعينيات والثمانينيات، وما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أوضح فوزي أن القوى الديمقراطية يجب أن تركز على قضايا أكبر من المناكفات السياسية أو التحديات المتعلقة بالتحالفات الانتخابية.

وشدد على أن الأحزاب الديمقراطية في حاجة إلى الضغط على السلطة من أجل ضمان بيئة انتخابية عادلة، مع التركيز على رفع القيود عن المعارضة والسماح بمشاركة واسعة في الانتخابات.

وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تبني استراتيجية وطنية تضمن تنمية الكوادر السياسية وتعزيز التعليم السياسي والمشاركة المجتمعية، بعيدًا عن الاستقطاب الذي يؤدي إلى الإقصاء والتهميش.

تنظيم شمولي

في المقابل، أعرب مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، عن رفضه القاطع للمحاولات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة الموحدة تحت مظلة ما يسمى الاصطفاف الوطني، مشددا على أن هذه المحاولات تمثل انحرافا صارخا عن قيم الديمقراطية وخروجا على مبادئ الدستور المصري، كما أنها تعيد إنتاج النظام الأحادي الشمولي في قالب تعددي شكلي وهزيل.

وبين أن هذه الخطوة تتعارض بشكل صريح مع توجهات ومبادئ الحركة المدنية الديمقراطية، التي تسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وتوازن السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام التعددية والتنوع السياسي والاجتماعي. كما أنها تتناقض مع رؤية الحركة لمستقبل مصر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحريات العامة.

ولفت إلى أن قبول الحركة المدنية الديمقراطية بمبدأ التوافق الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بالانضمام إلى قائمة موحدة مع أحزاب تتبنى السياسات الراهنة، والتي تكرس نظام الكفيل وتهيمن على مؤسسات الحكم والأحزاب والنقابات والعمل الأهلي، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تفقد الحياة البرلمانية جوهرها، وتحول البرلمان إلى تنظيم شمولي جديد، مما يتناقض مع أهداف الحركة ومبادئها.

وأضاف الزاهد أن المادة 5 من الدستور المصري تنص صراحة على أن النظام السياسي في مصر يقوم على تعدد الأحزاب، وأن محاولات فرض القائمة الموحدة تحت ذريعة الاصطفاف الوطني تمثل انحرافا عن هذا المبدأ الدستوري. كما أكد أن موضوع الاصطفاف لا يصلح غطاء لهذا الانحراف، ولا يجوز استخدامه كذريعة لإلغاء التعددية السياسية وإفراغ الحياة البرلمانية من مضمونها الديمقراطي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحركة المدنية الديمقراطية ستواصل نضالها من أجل بناء دولة المواطنة والقانون، ودعم استقلال السلطات، وضمان التداول السلمي للسلطة، والاعتراف بالحق في التعددية والتنوع كأساس للديمقراطية الحقيقية. ودعا جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى التصدي لهذه المحاولات التي تهدد مستقبل الديمقراطية في مصر.

وكانت الحركة جددت في بيان عقب اعتقال المتحدث الأسبق باسمها المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أواخر الشهر الماضي، التأكيد على موقفها المبدئي بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية المقبلة.

وسبق للحركة المدنية أن تقدمت بمشروع قانون خلال جلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعتمد على «القائمة النسبية المفتوحة» فيما تمسكت أحزاب الموالاة بنظام «القائمة المطلقة» وهو المعمول به حاليا، والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي.

و«القائمة المغلقة» هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب فيها تغيير ترتيب المرشحين الذين تم اعتمادهم من الحزب أو التكتل الحزبي صاحب القائمة، وتفوز القائمة بالتمثيل النيابي جميعها أو تخسر كلها، أما القائمة النسبية المفتوحة، ففيها يفوز كل حزب بحصة من المقاعد النيابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.

إلا أن مصادر من الحركة كشفت عن أن اللجنة المشكلة لإدارة الانتخابات أعدت مشروع قانون جديد ستقدمه للحوار الوطني يعتمد على تقسيم الدوائر بين ثلث للنظام الفردي وثلث للقائمة النسبية وثلث للقائمة المطلقة.