هل تم تقطيع أوصال المحور الإيراني؟

قال المرشد الأعلى الإيراني في كلمة نشرها موقعه الرسمي، (يجب أن لا يكون هناك شك أن ما حدث في سوريا نتيجة لمخطط أمريكي ـ صهيوني)، وأضاف (نعم دولة مجاورة لسوريا قامت بوضوح بدور في هذا الأمر، ومستمرة في القيام بذلك ـ يمكن للجميع رؤية ذلك ولكن المتآمر الرئيسي ومركز القيادة يكمن في أمريكا والنظام الصهيوني). لكن قبل ذلك وبعد ساعات من سقوط نظام بشار الأسد قالت إيران، إنها تتوقع استمرار العلاقات مع دمشق بناء على نهج بعيد النظر وحكيم للبلدين. فهل كلام المرشد صُراخ متوجّع من فداحة الخسارة؟
يبدو أنه لم يكن أي أحد في طهران يتوقع سقوط بشار الأسد، على الرغم من أنه ومنذ الصيف الماضي كان العديد من الصحف الغربية تكتب، بأن المعارضة تتجه إلى القيام بعمليات عسكرية، تستهدف إسقاط النظام القائم في دمشق.
الضربات القاسية التي تلقتها إيران وقطع ذراعها في لبنان، كانت الكابح لدورها في الحفاظ على بشار الأسد. كما أن خطأها الاستراتيجي كان تعاملها مع الوضع الجديد الناشئ بآليات قديمة
ويمكن أن يكون صحيحا ما يقوله المرشد عن تحذيرات إيرانية لبشار الأسد بوجود مؤامرة تُحاك لإسقاطه، لكن ليس صحيحا القول بأنه تجاهل تلك التحذيرات، بل الصحيح هو أنه كان مطمئنا الى أن وجود الفاعلين الروسي والإيراني الى جنبه هو ما سيجنبه السقوط، فهما من أعطاه عمرا إضافيا في السلطة منذ عام 2011 على أقل تقدير إلى يوم سقوطه. لكن جهله المطبق جعله لا يرى أن الحرب في أوكرانيا قد احتكرت القوة الروسية، وأن الضربات الموجعة التي تلقاها حزب الله، أفقدت إيران القدرة على التنفس خارج خريطتها الجغرافية. وهنا حصل الاختراق الذي بتر الذراع الآخر لطهران، ففي الوقت نفسه الذي تم فيه وقف إطلاق النار في لبنان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت التطورات الميدانية في سوريا في التسارع، حيث سيطرت المعارضة على مناطق وبلدات عدة في ريف حلب في غضون ساعات قليلة. في هذه اللحظة كان الجيش السوري لا يزال يقاتل، وروسيا وإيران موجودتان في الميدان أيضا، لكن روسيا شعرت بأن الجيش السوري ليس على ما يُرام، وأن عملياتها الجوية تحتاج إلى قوات تمسك الأرض لكنها غير موجودة، ما اضطرها في اليوم التالي إلى الطلب من الحكومة السورية بالحفاظ على الجبهة والقتال بصورة أكبر، من أجل إعادة السيطرة على المدن والبلدات التي سقطت. لكن المفاجأة جاءت بدخول قوات المعارضة إلى حلب بسهولة فائقة.
