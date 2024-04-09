هل «خُفض» أم «كُتم» صوت المقاومة في الشارع الأردني… لماذا وما هي الأهداف؟

عمان ـ «القدس العربي»: «ينبغي ويجب العمل بفهم عميق.. يفترض أن المسألة مختلفة هذه المرة». بتلك العبارة استهل السياسي الأردني المخضرم طاهر المصري تداخلاً نقاشياً مع «القدس العربي» محاولاً تلمس مبررات وخلفيات الجدل الذي شهدته حديثاً الساحة المحلية بعنوان الحراك الشعبي وصخبه ومآلاته، وبروز «تيار نشط» باسم المعسكر المحافظ والكلاسيكي في الدولة والمجتمع أحياناً، يدعو لـ«خفض» صوت الشعب الأردني المناصر لغزة.

الذرائع متزاحمة هذه الأيام في الملعب السياسي الداخلي الأردني، وما أصر عليه المصري بدون الاسترسال في الشرح هو أن «الظروف في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي» تغيرت وتبدلت الآن… «ينبغي أن يتفهم الجميع ذلك، بما لا يجازف أيضاً بمصالح الدولة».

والمقصود على الأرجح يلخصه السياسي والبرلماني المخضرم ممدوح العبادي، عندما يبلغ «القدس العربي» بدوره أن ما أنجزته عملية 7 أكتوبر هو أقرب لـ «كي الوعي» من جديد، والأردني في الطليعة وليس في الاستثناء.

في المقابل، بعيداً عن المقصود وغير المقصود، أسس النقاش الحاد بين نخب في عمان الأسبوع الماضي مساحة للاسترخاء والتفكير الهادئ بعد بروز ما وصفه المحلل السياسي عريب الرنتاوي بـ «حملة مكارثية» تستهدف «إخافة «الأردنيين من «التضامن مع أهل غزة».

لاحقاً، لاحظ الجميع أن الرنتاوي «طور» في الاصطلاح وتحدث عن «هجمة من المعسكر الإبراهيمي» ضد المقاومة الفلسطينية وتيارات الإسلام السياسي تتقمص الآن حالة الثورة المضادة ضد «ربيع عربي جديد» مع أن الهدف صمود ومقاومة غزة لصالح مسار الإبراهيميات.

«لا يستطيعون لعبها بهذه الطريقة» قال المصري، وهو يؤكد أن العدوان الهمجي من حيث «طبيعته وأهدافه» أنتج «أردنياً» سلسلة متراكمة من «المخاطر» من الصعب استنكارها أو إنكارها، فيما يعيد العبادي التذكير بأن لعبة «تخويف الشعوب» من موجة ربيع عربي مضطربة جديدة بناء على منطوق ومضمون «التضامن مع غزة» سمجة سياسياً ولا تصلح إلا لبعض البسطاء.

لذلك، كان عبادي عملياً أول من نصح «القدس العربي» بتجاهل وتجاوز «الجهال» الذين حاولوا خوض تلك اللعبة في الساحة الوطنية مؤخراً، معتبراً أن جذر المسألة مجدداً يعود لقناعة «الأردني» بأنه «الهدف التالي» للتهجير والإبادة في برنامج اليمين الإسرائيلي بعد «الإجهاز على غزة». المسار الإبراهيمي إياه وبوضوح شديد قرر مؤخراً «استهداف» الحراك الشعبي الأردني والعزف ضده على وتر «ربيع جديد للإسلاميين».

واللافت في المسألة أن بعض «ركاب الموجة المحليين» من الذين يصفهم العبادي بـ «جاهل أو خواجا» ساهموا في حملة بائسة عندما تورطوا في «أردنة» نقاش يريده المسار الإبراهيمي المتضرر الأول من «7 أكتوبر» وملحقاتها.

طبعاً، سمح لهؤلاء ببوصلة منفردة ومنفرة لأسباب متعددة تخدم مرة «لفت نظر» دول مهمة في الجوار، أو التفاعل مع دول حليفة أخرى، أو التجاوب مع «السلطة الفلسطينية ومصر» وفي الأثناء تأسيس «حكاية إلهاء» جديدة تصلح لإشغال الرأي العام الأردني.

