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هل حاولت شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها؟

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

أثارت عدة أخبار انتشرت خلال الساعات الماضية حول إقدام الفنانة شيرين عبد الوهاب على التخلص من حياتها، قلق جمهورها الذي تساءل عن حقيقة تلك الأخبار.

ونقلت مجلة “لها” عن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، نفيه كل ما تردد عن محاولة شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها، قائلا: “الأمر لا يخرج عن كونه شائعات مغرضة، شيرين بصحة جيدة، ولو هناك أي مكروه تعرضت له سنكون بالتأكيد أول من يعلم”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت قلق جمهورها ومحبيها، وذلك بعد انتشار أنباء عن مرضها ووفاتها خلال الأيام الماضية.

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