وعلى الرغم من أن بشار الأسد ما زال في عنجهيته ويقول إن ما يسميه الإرهاب يجب التعامل معه بالقوة، لكن كلا من موسكو وطهران أدركتا المأزق الخطير الدائر في الميدان، فلم يجدوا أمامهم سوى التوسل بالطريق السياسي، علّه ينقذ حليفهم وينقذ سمعتهم أيضا، وقد بادر الطرفان في محاولة للحديث مع تركيا من أجل التوصل إلى حل سياسي، على اعتبار أنها هي الداعم الرئيسي للمعارضة السورية. وطرحت طهران مبادرة اجتماع، لكن بدا واضحا الاختلاف بين الأطراف المجتمعة على الوصول إلى آلية مناسبة للحل، ما اضطر بوتين إلى الاتصال هاتفيا بالرئيس التركي أردوغان، في محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة في إطار أستانا، لكن يبدو أن أنقرة رأت بشكل واضح عدم وجود إرادة للقتال بالنسبة لقوات النظام السوري، في حين أن المعارضة حققت مكاسب كبيرة على الأرض، ما جعل البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة لا معنى له في ظل نجاح الميدان. وهنا تغيرت نبرة التصريحات لكل الأطراف. فطهران قالت إننا مستعدون لإرسال قوات إلى سوريا في حال طلبت منا ذلك الدولة السورية. وتركيا بررت موقفها بالقول إننا اقترحنا على بشار الأسد اللقاء من أجل وضع حد للأزمة السورية وتطبيع العلاقات، لكنه رفض. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحا وهو هل تخلت طهران عن عاملها في دمشق بشار الأسد؟
إن الضربات القاسية التي تلقتها إيران مباشرة وقطع ذراعها في لبنان، كانت هي الكابح لدورها في الحفاظ على بشار الأسد. كما أن خطأها الاستراتيجي كان هو تعاملها مع كل الوضع الجديد الناشئ بآليات قديمة. فمنذ عام 2003 عندما حصل غزو العراق إلى عام 2023، كانت طهران تتعامل مع الولايات المتحدة على طريقة المُساكنة. بمعنى أنهم يختلفون في أكثر من مكان، لكنهم يسيرون على حافة الهاوية وصولا إلى اتفاق يحقق مصلحة كل طرف. وبقيت طهران تعتمد هذه المقاربة حتى واقعة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان واضحا أن هناك تفاهم إيراني أمريكي لضبط الوضع في المنطقة وإبعادها عن الوصول إلى حالة الانفجار الكبير. الأمريكيون يضبطون السلوك الإسرائيلي، والإيرانيون يضبطون سلوك أذرعهم. لكن ضرب إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق كان إيذانا بأن الولايات المتحدة قد تخلت عن هذا الاتفاق مع طهران، لذلك صرّح عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني السابق، بأن مسؤولية ما حدث تقع على الولايات المتحدة، وهو دليل على وجود ذلك الاتفاق بين الطرفين، ثم جاء اغتيال إسماعيل هنية ليتبعه تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد إيران وأعوانها، ومع ذلك بقيت طهران تتعامل بالآليات القديمة، وما يسمى سياسة الصبر الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على الرغم من دخول المنطقة مرحلة جديدة، لكن عند تفجيرات وسائل الاتصال المستخدمة من قبل ذراعها حزب الله، ثم استهداف حسن نصرالله وقيادات الصف الأول والثاني في الحزب، والتهديد باغتيال المرشد وتغيير النظام، حينها أدركت طهران عطب سياستها وفشلها في فهم طبيعة المرحلة الجديدة، وهو إدراك جاء متأخرا كثيرا. وهنا حاولت العودة باختيار أساليب ووسائل جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة، لكنها وجدت نفسها قد فقدت المبادرة وتعرضت هي ومحورها إلى ضربات قاصمة، تحتاج إلى وقت طويل للتعافي منها والعودة مرة أخرى الى ممارسة دورها المعروف في المنطقة.
إن الحديث الإيراني عن ما يسمونه الهوية الإرهابية للحكم الجديد في سوريا، إنما هو قفز فاضح على حقيقة دورها في صنع ميليشيات إرهابية جابت المنطقة وارتكبت جرائم فادحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا. ألم يكن ذراعها حزب الله مُصنّفا على قائمة الإرهاب في العديد من الدول؟ أليست ميليشيات الزينبيون والفاطميون وميليشيات عراقية ميليشيات إرهابية أيضا؟ من الذي قام بحصار داريا والمعظمية السوريتين؟ من الذي قتل النساء والأطفال في القُصير ورفع الشعارات الطائفية فيها؟ أليست هي إيران وأذرعها الإرهابية؟
المشكلة أن إيران هي من صنعت الميليشيات الإرهابية في المنطقة واستخدمتها كوسائل في صنع سياساتها الخارجية، وكانت تظن أن سياسة المُساكنة مع الولايات المتحدة سوف تستمر، حتى تحقيق كل مصالحها في السيطرة على كل دول الجوار، واليوم انتهى ذلك التعايش وبُتر ذراعها الآخر والأهم في دمشق.
كاتب عراقي
استاذ، حتى نناقش مقالك اليوم نقول؛ إيران يهمها اربع أمور؛ أولا. رفع الحصار عنها وإطلاق ارصدتها. ثانيا. ضمان عدم ضربها وتدميرها. ثالثا. اعطائها دور رسمي اساسي باعتراف دولي في منطقة الخليج، لاتزعجها فيه دوله أخرى. رابعا. الوريث؛ المصادقة الدولية على توريث السلطة من الخامنئي لابنه… لذلك موضوع النووي ممكن الاستغناء عنه. أمور أخرى يعرفها القارى؛ وهي؛ إيران ورطت حماس في حربها ضد اسرائيل تحت حجة (الجبهات المفتوحة؛ اي ما ان تبدوا ياحماس حربكم حتى نفتح على الكيان جبهات يوم القيامة من لبنان وسوريا والعراق واليمن تناصركم وتقضي على دولة اسرائيل).. ما نعرفه ايضا؛ إيران باعت حماس، وباعت حزب الله وقادته وتخلت عن الأسد( مجبرة).. روسيا تخلت عن الأسد مقابل ضمانات بأن ما أخذته من أوكرانيا ستحتفظ به إلى الابد، بالإضافة إلى ضمانات بأن لها نسبة في إعادة اعمار سوريا ، اي انها تركت سوريا مختارة… الاسد؛ اساء تقدير الخصم ولم يفهم السياسة الدولية.. واعتمد على قانون قديم وهو؛ اسرائيل تريدني، ولا تريد احد مكاني في سوريا… هذا ملخص ماحدث في سوريا.
