هل حُسم خيار الحرب ضد إيران؟

فيما اعتبرته تل أبيب جزءا من «عملية مطوّلة» لمنع طهران من صنع سلاح نووي، بدأت إسرائيل، من الساعة الثالثة والنصف صباحا من فجر أمس الجمعة بتوقيت إيران المحلي، توالي ضرباتها على مناطق متعددة في العديد من المدن والأقاليم، شاملة منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم قرب أصفهان، ومصانع صواريخ باليستية، ومطارات (طهران وتبريز) وعشرين من كبار القادة العسكريين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري ومعظم قادة القوة الجوية، وعلماء رئيسيين في المشروع النووي الإيراني.

تشير الوقائع المحيطة بالحدث أن الهجوم الإسرائيلي حظي بتنسيق دولي بدأت إشاراته بالظهور مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، سحب دبلوماسييها من العراق والبحرين والكويت. تبع ذلك قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الخميس، الذي أعلن أن طهران لا تقوم بالتزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي.

ما صدر عن الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالضربات الجارية كان في اتجاهين، الأول إعلان الموافقة، صراحة أو بشكل ضمني، عن الهجوم، وتمثّل ذلك بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس عن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»؛ بينما تركّز الاتجاه الثاني على إعلان الدول الغربية (بما فيها أمريكا) أنها لم تشارك عسكريا في العملية الإسرائيلية ضد إيران.

تستحق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجوم قراءة خاصة، فرغم إعلاناته المتكررة عن معرفته بالهجوم الإسرائيلي (وليس مجرّد «إخطاره») وعن كونه «بالغ النجاح»، فإن جزءا من هذه التصريحات تشير إلى نوع من الرهان على أن هذه الضربات الإسرائيلية يمكن أن تدفع طهران إلى قبول الشروط الأمريكية للاتفاق معها.

ساهمت عدة عناصر في مراكمة نتنياهو لأوراق الضغط التي أقنعت إدارة ترامب بإمكان توظيف الهجوم في تحقيق الأهداف التي لم تتوصل لها بالمفاوضات، بدءا من انتهاء مهلة الشهرين التي أعطاها ترامب لإيران (وهو ما أعاد ترديده أمس) مرورا بقرار وكالة الطاقة الذرية الذي أعطى مبررا دوليا للهجوم، ووصولا إلى إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المئة، وهو ما استخدمه الإسرائيليون في دعايتهم للحرب أيضا زاعمين أن طهران كانت على وشك تصنيع قنابل نووية خلال أيام.

لقد حُسم عمليا الجدل بين ترامب، وخياره الدبلوماسي مع إيران، لصالح نتنياهو، وخياره الحربي الطامح إلى دفن المفاوضات، وهو ما سيطلق دينامية يمكن أن تؤدّي، إذا تراكمت عناصر كافية (منها، على سبيل المثال، استهداف إيران للقوات الأمريكية في الخليج) إلى تطوّر العملية الإسرائيلية إلى حرب شاملة تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، وبذلك يتحقق هدفان لنتنياهو، الأول هو إنهاء المشروع النووي الإيراني، مع أفق إنهاء نفوذ إيران في المنطقة، وتدمير قدراتها العسكرية، وربما السعي لإسقاط النظام الإيراني برمّته، والثاني هو شد العصبيّة الإسرائيلية مجددا تحت قيادته، وإنهاء كل الضغوط الداخلية عليه.