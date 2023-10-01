هل ستسلم فرنسا “ميراج 2000 سي” لأوكرانيا لتضاف إلى مقاتلات إف 16؟

لندن- “القدس العربي”:

توجد مؤشرات بشأن احتمال تزويد فرنسا لسلاح الجو الأوكراني بمقاتلات ميراج 2000 سي، خاصة بعدما اتخذت دول أخرى قرار تفويت مقاتلات إف 16 الى الأوكرانيين.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورونو قد حل بالعاصمة كييف نهاية هذا الأسبوع ضمن احتضان أوكرانيا منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية بمشاركة 252 شركة سلاح تنتمي الى 30 دولة أغلبها غربية. وبحث المسؤول الفرنسي مع القادة العسكريين الأوكرانيين التعاون العسكري، وكذلك نوعية المساعدة العسكرية الفرنسية للقوات الأوكرانية في مواجهة نظيرتها الروسية في الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

وتقدم فرنسا مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني لكنها تبقى دون المساعدات الأمريكية والبريطانية ثم البولونية بل والألمانية. وتنتقد كييف باريس في هذا الشأن. وكان النائب البرلماني جوليان بايو قد طالب في البرلمان الفرنسي منذ أيام بضرورة تفويت ميراج 2000 الى القوات الأوكرانية، والمساهمة في تزويد مقاتلات ميغ 29 وكذلك إف 16 بأنظمة رادار حتى تؤدي دورها لأنها مقاتلات تحتاج إلى التحديث.

ويجري الحديث منذ شهور عن احتمال تقديم فرنسا للطائرات المقاتلة ميراج 2000 سي إلى سلاح الجو الأوكراني. وكانت بولونيا أول دولة قدمت مقاتلات ميغ 29 الى القوات الأوكرانية وتلتها سلوفاكيا، ثم تنتظر هذه القوات مقاتلات إف 16 الأمريكية، حيث ستقوم دول مثل الدنمرك وهولندا بمنحها هذه الطائرات. وكانت واشنطن قد قبلت بتفويت هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

وكانت جريدة لوفيغارو قد نشرت خلال مارس/آذار الماضي مقالا يؤكد بدء تلقي ربابنة أوكرانيين التدريب المكثف على استعمال الميراج 2000 في قواعد عسكرية فرنسية. ولم تصدر حكومة باريس تكذيبا لهذا الخبر. وأوردت وقتها أن باريس تريد الاستعداد لكل الاحتمالات العسكرية للحرب الروسية-الأوكرانية ومدى مستوى التزام الغرب بنوعية الأسلحة ومنها تقديم المقاتلات، وهو ما سيحدث مع إف 16. وعليه، إذا قررت رئاسة فرنسا تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميراج 2000، سيكون الربابنة الأوكرانيون قادرين على استعمالها بعد التدريب الذي خضعوا له. وكان وزير الدفاع الفرنسي قد علق مؤخرا على مطالب كييف بميراج 2000 أن أوكرانيا تقدمت بلائحة طلبات عسكرية طويلة، وهو تلميح لمطالب بميراج 2000، حسبما نقل الموقع العسكري الفرنسي أوبيكس 360. بينما الصحافة الأوكرانية تتحدث عن هذا المطلب.

وتركز كييف على مقاتلات الميراج بعدما تخلى سلاح الجو الفرنسي عن عشرات من طائرات ميراج 2000 سي خلال صيف 2022 وعوضها بمقاتلات رافال، ويحتفظ بأنواع أخرى منها 2000 د. وتريد أوكرانيا الحصول على المقاتلات المتخلى عنها لأنها ما زالت من ضمن الطائرات المتطورة في العالم رغم أنها تعود لعقود. يضاف الى ذلك أن ربابنة أوكرانيين تلقوا التدريب عليها.