تحليل يحتاج عملياً إلى «تحقق»؛ لأن المحور العربي القلق من «انتصارات وإنجازات» المقاومة الفلسطينية الآن ومستقبلاً يتسع وينمو ويتمدد ويشمل «شبكة دول في الإقليم» أظهرت أن لديها قابلية تقديم خدمات خاصة للاحتلال الإسرائيلي، والمجازفة بذلك حتى لا يعود «تيار الإسلام السياسي» للمسرح والأضواء على رافعة المقاومة الفلسطينية.

تلك الأطراف تحركت على هذا الأساس في الضغط على الأردن والتدخل ضد الحراك الشعبي، فيما الجدل بنسخته المحلية والإقليمية بدأ أصلاً عبر سلسلة «نصائح نقدية» تقرر في غفلة ما توجيهها ضد قادة حماس ليس عبر منبر إعلامي وطني كما تقتضي العادة، بل عبر منبر إعلامي عربي معروف تماماً بصلاته الإبراهيمية، ما يدل على أن «خواجات التكيف» وأنصار الإبراهيميات ناشطون على الأقل إعلامياً في حلقات استشارية أردنية أيضاً.

بالتوازي، القناعة راسخة بأن «البضاعة « التي يريد الإبراهيميون ترويجها ـ وكادوا ينجحون الأسبوع الماضي- قد لاتكون «ملائمة» للأردن ومصالحه الحيوية ومعادلاته الداخلية، مع الأخذ بالاعتبار أن تكتيك «ملاعبة كل الأطراف» معاً في الوقت نفسه في الداخل والجوار ليس شرطاً أن ينتهي دوماً بمكاسب.

الفكرة التي قيلت في مقر رئاسة الوزراء الأردنية مؤخراً وقبل الأحداث الأخيرة هي تلك التي تفترض بأن «نصف الشعب الأردني هو من المكون الفلسطيني» وأكبر كتلتين ديموغرافيتين من «اللاجئين وأبناء غزة» موجودتان في عمق التكوين الأردني، وفلسفة «التهجير» عند اليمين الإسرائيلي «خطرة للغاية» على المملكة، ومستوى تأثر أعماق الشعب الأردني بالعدوان والإبادة هو في معدلات مختلفة عن بقية الشعوب العربية والإسلامية.

وبناء عليه، لا مجال إطلاقاً لشراء بضاعة التحريض من موجة ربيع ثانية تحت سقف العدوان على غزة في السوق الأردنية، لكن «اللوبي» الإبراهيمي التكيفي النافذ استطاع فرض معادلة تسمح بـ «بعض الترويج» في عمان لأغراض انتهازية، بمعنى «التجربة والخطأ». وتلك صنفت فوراً عند «عقلاء السياسة» في عمان بأنها «لعبة خطرة ومغامرة».

ليس لأن «معادلة غزة- المقاومة» مستحكمة تماماً في أعماق الأردنيين، بل لأن «الإخوان المسلمين» في الواقع الموضوعي ليسوا «القائد» لحراكات الشارع الشعبية مرحلياً، خلافاً لأن التيار الإسلامي الأردني عموماً «تباين» مع أقرانه في الدول العربية الأخرى منذ عام 2011.

لذلك، يلاحظ عضو البرلمان النشط يزن شديفات على هامش نقاش مع «القدس العربي» بأن الموائمات والمقاربات قد لا تبدو منطقية، فمقصلة الربيع العربي والثورات المضادة -كما تسمى- «أفلت» منها التيار الإسلامي الأردني بقرار مرجعي من الدولة ولأسباب وطنية أردنية.

شديفات يعيد التذكير بأن «القيادة الأردنية» هي التي وفرت غطاء الحماية للنسخة الوطنية المحلية من التيار الإسلامي عندما صنفت الولايات المتحدة في عهد ترامب الإخوان المسلمين بالإرهاب.

حقيقة واقعية يذكرها شديفات ولا ينفيها قادة التيار الإسلامي في عمان. لكن الأهم أن المراوحة في ملاعب الجميع «المتعاكس» ما بين «خفض» إلى «كتم» صوت الشارع المناصر للمقاومة، تبقى معادلة توازن وتوزين حتى اللحظة على الأقل.