اذا إيران ورطت حماس كما تدعي.. هات برهانك إن كنت صادق؟؟؟
الشعب الإيراني يغلي على حكومته بسبب الأزمة الإقتصادية , والتي تسبب بها نظامه القمعي !
النظام الإيراني خسر عشرات المليارات بالإستثمار بسوريا !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
إيران ياعزيزي الكروي لم تخسر دولار واحد، فقد استثمرت الشعوب العربية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين في حروبها واستغلت أموال العراق السائبة في تمويل هذه الحروب، ودعم الرئيس السوري، المليارات خرجت من العراق إلى إيران ومولت حزب الله في لبنان والرئيس الأسد، وحماس، بعد أن تدخل إيران ثم تخرج منها للجهات المذكورة… هذا هو الملخص؛ إيران لم تخسر مال، مثلما لم تخسر من الرجال
إيران يااستاذ مثنى بدا العد التنازلي لها بعد مقتل سليماني او بالاصح بعد ضرب مصافي النفط السعودية، اي نعم حيث ضربت الخطوط الحمراء عرض الحائط … أما سوريا وحاكم سوريا فبدا العد التنازلي له، من اول ضربة جوية قامت بها اسرائيل لحزب الله في لبنان، حيث بدا واضحا انها تريد القضاء على حزب الله… وهذا ماحصل… بشار لم يفهم هذه الرسائل، واستمر في غيه وطغيانه، متصور ان تيار السياسة الدولية في صالحه، ونسي ان سقوط الدول والأنظمة يبدأ دائما من تحولها من لاعب دولي/او إقليمي إلى ورقة، وسوريا وبشار تحولا إلى ورقة يوم بداية الحرب الأهلية السورية، ولكن الارادة الدولية أرادت أضعاف البلد والشعب السوري لابعد مستوى، (كما حصل مع حصار العراق وتهجير العقول إذ ان الدولة سقطت بال 1991) .. وهكذا هي النتيجة ترك السوريين البلد،… وبقي البلد بلا احد سوى عائلة الأسد وما تبقى من شعب سوري اما ؛ مسجون او مستباح.
المحور الايرانني انتهى بموت نصر الله
تراكم التغييرات السلبية على إيران واضح.وقاصمة الظهر جاءت عليها بمقتل حسن نصر الله فهو سليماني الثاني بالنسبة لها..الشيء الذي لم يذكره المقال وهو عندي
العامل الأهم غير المنظور هو مجيء الرءيس
ترامب
حذار من سلوك إيران. لا تعدم الوسيله.
لديها مخزون ضخم من الطرق والفنون تستخدمها في الفرصه المناسبه.
المحور الايراني او محور المقاومة اي مقاومة اهل السنة اذ يتفق او يلتقي هذا المحور مع الصهاينة في هذه المهمة القذرة و ستظهر الايام فظاعات ما ارتكبه هذا المحور بالاراضي السورية
أكبر خطأ أستراتيجي وقعت فيه إيران وحزب الله والأسد هو عدم الاندفاع بكل القوة لضرب إسرائيل فبينما الحوثيون وحماس قد دفعوا باقصى فوتهم لضرب إسرائيل اعتمدت ايران وحزب الله ماتسميه الصبر الاستراتيجي وهو الجبن عن خوض المعركة وتركوا زمام المبادرة للعدو الإسرائيلي الذي دفع بكل قوته لتدمير حزب الله وضرب ايران ومنشآتها في سوريا أما الأسد بعد كل ماجرى كان حكمه حكم الساقط وهذا الخطأ التي وقعت فيه إيران نفس خطأ عبدالناصر فب٦٧الذي ظل ينتظر الوفود الدولية شهرا كاملا بينما الصهاينه يعدون العدة حتى استكملوا الترتيب ووجهوا ضربتهم القاصمة لمصر وسوريا ومسحوا بكرامة الجيوش العربية الأرض.