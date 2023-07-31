هل تُنعش أموال المغتربين القطاع العقاري المأزوم في الأردن؟

■ عمان – الأناضول: في وقت تراجعت مبيعات العقار في الأردن، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع الفائدة على القروض، يُعَوِّل السوق على المغتربين للتعويض عن تراجع المواطنين المقيمين عن الشراء.

وقدَّر عقاريون أردنيون أن تشهد فترة الصيف، تزامناً مع قدوم المغتربين لقضاء عطلاتهم في المملكة، تحسناً في حالة السوق، يعوض التراجع الذي شهده القطاع خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لأرقام دائرة الأراضي والمساحة الحكومية تراجع حجم التداول العقاري (المبيعات) بنسبة 12 في المئة بالنسبة للشقق السكنية بالنسبة للمواطنين، وانخفضت لغير الأردنيين بنسبة 17 في المئة.

يقول كمال العواملة، رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، أن حركة السوق للشراء المحلي تباطأت خلال الفترة الماضية، خصوصا على المساحات الصغيرة والمتوسطة الأكثر مبيعا.

وفي حديث مع الأناضول، أرجع العواملة ذلك إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية لعدة عوامل، أهمها ارتفاع الفوائد البنكية على القروض.

وأوضح أن سعار الفائدة العالية رفعت قيم الأقساط المستحقة إلى ما يفوق قدرة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على سدادها، وسط مطالبات بمراعاة ظروف هذه الطبقة واعتبارها الفئة الاكثر أحقية في شراء مساكن لها.

ويبلغ سعر الفافائدة القروض العقارية حالياً 7.5 في المئة.

في المقابل، قال العواملة أن اقبال المغتربين أو مواطني دول عربية ما يزال اعتياديا لشراء العقارات في الأردن لاستخدامها، خلال فترات عطلاتهم أو لغايات أخرى، مثل تعليم أبنائهم في المملكة على سبيل المثال.

وأشار إلى أن القطاع تعافى من تبعات أزمة كورونا، التي عطلت حركة السوق عام 2020، حيث تم بيع 43 ألف شقة في 2021، وهو رقم كبير، وبيع 38.5 ألف شقة في 2022. وأضاف «التقديرات خلال 2023، تشير إلى بيع قرابة 35 ألف شقة…زيادات أسعار الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي والتضخم، أثروا سلبا على أرقام العام الجاري».

وقال محمد عبد الخالق، المستثمر والمدير التنفيذي لشركة «عقاري جو»، أنه ومنذ مايو/أيار الماضي تشهد السوق تحسناً وطلباً من قبل المغتربين، على وجه التحديد بما يشكل 70 في المئة إلى 80 في المئة من إجمالي حركة البيع.

وقدر عبد الخالق في حديث للأناضول أن تتواصل هذه الحركة خلال موسم الصيف، مشيرا أن ذلك يظهره حجم المكالمات والاستفسارات اليومي الذي تتلقاه الشركة وبما يقارب 200 إلى 300 مكالمة يومياً، وهي الحركة الأعلى في 4 سنوات.

أما محليا، فإن الوضع مغاير بالنسبة للمواطنين المقيمين، بسبب ارتفاع أسعار فوائد القروض، بشكل كبير في العامين الأخيرين.

والأمر لم يقف عند حد تراجع حركة الشراء من جانب المواطنين -وفقا لعبد الخالق- «بل دفع الكثيرين ممن اقترضوا لشراء شقق وخصوصا خلال فترة ما قبل كورونا، إلى بيع شققهم بأقل من سعر العقار للتخلص من عبء سداد أقساط القرض».

ووفقا للبنك المركزي الأردني، فإن التحويلات المالية للعاملين في الخارج شهدت تحسنا خلال إبريل/نيسان 2023، بنمو 5.5 في المئة على أساس شهري، إلى 274.8 مليون دولار. من جهته، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن أسعار العقار في الأردن مبالغ جدا فيها، وذلك بسبب ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج وكذلك هوامش الربح. وأضاف الحموري للأناضول «كما أن الفوائد البنكية لها دور كبير في الحد من القدرة الشرائية للمواطنين، وهو السبب الرئيس في تراجع أداء القطاع مؤخراً».

وقال أيضاً «كما أن ظهور عدد كبير من شركات الإسكان ساهم في وجود أعداد كبيرة من الشقق المعروضة للبيع في مختلف محافظات المملكة».